France - Slovénie : "lui rendre la vie difficile"... Retrouvailles au sommet entre les Bleus et Doncic

Après une entame de l'EuroBasket 2025 réussie jeudi face à la Belgique, les Bleus ont rendez-vous ce samedi à 17h contre la Slovénie et sa superstar, Luka Doncic.

48 heures après des débuts réussis dans cet EuroBasket 2025 face à la Belgique (92-64), l'équipe de France de basket fait son retour sur le parquet. Ce samedi à 17h, les Bleus défient la Slovénie pour un choc haletant dans cette phase de groupes. Lors de leur première rencontre, les Slovènes sont tombés face aux locaux polonais (95-105). Ce sera le quatrième fois que les basketteurs tricolores trouvent la star Luka Doncic sur leur chemin. En 2017, le jeune prodige avait signé 15 points et 9 rebonds lors d'une victoire de son pays en phase de poules, signant les débuts d'un parcours inattendu jusqu'au titre de champion d'Europe. Deux ans plus tard, à Tokyo, un contre légendaire de Nicolas Batum avait propulsé la France en finale olympique malgré le triple-double du meneur (16 points, 10 rebonds, 18 passes décisives). Enfin, le Slovène avait signé une ligne de statistiques historique lors de la dernière confrontation. Lors de l'EuroBaske 2022, l'idole de tout un pays avait inscrit 47 points à 15/23 !

Si Luka Doncic est la principale arme offensive slovène, les Bleus ont déjà dévoilé leur plan d'action pour limiter l'impact du Slovène : "On va se baser sur nos forces. 12 joueurs qui peuvent jouer. Plusieurs joueurs pourront se relayer sur lui pour lui rendre la vie le plus difficile", a déclaré Zaccharie Risacher. Face à la Slovénie qui devrait disputer la grande majorité de la rencontre avec son cinq titulaire, la densité du groupe France est une arme, comme l'a souligné Élie Okobo : "Notre objectif à chaque fois c'est d'épuiser nos adversaires pour qu'ils fassent des erreurs et avoir des paniers faciles". Sélectionneur des Bleus, Frédéric Fauthoux a mis en valeur les qualités de l'effectif slovène, articulé autour de sa star : "C'est une équipe qui a l'habitude jouer ensemble, avec des gars expérimentés, qui connaissent très bien leur basket, portés sur l'attaque mais qui encaissent beaucoup de points. Autour de Luka Doncic, ils savent très bien exploiter les espaces qu'il crée". Nul doute qu'une victoire face aux Slovènes pourrait déjà projeter les Bleus vers la phase à élimination directe.

À quelle heure débute France - Slovénie ?

Le coup d'envoi du choc de la deuxième journée de la phase de groupes de l'EuroBasket 2025 opposant la France à la Slovénie est prévu samedi 30 août à 17h00 à la Spodek Arena de Katowice (Pologne).

Sur quelle chaîne regarder France - Slovénie ?

Détenteur des droits TV de l'EuroBasket 2025, BeIN Sports 3 diffusera l'affiche entre les Bleus et les Slovènes. Le match sera également retransmis en clair sur TMC.

Comment suivre France - Slovénie en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la deuxième journée de la phase de groupes entre la France et la Slovénie de Luka Dončić sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur TF1+.

Quels sont les effectifs de France - Slovénie ?

France : Isaïa Cordinier, Bilal Coulibaly, Sylvain Francisco, Nadir Hifi, Jaylen Hoard, Mam Jaiteh, Timothé Luwawu-Cabarrot, Théo Maledon, Élie Okobo, Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Guerschon Yabusele.

Slovénie : Luka Dončić, Gregor Hrovat, Robert Jurkovič, Martin Krampelj, Edo Muric, Aleksej Nikolic, Alen Omic, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radovic, Leon Stergar et Luka Scuka.

Quels sont les pronostics de France - Slovénie ?