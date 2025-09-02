DIRECT. France - Pologne : les Bleus sont dans un match sous tension... suivez le match

C'est parti à Katowice ! La France et la Pologne sont dos à dos, ce mardi 2 septembre, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de l'EuroBasket 2025.

22:14 - La France prend un temps mort (69-59) Loyd marque un shoot difficile. La France casse immédiatement le rythme !

22:12 - BOUM HOARD ! (68-55) Bien servi par Okobo, le Français fait exploser le cercle ! L'écart grandit en faveur des Bleus ! La Pologne prend un temps mort !

22:11 - LA MAIN DE YABUSELE ! (66-55) Au même endroit, c'est la même sanction ! Le capitaine des Bleus franchit la barre des 30 points !

22:10 - YABUSELE EST IMMENSE ! (63-55) Encore une fois, à trois points, le capitaine des Bleus fait ficelle !

22:07 - La France est en tête à dix minutes du terme (60-55) Les Bleus n'ont encaissé que 11 points dans ce troisième quart-temps. Yabusele est à 24 points.

22:05 - Yabusele laisse un lancer en route (60-55) Le meneur de la Pologne Pluta doit aller sur le banc. C'est déjà sa quatrième faute !

22:03 - La France creuse l'écart (59-52) Cordinier marque deux lancers. La salle est éteinte. La France prend le dessus physiquement dans cette partie.

21:56 - Okobo réalise un match consistant (57-52) Le meneur a marqué 9 points et a distribué 5 passes décisives dans ce France - Pologne.

21:56 - Superbe série de l'équipe de France ! Les Bleus viennent d'infliger un dix à zéro à la Pologne.

21:54 - YABUSEEEELEEEEEEEEEE DOUCHE LA SALLE ! (55-50) Dans le corner, le capitaine de l'équipe de France marque un trois points ! Il est déjà à 23 points ! C'est sa meilleure performance avec l'équipe de France ! La Pologne prend un temps mort !

21:51 - YABUSELE ENCORE ! (52-50) Le capitaine des Bleus est clairement le meilleur joueur de ce France - Pologne ! La Pologne est derrière !

21:50 - Yabusele ! (50-50) Le capitaine de l'équipe de France égalise sur un bon shoot à trois points.

21:50 - Francisco met du rythme (47-50) Le meneur de poche agresse la défense. Les partenaires de Yabusele s'encouragent.

21:48 - Jaiteh domine la raquette (45-50) Les Bleus s'offrent plusieurs chances. Il n'y a pas de précision au tir, mais les Français se battent.