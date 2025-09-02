DIRECT. France - Pologne : les Bleus sont dans un match sous tension... suivez le match
C'est parti à Katowice ! La France et la Pologne sont dos à dos, ce mardi 2 septembre, dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de l'EuroBasket 2025.
22:14 - La France prend un temps mort (69-59)
Loyd marque un shoot difficile. La France casse immédiatement le rythme !
22:12 - BOUM HOARD ! (68-55)
Bien servi par Okobo, le Français fait exploser le cercle ! L'écart grandit en faveur des Bleus ! La Pologne prend un temps mort !
22:11 - LA MAIN DE YABUSELE ! (66-55)
Au même endroit, c'est la même sanction ! Le capitaine des Bleus franchit la barre des 30 points !
3⃣0⃣ POINTS ! ????????#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket | #FRAPOL pic.twitter.com/MTknZOuuHG— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 2, 2025
22:10 - YABUSELE EST IMMENSE ! (63-55)
Encore une fois, à trois points, le capitaine des Bleus fait ficelle !
GUERSCHON YABUSELE EST INJOUABLE ????— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 2, 2025
???????? ???? ???????? | 63-55, 31' | #FRAPOL #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket
22:07 - La France est en tête à dix minutes du terme (60-55)
Les Bleus n'ont encaissé que 11 points dans ce troisième quart-temps. Yabusele est à 24 points.
22:05 - Yabusele laisse un lancer en route (60-55)
Le meneur de la Pologne Pluta doit aller sur le banc. C'est déjà sa quatrième faute !
22:03 - La France creuse l'écart (59-52)
Cordinier marque deux lancers. La salle est éteinte. La France prend le dessus physiquement dans cette partie.
21:56 - Okobo réalise un match consistant (57-52)
Le meneur a marqué 9 points et a distribué 5 passes décisives dans ce France - Pologne.
21:56 - Superbe série de l'équipe de France !
Les Bleus viennent d'infliger un dix à zéro à la Pologne.
21:54 - YABUSEEEELEEEEEEEEEE DOUCHE LA SALLE ! (55-50)
Dans le corner, le capitaine de l'équipe de France marque un trois points ! Il est déjà à 23 points ! C'est sa meilleure performance avec l'équipe de France ! La Pologne prend un temps mort !
2⃣3⃣ POINTS ! ????— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 2, 2025
Record de points en carrière avec les Bleus (ancien record : 22 points, déjà contre la Pologne lors de l'@EuroBasket 2022).#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket | #FRAPOL pic.twitter.com/YPvQ6Yc5nu
21:51 - YABUSELE ENCORE ! (52-50)
Le capitaine des Bleus est clairement le meilleur joueur de ce France - Pologne ! La Pologne est derrière !
Guerschon est en feu ????— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 2, 2025
???????? ???? ???????? | 52-50, 27' | #FRAPOL #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket
21:50 - Yabusele ! (50-50)
Le capitaine de l'équipe de France égalise sur un bon shoot à trois points.
LE BEAR À 3 POINTS ! ????????— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 2, 2025
???????? ???? ???????? | 50-50, 26' | #FRAPOL #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket
21:50 - Francisco met du rythme (47-50)
Le meneur de poche agresse la défense. Les partenaires de Yabusele s'encouragent.
21:48 - Jaiteh domine la raquette (45-50)
Les Bleus s'offrent plusieurs chances. Il n'y a pas de précision au tir, mais les Français se battent.
21:47 - Yabusele casse la série (43-46)
Le capitaine de la France prend un bon rebond offensif et marque.