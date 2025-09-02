France - Pologne : les Bleus en quête d'un exploit... horaire, chaîne

Dans le cadre de la 4e journée de l'EuroBasket 2025, en ce mardi 2 septembre, la France affronte la Pologne à Katowice.

Giflée par Israël (82-69), il y a deux jours, l'équipe de France a perdu pour la première fois sous l'ère Frédéric Fauthoux mais elle s'est, en même temps, compliquée la tâche dans le groupe D. Sereins après le succès obtenu face à la Slovénie de Doncic (103-95), les Bleus ont perdu gros lors de cette dernière rencontre. En effet, la bande à Yabusele n'a plus son destin entre les mains pour la première place. Elle a même reculé sur la dernière manche du podium derrière Israël (2e) et... la Pologne (1er) ! Les Aigles sont d'ailleurs la seule nation encore invaincue dans cette poule.

Dans l'espoir de ravir la première place, la France va devoir monter un Everest : il faut battre la Pologne d'au moins 25 points, ce mardi 2 septembre, et battre l'Islande, adversaire le plus faible du groupe, jeudi 4 septembre. Au-delà de ce scénario, le sélectionneur Frédéric Fauthoux s'est voulu rassurant après la première défaite lors des douze derniers matchs : "La défaite devait arriver un jour. Il ne faut pas se leurrer. On doit grandir en vivant des choses comme ça. C'est un coup d'arrêt, pas une affaire en soi. On a encore des matches à venir qui sont très importants et intéressants pour la suite. Ce n'est pas un stop définitif, ce n'est pas une désillusion non plus. La plus grosse déception, c'est l'écart. On a perdu pied, ça peut arriver. N'oubliez jamais que même quand on gagne ou quand on perd, ça reste une équipe en construction. Par contre, il y aura de l'enjeu pour tout le monde (face à la Pologne). On va se préparer pour faire le meilleur match possible."

Le capitaine Guerschon Yabusele a appelé quant à lui à un sursaut : "Ce prochain match (contre la Pologne) est important pour nous. Il faut qu'on arrive à s'ajuster sur les tirs. Il faut tenir en défense, on a été moins bons lors du dernier match. On a perdu comme nous n'aurions pas dû perdre."

Dans le cadre de cette 4e journée de la phase de poules, l'EuroBasket offre un choc France - Pologne. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 20h30.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de cet EuroBasket, vous aurez deux choix pour voir ce France - Pologne. Cette rencontre sera diffusée par beIN Sports et le groupe TF1. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1 ou TFX.

Pour suivre France - Pologne en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette, vous aurez également deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement à TF1+. Par la suite, vous allez pouvoir rejoindre TFX.

Le groupe des Bleus pour ce France - Pologne : Cordinier, Coulibaly, Jaiteh, Maledon, Yabusele (cap.), Francisco, Hifi, Hoard, Luwawu-Cabarrot, Okobo, Risacher.

Le groupe des Aigles pour ce France - Pologne : Balcerowski, Laczynski, Loyd, Ponitka, Sokolowski, Dziewa, Gielo, Michalak, Olejniczak, Pluta, Zapala, Zolnierewicz.