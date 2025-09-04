DIRECT. France - Islande : les Bleus lancés vers une prestation record, suivez le match

L'équipe de France termine la phase de groupes de cet Euro de basket par un affrontement avec l'Islande qui est décisif pour la suite de la compétition. Suivez le match en direct.

15:01 - Risacher est partout (75-39) Le joueur d'Atlanta est partout dans ce début de deuxième période de ce France - Islande. Il est en attaque et en défense.

14:59 - Risacher au rebond (68-36) Comme lors de la première période, les Bleus sont très agressifs dans la raquette et sont encore plus mordants au rebond offensif.

14:58 - C'est reparti ! (66-34) La deuxième période de ce France - Islande démarre. Les Bleus vont-ils continuer sur leur impressionnante lancée du premier acte ?

14:42 - C'est la pause ! (66-34) Le buzzer retentit à la Spodek Arena de Katowice. Les Bleus ont réalisé un véritable festival offensif dans cette première période de France - Islande. Le deuxième quart-temps a été un peu plus poussif sur le point de vue défensif.

14:37 - Les Bleus moins inspirés (64-30) Après un premier quart d'heure exceptionnel, les Français finissent ce premier acte avec un peu plus de déchet.

14:35 - Cordinier tranquille (64-27) Le Français peut s'élever assez tranquillement et réussit un panier à deux points assez facile.

14:32 - Jaiteh un peu court (60-24) Sur une sublime passe de Maledon, Jaiteh est un peu court et manque un panier qui semblait tout fait. Il reste trois minutes à jouer avant la mi-temps de ce France - Islande à sens unique.

14:30 - Une belle sortie de temps mort (56-24) Juste après le temps mort de Fauthoux, Okobo punit à trois points.

14:29 - Le temps mort de Frédéric Fauthoux (53-24) Le sélectionneur des Bleus décide de poser son premier temps mort de ce France - Islande.

14:28 - Un gros rebond (53-24) Luwawu-Cabarot s'est bien battu pour arracher un nouveau rebond offensif. Les Bleus sont très agressifs dans la raquette depuis le début de ce France - Islande.

14:25 - L'Islande a mis le réveil (53-24) Même si défensivement, l'Islande est très laxiste, il y a du mieux sur le point de vue offensif.

14:23 - La barre des 50 points (50-17) En 13 minutes de jeu, les Bleus ont déjà atteint la barre des 50 points. Vers un record dans un Eurobasket?

14:21 - Okobo plante (44-14) Grâce à ce trois points d'Okobo, les Français ont désormais 30 points d'avance sur l'Islande qui pourrait vivre une après-midi très très longue.

14:19 - Début du deuxième quart-temps (36-9) Après une véritable démonstration des Bleus dans le premier quart-temps de ce France - Islande, les deux équipes sont de retour.

14:18 - Fin d'un premier quart-temps à sens unique (36-9) Les Bleus se sont complètement baladés dans ces 10 premières minutes de France - Islande.

14:16 - Ça déroule (32-9) Les Bleus insistent et sont en train d'alourdir terriblement l'addition dans ce premier quart-temps qui est sur le point de se terminer.

14:14 - La sublime passe (28-9) Les Bleus se régalent dans ce premier quart temps de France - Islande à l'image de cette passe dans le dos de Francisco pour Hoard qui termine.

14:13 - Un manque d'adresse cruel (23-7) Sur un shoot ouvert à trois points, Atlason manque d'adresse. Les Islandais sont très mal entrés dans cette rencontre.

14:11 - Un premier temps mort (23-7) Maledon enchaine avec un panier à deux points qui permet aux Bleus de déjà s'envoler dans ce France - Islande. Le sélectionneur islandais prend son premier temps mort du jour.

14:09 - Risacher sur le parquet (19-7) Frédéric Fauthoux fait ses premiers changements dans ce France - Islande. Zaccharie Risacher est notamment entré sur le parquet.

14:07 - Maledon débloque son compteur à 3 pts ! (17-7) Enfin ! Le Français marque, pour la première fois de la compétition, un tir à trois points après neuf échecs de suite.

14:06 - 2/2 pour Coulibaly (12-4) Bilal Coulibaly est sur la ligne des lancers francs et fait preuve d'une belle adresse. Il ajoute deux points supplémentaires dans ce France - Islande.

14:04 - Maledon maladroit (10-4) Malheureusement, Maledon est toujours maladroit à l'extérieur avec un nouveau shoot à trois points manqués. Il est 0/9 depuis le début du tournoi. Heureusement Jaiteh a encore suivi.

14:04 - Le gros contre de Coulibaly (6-2) Bilal Coulibaly fait déjà une grosse intervention défensive avec ce contre qui imprime les bases de ce début de match.