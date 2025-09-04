France - Islande : un dernier match qui peut tout changer

L'équipe de France termine la phase de groupes de cet Euro de basket par un affrontement avec l'Islande qui est décisif pour la suite de la compétition.

L'équipe de France a obtenu son billet pour les huitièmes de finale de l'Eurobasket ce mardi après la victoire de la Slovénie face à l'Islande (87-79). Peu de temps après, les Bleus s'étaient rassurés en battant la Pologne (83-76) grâce à un immense Guerschon Yabusele (36 pts). Pourtant, trois jours avant, les joueurs de Frédéric Fauthoux avaient été surpris par Israël. Plus de peur que de mal pour des Français qui vont essayer de prendre la première place du groupe D pour éventuellement s'éviter un huitième de finale relevé. Il faudra battre l'Islande et espérer une victoire de la Slovénie contre Israël pour terminer à la première position.

En face, l'Islande a perdu ses quatre premiers matchs de cet Eurobasket 2025 et peut d'ores et déjà dire adieu à la compétition. En revanche, ils auront certainement à coeur de quitter la compétition par une bonne note. Surtout qu'ils ont toujours su tenir tête à leurs adversaires depuis le début de l'Euro.

A quelle heure débute le match France - Islande ?

Le match France - Islande débutera à 14h ce jeudi. Il se déroulera à la Spodek Arena à Katowice en Pologne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Islande ?

Deux chaines diffuseront ce France - Islande. TMC et Bein Sports 1 retransmettront cette rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Islande ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce France - Islande. TF1+ et MyCanal proposeront une diffusion streaming.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Islande ?

Betclic : France 1,03/ Nul 33 / Islande 13

Winamax : France 1,02/ Nul 28 / Islande 11

Unibet : France 1,03/ Nul 35 / Islande 13