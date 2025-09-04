La plus grande arnaque de la NBA découverte, le préjudice est de plusieurs millions

Selon certaines sources, les Clippers de Los Angeles seraient impliqués dans une fraude.

Une nouvelle qui fait polémique aux Etats-Unis ! Les Los Angeles Clippers sont accusés d' avoir fraudé la NBA en contournant le plafond salarial en payant 28 millions de dollars à la star Kawhi Leonard pour un "no-show job". Pablo Torre a révélé dans l'émission " Pablo Torre Finds Out " que les Clippers, qui nient les accusations, ont payé l'ancien joueur des Spurs par l'intermédiaire d'une société (Aspiration), en faillite depuis mars 2025 et faisant l'objet d'une enquête fédérale pour fraude. Cette société appartient à Steve Ballmer, propriétaire de la franchise de Los Angeles et ancien PDG de Microsoft.

Après les accusations, le porte-parole de la NBA, Mike Bass, a annoncé qu'ils avaient déjà lancé une enquête sur cette prétendue escroquerie contre le système des Clippers. La NBA a indiqué qu'elle allait se concentrer sur les documents internes d'Aspiration, une société partiellement financée avec un investissement de 50 millions de dollars le 14 septembre 2021.

Dans le détail, le 27 septembre 2021, les Clippers ont annoncé un accord de 300 millions de dollars avec Aspiration , qui comprenait le parrainage de la nouvelle arène (Intuit Dome) et de leur logo de maillot. En avril 2022, Kawhi Leonard a signé un contrat de sponsoring de quatre ans avec Aspiration pour 28 millions de dollars . Il l'a fait par l'intermédiaire de sa société à responsabilité limitée, KL2 Aspire. Une clause dans l'un des documents stipule que l'accord entre Aspiration et KL2 Aspire serait annulé si Leonard quittait les Clippers. Selon l'information du podcasteur, Leonard pourrait également "refuser de procéder à toute action demandée" par Aspiration et continuer à recevoir son salaire. "C'était juste un moyen de contourner le plafond salarial de la NBA. Le montant plus élevé payé par l'entreprise pour le marketing n'a eu aucun impact, et il n'a rien eu à faire ensuite" a indiqué une source à Torre.

La réponse des Clippers

"Toute affirmation contraire est manifestement fausse : l'équipe a mis fin à sa relation avec Aspiration il y a des années, au cours de la saison 2022-23, lorsque Aspiration a manqué à ses obligations. Ni les Clippers ni M. Ballmer n'étaient au courant d'une quelconque activité inappropriée de la part d'Aspiration ou de son cofondateur avant que le gouvernement n'ouvre son enquête. L'équipe et M. Ballmer sont prêts à apporter leur aide aux forces de l'ordre par tous les moyens possibles" a expliqué la franchise