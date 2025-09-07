DIRECT. France - Géorgie : les Bleus engagés dans un véritable bras de fer, suivez le match

Après avoir terminé première de sa phase de groupes, l'équipe de France affronte la Géorgie en huitièmes de finale de l'Eurobasket 2025. Suivez le match en direct.

15:02 - C'est la pause ! (37-38) Un vrai match piège. Ce France - Géorgie est difficile pour les hommes de Frédéric Fauthoux qui rentrent aux vestiaires avec un point de retard.

14:59 - Un dernier temps mort avant la pause (35-38) Frédéric Fauthoux demande un temps mort pour bien finir la première période de ce France - Géorgie.

14:57 - Baldwin au buzzer (35-36) Alors que les Bleus avaient pris l'avantage dans ce France - Géorgie, Baldwin permet aux siens de reprendre une petite longueur d'avance à la faveur d'un shoot à trois points au buzzer.

14:55 - Risacher a suivi (33-33) Auteur d'un début de match très compliqué, Zaccharie Risacher a suivi et vient claquer un superbe dunk qui remet la France à hauteur face à la Géorgie.

14:53 - Jaiteh se bat (31-33) Le numéro 14 français se bat comme un beau diable sous le panier pour prendre son propre rebond et marquer deux points de plus. Aleksandar Dzikic demande immédiatement un temps mort.

14:49 - Une nouvelle faute provoquée (29-33) Maledon rentre dans la raquette et pousse la défense géorgienne à la faute. Sur le banc, Bitadze est très remonté et ne le cache pas.

14:46 - Quelle action (26-33) Mamukelashvili conclut une sublime action des Géorgiens qui sont en grande confiance. Ils reprennent sept points d'avance dans un huitième de finale qui s'annonce bien plus difficile que prévu pour la France.

14:43 - Mamukelashvili facile (26-30) L'ancien joueur des Spurs pénètre dans la raquette sans le moindre problème. La défense française a clairement manqué de concentration et l'entraineur des Bleus demande directement un temps mort.

14:40 - Shengelia fait mal (26-26) Le Géorgien est intenable depuis le début de ce France - Géorgie. Il fait beaucoup de mal à la défense des Bleus.

14:38 - La France revient (26-26) La France relève la tête dans ce début de deuxième quart-temps et revient directement à hauteur de la Géorgie.

14:37 - Un sublime mouvement (22-24) Les Géorgiens n'y ont vu que du feu sur ce mouvement ultra rapide. La France reprend la rencontre avec de bien belles intentions.

14:36 - Début du deuxième quart-temps (20-24) La France et la Géorgie débutent le deuxième quart-temps de ce huitième de finale. Les Bleus doivent se réveiller pour éviter une très mauvaise surprise aujourd'hui.

14:34 - La fin d'un premier quart-temps bien difficile (20-24) Les Bleus sont menés au score après les dix premières minutes de ce France - Géorgie. Les hommes de Frédéric Fauthoux ne sont pas encore totalement rentrés dans ce huitième de finale.

14:30 - Le manque d'adresse (17-19) Risacher a deux chances d'inscrire un panier à trois points mais se manquent deux fois à l'angle zéro.

14:29 - Pas mal de fautes (16-19) Depuis le début de ce France - Géorgie, les deux équipes sont plutôt indisciplinées. Yabusele retourne sur la ligne des lancers francs.

14:26 - Okobo fait son entrée (13-16) Depuis le début de cet Eurobasket 2025, Okobo fait énormément de différences quand il est sur le parquet. Il a une nouvelle chance de le prouver dans ce France - Géorgie.

14:23 - Deux sur deux pour Yabusele (11-16) Sur la ligne des lancers francs, Guerschon Yabusele fait preuve de réussite. Les Bleus restent derrière mais sont encore dans le coup dans ce premier quart-temps malgré des premières minutes difficiles.

14:21 - +7 Géorgie (7-14) Shengelia se règle aussi à trois points et ça tombe dedans. Les Français ont sept points de retard dans un début de France - Géorgie assez galère.

14:20 - La belle transition (7-9) Après une perte de balle géorgienne, les Français vont très vite vers l'avant et punissent le mauvais repli défensif adverse.

14:19 - Yabusele répond (5-7) Après le panier à trois points de Baldwin, le meneur géorgien, Yabusele lui répond dans la foulée.

14:18 - La Géorgie prend l'avantage (2-4) Les Géorgiens sont passés devant après avoir concédé les deux premiers points de la rencontre.

14:16 - Attention aux rebonds (0-0) C'est une des clés de ce France - Géorgie. Les rebonds vont être primordiaux. Les Géorgiens sont déjà très présents sous le panier.

14:16 - C'est parti ! (0-0) La France affronte la Géorgie pour rejoindre les quarts de finale de l'Eurobasket 2025. Le coup d'envoi vient d'être donné à Riga.

14:11 - Les deux équipes sur le parquet La France et la Géorgie sont sur le parquet de l'Arena Riga de Riga en Lettonie. Les hymnes retentissent et le match va débuter dans moins de cinq minutes.