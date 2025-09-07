France - Géorgie : les choses sérieuses commencent pour les Bleus

Après avoir terminé première de sa phase de groupes, l'équipe de France affronte la Géorgie en huitièmes de finale de l'Eurobasket 2025.

Malgré un faux pas face à Israël (69-82), l'équipe de France est parvenu à prendre la première place du groupe D et s'est éviter un huitième de finale relevé. Les Bleus se lancent désormais dans des matchs à élimination directe afin de disputer une deuxième finale consécutive sur la scène européenne après celle de 2022. Et même si sur le papier, les hommes de Frédéric Fauthoux sont les favoris, il faudra se méfier de la nation du Caucase contre laquelle la France n'a plus évolué depuis 10 ans maintenant.

Les Géorgiens ont pris la quatrième place du groupe C de cet Eurobasket 2025 malgré leur défaite face à la Bosnie-Herzégovine (76-84). Et avec trois défaites en cinq matchs, ils peuvent s'estimer heureux d'avoir atteint ce stade des huitièmes de finale. La force principale des Géorgiens est le jeu intérieur avec le pivot des Orlando Magics Goga Bitadze qui est à 18,3 points de moyenne depuis le début de la compétition.

A quelle heure débute le match France - Géorgie ?

Le match France - Géorgie débutera à 14h15 ce dimanche. Il se déroulera à la Riga Arena de Riga, en Lettonie.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Géorgie ?

Bein Sports 1 et TMC diffuseront ce huitième de finale de l'Eurobasket 2025 entre la France et la Géorgie.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Géorgie ?

TF1+ et MyCanal proposeront une diffusion streaming de ce France - Géorgie.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Géorgie ?

Betclic : France 1,06 / Nul 27,50 / Géorgie 10

Unibet : France 1,06 / Nul 28 / Géorgie 10

Winamax : France 1,05 / Nul 26 / Géorgie 9