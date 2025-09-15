NBA 2K26 : la référence de la simulation sportive avec une pluie de nouveautés, notre test

NBA 2k26 est l'un des jeux vidéos les plus populaires pour les fans de sport et nous avons pu le tester.

Nous avons pu tester le célèbre jeu de la franchise NBA 2K dans sa version PS5 pour un test. Si la franchise NBA 2K est toujours très attendue, c'est parce qu'il n'y a certainement pas mieux sur le marché de la simulation sportive à l'heure actuelle. Et cette édition 2025 est bardée de nouveautés qui rendent l'immersion encore plus importante. NBA 2K26 impressionne également par la densité de son offre. Entre MyCareer, MyTeam, The City, MyNBA et les matchs rapides en ligne, les possibilités sont immenses. Et dès le début du jeu, vous avez l'occasion de prendre en main les nouveautés avec des exercices simples qui vous laisseront apprécier le gameplay.

MP, la nouvelle star

Pour ce nouvel opus, vous allez créer votre joueur, avec des dimensions dignes de Victor Wembanyama et une pléiade de signatures techniques pour rendre votre nouvelle star unique ou très inspirée d'un joueur que vous appréciez. Builder votre joueur n'aura jamais pris autant temps que pour cet opus tellement il y a de la diversité. Mais choisir une orientation à un coup car on ne monte pas à 99 de général en un clin d'œil. Vous pouvez choisir des badges et des niveaux souhaités (bronze, argent, or, Hall of Fame, légende) pour verrouiller automatiquement les attributs minimums requis, puis attribuez les points restants pour une flexibilité maximale.

© NBA 2K

L'histoire de MP est toute nouvelle avec de nombreuses mises en scène. Vous pouvez démarrer tout en bas, avec des discussions autour de la table avec vos parents, un passage dans un championnat de seconde zone puis en Europe avec des imitations des clubs de Madrid et de Paris avant la fameuse draft NBA. Si vous n'avez pas de patience et que vous voulez vous frotter directement à la NBA, vous pouvez switcher cet épisode pour atteindre la Draft. On vous conseille tout de même de faire toutes les étapes afin de faire progresser au maximum votre joueur et vous offrir une place de choix… Si on ne peut plus choisir son équipe manuellement, il est possible de faire un entraînement dans la franchise de votre choix et si ça se passe bien, vous serez sélectionné par cette dernière. Plusieurs quêtes sont mises en place durant les saisons NBA qui donnent un peu plus de rythme par rapport aux dernières éditions.

© NBA 2K

Dans ce mode, c'est surtout The City qui se transforme réellement. Longtemps critiquée pour sa taille excessive et son côté labyrinthique qui m'a moi-même donné mal à la tête l'année dernière, la ville virtuelle adopte une approche plus compacte et cohérente. Les déplacements sont plus rapides, les zones de jeu mieux identifiées, et l'ensemble tourne désormais en 60 FPS constants sur consoles nouvelle génération, rendant l'expérience plus fluide et agréable. Les terrains de rue, les événements communautaires et les boutiques sont intégrés avec plus de logique, ce qui réduit considérablement le sentiment de perte de temps.

Une réalisation plus réaliste

Sur l'aspect technique et visuel, dès les premières minutes, la claque est évidente. Les modèles de joueurs gagnent en finesse, les animations bénéficient du moteur ProPLAY enrichi, et les contacts paraissent plus naturels. On note aussi l'arrivée de gestes signatures supplémentaires (floaters shimmy, up-and-unders customisables), qui étoffent encore le répertoire offensif. Le rendu des salles avec un éclairage amélioré avec des reflets réalistes sur le parquet, des maillots et même de la sueur renforcent cette impression d'assister à une retransmission TV. Sur consoles nouvelle génération, la fluidité atteint un vrai cap, avec des transitions impeccables et des mouvements sans saccades. L'écart est sans doute moins flagrant sur PS4 et Xbox One, mais la direction artistique et la mise en scène des matchs conservent une qualité impressionnante.

Un gameplay amélioré et une jauge de tir agréable

Les développeurs ont retravaillé le système de tir, désormais plus lisible grâce à une méthode ajustée et plus tolérante. Le joueur ressent mieux la différence entre un tir bien préparé et un shoot forcé avec la fameuse jauge verte (Green-or-Miss Shot). Les joueurs jouant sans jauge ou en système de tir pro auront des bonus de précision qui augmentent cette zone comme chaque saison.

En attaque, les mouvements paraissent plus fluides : crosses, fadeaways ou drives gagnent en naturel. En défense, le positionnement et l'anticipation prennent enfin du poids, même si on regrettera encore un manque de réactivité dans certaines rotations. Le tout donne tout de même un basket plus rapide, moins haché.

My Team et la WNBA !

Côté MyTeam, les nouveautés sont plus marquées. Historiquement centré sur la collection de cartes et la construction d'équipes de rêve, le mode MyTeam continue d'évoluer avec NBA 2K26. Les bases restent inchangées : ouvrir des packs, débloquer des légendes, affronter la communauté dans des défis ou en ligne. Mais cette année, une innovation majeure s'invite avec l'intégration des joueuses de la WNBA. Pour la première fois, il est possible de réunir dans un même cinq majeur des icônes masculines et féminines du basket. Imaginez un effectif où LeBron James distribue à Diana Taurasi, où Stephen Curry aligne les tirs à 3 points aux côtés de Breanna Stewart. Une expérience inédite et rafraîchissante, qui casse les barrières entre deux univers jusque-là séparés.

En parallèle, MyTeam s'enrichit de saisons thématiques, de défis hebdomadaires et de cartes spéciales qui encouragent le joueur à revenir régulièrement. Le contenu est plus dense que jamais, mais il peut aussi vite donner le vertige. La progression reste fortement liée à la monnaie virtuelle (VC), omniprésente dans l'écosystème du jeu. Les joueurs les plus assidus peuvent avancer sans payer, mais le chemin est long et parfois décourageant.

Les stratèges apprécieront NBA 2K26

Si NBA 2K brille avant tout par son gameplay sur le parquet, il ne faut pas négliger l'attrait de ses modes de gestion, qui séduisent un large public. Avec MyGM et surtout MyNBA, NBA 2K26 propose une immersion quasi encyclopédique dans l'univers du basket. MyNBA s'impose comme l'une des grandes forces de la licence. Après avoir introduit le concept il y a quelques années, Visual Concepts l'affine encore cette saison. Le joueur peut revivre différentes grandes périodes de l'histoire NBA, des années 80 de Magic Johnson et Larry Bird, à l'époque de Michael Jordan dans les 90's, jusqu'à l'ère moderne. Chaque époque bénéficie d'un traitement visuel et d'un habillage spécifique avec des filtres d'image rétro, règles adaptées (comme la défense main sur l'homme), ou encore des effectifs et tactiques fidèles à la période. Cette attention au détail permet de recréer les grands moments de l'histoire NBA, mais aussi d'explorer des "et si… ?" Le joueur peut réécrire l'histoire à sa guise.

De son côté, MyGM garde une approche plus centrée sur la gestion quotidienne d'une franchise. Recrutements, négociations de contrats, gestion des finances, développement des jeunes et relations avec les joueurs et le staff… Tout est là pour satisfaire les amateurs de management. NBA 2K26 ajoute quelques raffinements, comme une interface plus claire pour gérer les trades et une IA légèrement plus crédible dans ses propositions. Le système de progression du manager se veut plus équilibré, avec des objectifs variés (sportifs, économiques, médiatiques) qui évitent la monotonie.

Notre conclusion

NBA 2K 26 reste une référence dans la simulation sportive et mérite amplement un 17/20. S'il s'agit d'un avis personnel et qu'on vous laissera faire le votre, les nouveautés apportées notamment grâce au moteur ProPlay rendent l'expérience encore plus immersive, digne d'une retransmission TV. Les ajouts sur tous les modes de jeu comme dans MyGM, MyNba, The City amélioré, l'intégration de la WNBA sont ultra positifs. On notera quelques défauts dans le gameplay avec une défense toujours très difficile à gérer. Ou encore l'apport d'argent conséquent dans la carrière pour pouvoir avancer facilement et faire grimper votre joueur à des sommets, il est possible de le faire à son rythme, mais il faut y passer des semaines