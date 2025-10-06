Tony Parker Senior : de quoi est mort le père de la légende du basket ? Une autopsie préconisée par le parquet de Lyon

Le père de la légende française du basket, Tony Parker Senior, est décédé ce dimanche 5 octobre, à l'âge de 70 ans, de manière "brutale". C'est Tony Parker qui l'a découvert chez lui à Charly (Rhône).

Une bien triste nouvelle dans la famille basket. Tony Parker senior, père de l'illustre joueur français, Tony Parker, est décédé selon un communiqué de l'ancien meneur des Spurs transmis à l'AFP ce lundi 6 octobre. La mort de Tony Parker senior remonterait à dimanche soir.

"Ancien joueur de basket et figure profondément aimée, Tony Parker Senior a transmis (à sa famille) sa passion pour le basket, sa force de caractère et ses valeurs humaines, celles qui ont façonné l'homme et l'athlète que Tony est devenu", indique le communiqué très simple.

Ce dernier ne précise pas les causes du décès de l'ancien joueur de basket américain, les circonstances sont encore floues. La famille parle d'un décès "brutal et inattendu". C'est Tony Parker qui aurait retrouvé son père décédé chez lui, à Charly (Rhône), dimanche soir, vers 21 h, indique le site Actu.fr, qui ajoute que "le parquet de Lyon a préconisé une autopsie".

Qui était le père de Tony Parker ?

"Ce départ laisse un vide immense", témoigne le Français. Originaire de Chicago, Tony Parker Senior est décédé à l'âge de 70 ans. Il a évolué aux Etats-Unis avec Loyola University Chicago, de 1973 à 1977, avant de passer professionnel. Il a ensuite effectué une partie de sa carrière aux Pays-Bas (Haarlem, Leiden), en Belgique (Bruges, Merxem) et en France (Denain, Gravelines, Dieppe, Fécamp et Rouen).

Tony Parker Senior fut une figure inspirante pour l'ancien capitaine des Bleus. "J'allais à ses matchs, je le suivais partout, j'essayais de lui ressembler. A force de regarder, on s'imprègne de cette passion. C'était mon idole. Mais même s'il m'a beaucoup influencé, il ne m'a jamais forcé à jouer au basket" expliquait Tony Parker dans Le Nouvel Obs en 2023. Tony Parker Senior était séparé de Pamela Firestone, son ex-femme, mannequin néerlandais devenue par la suite naturopathe.