LeBron James : retraite évoquée, pub pour Amazon... L'annonce est très attendue
Le "King" va-t-il mettre un terme à sa carrière ? LeBron James a annoncé une grande annonce ce mardi à 18h en France.
Un post énigmatique sur les réseaux sociaux et un suspense qu'il aime infliger à ses fans. LeBron James va faire une annonce, une grande annonce même intitulée "La décision des décisions". Le légendaire basketteur américain, en fin de contrat avec les Los Angeles Lakers en 2026 n'a rien dit de plus, mais a teasé une vidéo le montrant prêt à un entretien sur un terrain de basket.
The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25— LeBron James (@KingJames) October 6, 2025
Son message fait bien évidemment le parallèle avec "The Decision" ("La Décision"), la célèbre explication de son départ en 2010 de Cleveland pour Miami, où il avait conquis deux de ses quatre titres NBA. LeBron James entame sa 23e saison dans l'élite en cette année 2026, un chiffre fou à la hauteur de la légende qu'il est.
"Je suis heureux de pouvoir continuer à pratiquer ce jeu que j'aime pour une nouvelle saison ", avait expliqué le " King " lors de la journée média des Lakers le 29 septembre. "Peu importe la tournure des événements je suis super impliqué car je ne sais pas quand cela s'arrêtera, même si la fin approche".
Mais attention, des médias US rappellent qu’en juin, un teasing quasi identique avait finalement débouché sur une campagne Prime Day et ce mardi 7 octobre est le coup d'envoi de l'opération du géant commercial.
10:30 - Il avait évoqué une dernière saison pour "jouer avec son fils"
Il y a quelques années, LeBron James avait mentionné son fils Bronny, expliquant qu'il voulait jouer sa dernière saison avec lui. Quel que soit l'annonce du jour, la mission est accomplie puisque les deux ont foulé le parquet ensemble lors de la saison 2024-2025.
09:31 - Une retraite ou un coup marketing ?
Ce mardi 7 octobre, c'est également le jour des Prime Day et t le timing intrigue car l’annonce est calée quelques mois après un faux point-presse déjà sponsorisé par Amazon. Certains médias US rappellent qu’en juin, un teasing quasi identique avait finalement débouché sur une campagne Prime Day, ce qui rend crédible un nouvel épisode publicitaire plutôt qu’un départ immédiat
09:15 - Les billets explosent déjà
L'idée d'une retraite de LeBron James a déjà fait grand bruit et les fans se sont rués sur la billetterie pour assister au dernier match de saison régulière des Lakers (face au Jazz, comme Kobe Bryant), faisant exploser le prix des billets encore disponibles à la vente, dont le moins cher est passé en quelques heures de 80 à plus de 500 dollars.
09:02 - Une retraite en fin de saison ?
C'est la tendance la plus forte à l'heure actuelle. LeBron James n'est pas du genre à faire de petites annonces surtout en faisant un tel teaser. À l'image d'un Kobe Bryant, il pourrait annoncer sa retraite à la fin de la saison 2026, histoire de jouer, célébrer une dernière fois le basket qu'il aime tant.