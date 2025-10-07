LeBron James : retraite évoquée, pub pour Amazon... L'annonce est très attendue

Le "King" va-t-il mettre un terme à sa carrière ? LeBron James a annoncé une grande annonce ce mardi à 18h en France.

Un post énigmatique sur les réseaux sociaux et un suspense qu'il aime infliger à ses fans. LeBron James va faire une annonce, une grande annonce même intitulée "La décision des décisions". Le légendaire basketteur américain, en fin de contrat avec les Los Angeles Lakers en 2026 n'a rien dit de plus, mais a teasé une vidéo le montrant prêt à un entretien sur un terrain de basket.

Son message fait bien évidemment le parallèle avec "The Decision" ("La Décision"), la célèbre explication de son départ en 2010 de Cleveland pour Miami, où il avait conquis deux de ses quatre titres NBA. LeBron James entame sa 23e saison dans l'élite en cette année 2026, un chiffre fou à la hauteur de la légende qu'il est.

"Je suis heureux de pouvoir continuer à pratiquer ce jeu que j'aime pour une nouvelle saison ", avait expliqué le " King " lors de la journée média des Lakers le 29 septembre. "Peu importe la tournure des événements je suis super impliqué car je ne sais pas quand cela s'arrêtera, même si la fin approche".

Mais attention, des médias US rappellent qu’en juin, un teasing quasi identique avait finalement débouché sur une campagne Prime Day et ce mardi 7 octobre est le coup d'envoi de l'opération du géant commercial.