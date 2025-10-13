Attention à la diffusion de la NBA en France, elle va vous surprendre en débarquant sur cette chaîne
Si vous avez pris l'habitude de suivre la NBA sur beIN Sports, attention, les choses changent.
La NBA, depuis plusieurs années, c'est sur beIN Sports. La chaîne qatarienne a les droits de la prestigieuse ligue depuis 2012 et a fait de très belles choses pour le basket en France. Mais pour cette nouvelle saison, beIN n'a plus les droits et l'incertitude demeure sur l'avenir de la balle orange.
Mais si vous êtes un fan inconditionnel de basket, pas de panique, vous allez quand même pouvoir suivre la NBA en France sur la plateforme Amazon Prime. Malheureusement, il n'y aura que 86 matchs. Le premier match mettra en avant les Spurs de Wembanyama face aux Nets de Brooklyn le week-end du 26 octobre. Les matchs européens à Berlin et Londres les 15 et 18 janvier, où s'affronteront le Orlando Magic et les Memphis Grizzlies seront également sur la plateforme. Prime Video sera également le diffuseur exclusif des Finales NBA en juin 2026.
Le programme des matchs sur Prime Vidéo
Octobre
- Samedi 25 octobre : Boston Celtics vs. New York Knicks - 1h30 CEST
- Samedi 25 octobre : Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers 4h00 CEST
- Dimanche 26 octobre : Brooklyn Nets vs. San Antonio Spurs 19h CEST
Novembre
- Samedi 1er novembre : Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers - 0h00 CET
- Samedi 1er novembre : Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies - 2h30 CET
- Dimanche 2 novembre : New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder 21h30 CET
- Samedi 8 novembre : Houston Rockets vs. San Antonio Spurs - 1h30 CET
- Samedi 8 novembre : Golden State Warriors vs. Denver Nuggets - 4h00 CET
- Dimanche 9 novembre : Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks 21h30 CET
- Samedi 15 novembre : Miami vs. New York Knicks - 1h00 CET
- Samedi 15 novembre : Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs - 3h30 CET
- Dimanche 16 novembre : Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs - 22h CET
- Samedi 22 novembre : Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers - 1h00 CET
- Samedi 22 novembre : Denver Nuggets vs. Houston Rockets - 3h30 CET
- Dimanche 23 novembre : Miami Heat vs. Philadelphia 76ers - 19h
- Samedi 29 novembre : Milwaukee Bucks vs. New York Knicks - 1h30 CET
- Samedi 29 novembre : Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers - 4h00 CET
- Dimanche 30 novembre : Houston Rockets vs. Utah Jazz - 21h CET
Décembre
- Samedi 6 décembre : Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics - 1h00 CET
- Samedi 6 décembre : Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder - 3h30 CET
- Dimanche 7 décembre : Boston Celtics vs. Toronto Raptors - 21h30 CET
- Samedi 20 décembre: Philadelphia 76ers vs. New York Knicks - 1h00 CET
- Samedi 20 décembre: Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves - 3h30 CET
- Dimanche 21 décembre : Chicago Bulls vs. Atlanta Hawks - 21h30 CET
- Samedi 27 décembre : Boston Celtics vs. Indiana Pacers - 1h30 CET
- Samedi 27 décembre : Washington Wizards vs. Portland Trail Blazers - 4h00 CET
- Dimanche 28 décembre : Golden State Warriors vs. Toronto Raptors - 21h30 CET
Janvier
- Samedi 3 janvier : Atlanta Hawks vs. New York Knicks - 1h30 CET
- Samedi 3 janvier : Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors - 4h00 CET
- Dimanche 4 janvier : Indiana Pacers vs. Orlando Magic - 21h CET
- Samedi 10 janvier : Minnesota Timberwolves vs. Cleveland Cavaliers - 19h00 CET
- Mercredi 15 janvier (Berlin) : Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic - 20h00 CET
- Vendredi 16 janvier : Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets - 1h30 CET
- Vendredi 16 janvier : New York Knicks vs. Golden State Warriors - 4h00 CET
- Dimanche 18 janvier (Londres) : Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies - 18h00 CET
- Vendredi 23 janvier : Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks - 1h30 CET
- Vendredi 23 janvier : Los Angeles Lakers vs. Washington Wizards - 4h00 CET
- Samedi 24 janvier : Houston Rockets vs. Detroit Pistons - 1h00 CET
- Samedi 24 janvier : Indiana Pacers vs. Oklahoma City Thunder - 3h30 CET
- Dimanche 25 janvier : Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies - 21h30 CET
- Vendredi 30 janvier : Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards - 1h00 CET
- Vendredi 30 janvier : Oklahoma City Thunder vs. Minnesota Timberwolves - 3h30 CET
- Samedi 31 janvier : San Antonio Spurs vs. Charlotte Hornets - 21h00 CET
Février
- Dimanche 1er février : Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics - 21h30 CET
- Vendredi 6 février : Chicago Bulls vs. Toronto Raptors - 1h30 CET
- Vendredi 6 février : Philadelphia 76ers vs. Los Angeles Lakers - 4h00 CET
- Samedi 7 février : New York Knicks vs. Detroit Pistons - 1h30 CET
- Samedi 7 février : Washington Wizards vs. Sacramento Kings - 4h00 CET
- Dimanche 8 février : Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs - 0h00 CET
- Dimanche 8 février : New York Knicks vs. Boston Celtics - 18h30 CET
- Vendredi 13 février : Milwaukee Bucks vs. Oklahoma City Thunder - 1h30 CET
- Vendredi 13 février : Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers - 4h00 CET
- Vendredi 20 février : Detroit Pistons vs. New York Knicks - 1h30 CET
- Vendredi 20 février : Boston Celtics vs. Golden State Warriors - 4h00 CET
- Vendredi 27 février : Houston Rockets vs. Orlando Magic - 1h30 CET
- Vendredi27 février : Minnesota Timberwolves vs. Washington Wizards - 4h00 CET
- Samedi 28 février : Houston Rockets vs. Miami Heat - 21h00 CET
Mars
- Dimanche 1er mars : San Antonio Spurs vs. New York Knicks - 19h CET
- Dimanche 1er mars : Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets - 21h30
- Vendredi 6 mars : Golden State Warriors vs. Houston Rockets - 1h30 CET
- Vendredi 6 mars : Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets - 4h00 CET
- Samedi 7 mars : Orlando Magic vs. Minnesota Timberwolves - 21h00 CET
- Dimanche 8 mars : New York Knicks vs. Los Angeles Lakers - 20h30 CET
- Vendredi 13 mars : Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons - 1h00 CET
- Vendredi 13 mars : Boston Celtics vs. Oklahoma City Thunder - 3h30 CET
- Samedi 14 mars : New York Knicks vs. Indiana Pacers - 1h30 CET
- Samedi 14 mars : Minnesota Timberwolves vs. Golden State Warriors - 4h00 CET
- Samedi 14 mars : Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks - 21h00 CET
- Dimanche 15 mars : Minnesota Timberwolves Oklahoma City - 18h CET
- Samedi 28 mars : San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks - 21h00 CET
- Dimanche 29 mars : Los Angeles Clippers vs. Milwaukee Bucks - 21h30
Avril
- Vendredi 3 avril : Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder - 0h30 CET
- Vendredi 3 avril : Cleveland Cavaliers vs. Golden State Warriors - 3h00 CET
- Samedi 4 avril : San Antonio Spurs vs. Denver Nuggets - 20h00 CET
- Dimanche 5 avril : Memphis Grizzlies vs. Milwaukee Bucks - 21h30 CET
- Vendredi 10 avril : Boston Celtics vs. New York Knicks - 0h30 CET
- Vendredi 10 avril : Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors - 3h00 CET
- Samedi 11 avril : Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks - 0h30 CET
- Samedi 11 avril : Oklahoma City Thunder vs. Denver Nuggets - 3h00 CET