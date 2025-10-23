Coup de tonnerre en NBA ! Chauncey Billups, l'entraîneur de Portland, et Terry Rozier arrêtés par le FBI, les faits
Selon les informations d'ESPN et NBC, les deux hommes ont été arrêtés jeudi 23 octobre.
Alors que la toute nouvelle saison de NBA vient de débuter, un gros coup de tonnerre vient secouer la ligue américaine de basket. L'information a été révélée ce jeudi par les médias américains ESPN et NBC. Chauncey Billups, entraîneur de Portland et ancienne légende des Pistons, et Terry Rozier, meneur du Heat de Miami, ont été arrêtés par le FBI dans le cadre d'une enquête sur des paris illégaux. Toujours selon NBC, pour Chauncey Billups, l'enquête n'aurait pas de liens avec des matches où il était sur le banc de Portland.
Pour Terry Rozier, cette investigation concernerait une rencontre de NBA jouée en mars 2023 contre les Pelicans lorsqu'il portait le maillot des Charlotte Hornets. Terry Rozier est suspecté d'avoir faussé sa prestation ce soir-là après être sorti 10 minutes après le début de la rencontre.