LeBron James lié à l'affaire des paris illégaux en NBA ?

Le King est lié à Maverick Carter, lui même lié à des affaires de paris.

La légende LeBron James pourrait être liée indirectement par l'affaire des paris illégaux qui frappent de plein fouet la NBA ces dernières semaines. En effet, selon l'homme d'affaires Patrick Bet-David dans son podcast, " The PBD Podcast", Maverick Carter, associé de LeBron James (ils ont cofondé LRMR Ventures), a reconnu devant des agents fédéraux en 2021 avoir placé des paris illégaux sur des matchs de NBA.

Selon les informations du Washington Post, Carter a déclaré avoir placé une vingtaine de paris en un an, pour des montants estimés entre 5 000 et 10 000 dollars par pari . Il n'a toutefois pas été inculpé, car il n'était pas considéré comme visé par l'enquête à l'époque. LeBron James a affirmé de son côté n'avoir eu connaissance de ces manœuvres qu'après que l'information ait été divulguée expliquant que Carter n'avait aucun lien direct avec la NBA et qu'il pouvait donc théoriquement parier sans enfreindre leurs règlements internes. Mais si les autorités judiciaires parvenaient à prouver que Carter a agi de connivence avec les personnes accusées dans le scandale de 2025... Certains grands noms pourraient être mêlés à l'affaire.

Pour rappel, Terry Rozier, arrière vétéran, et Chauncey Billups, coach des Portland Trail Blazers, ont été inculpés dans le cadre d'une enquête fédérale sur des paris illégaux et des parties de poker truquées.