La maison d'Erik Spoelstra détruite par les flammes, le coach de Team USA et de Miami sain et sauf
Le coach du Miami Heat a vécu une scène horrible ce jeudi 6 novembre.
Scène horrible à Miami. La maison du coach du Heat de Miami et de Team USA jusqu'aux JO de Los Angeles a été prise par les flammes.
Selon les premières informations sur place, les secours ont été appelés aux alentours de 4h36 du matin pour un feu dans une maison individuelle située à l'intersection de Davis Road et Ponce De Leon Road. À leur arrivée, les pompiers ont découvert deux structures entièrement en flammes sur la propriété et ont immédiatement demandé du renfort. Selon certaines informations, le coach est bien sorti de sa maison et est sain et sauf, on ignore s'il y a eu des blessés.
Massive fire at Erik Spoelstras house— NBACentral (@TheDunkCentral) November 6, 2025
Prayers up pic.twitter.com/D4hqZm7bzF
The home of Miami Heat head coach Erik Spoelstra was heavily damaged by a massive fire Thursday morning.— theScore (@theScore) November 6, 2025
There have been no immediate reports of injuries. Prayers up for Coach Spo.
(: @TotalTrafficMIA)pic.twitter.com/y6ySvJYvm1
Selon le communiqué de Miami-Dade Fire Rescue, une partie du bâtiment s'est effondrée, obligeant les équipes à adopter une stratégie défensive pour maîtriser le sinistre. Les opérations étaient toujours en cours plusieurs heures plus tard. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie