La maison d'Erik Spoelstra détruite par les flammes, le coach de Team USA et de Miami sain et sauf

Le coach du Miami Heat a vécu une scène horrible ce jeudi 6 novembre.

Scène horrible à Miami. La maison du coach du Heat de Miami et de Team USA jusqu'aux JO de Los Angeles a été prise par les flammes.

Selon les premières informations sur place, les secours ont été appelés aux alentours de 4h36 du matin pour un feu dans une maison individuelle située à l'intersection de Davis Road et Ponce De Leon Road. À leur arrivée, les pompiers ont découvert deux structures entièrement en flammes sur la propriété et ont immédiatement demandé du renfort. Selon certaines informations, le coach est bien sorti de sa maison et est sain et sauf, on ignore s'il y a eu des blessés.

Selon le communiqué de Miami-Dade Fire Rescue, une partie du bâtiment s'est effondrée, obligeant les équipes à adopter une stratégie défensive pour maîtriser le sinistre. Les opérations étaient toujours en cours plusieurs heures plus tard. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie