Michael Jordan : sa célébration étrange avec un enfant lors de sa victoire au Daytona 500
En tant que propriétaire de l'écurie, Michael Jordan a remporté l'épreuve mythique Daytona 500 dans la nuit de dimanche à lundi.
Une image qui fait le tour du monde pour de mauvaises raisons. Michael Jordan a remporté le Daytona 500 en tant que propriétaire d'écurie dans la nuit de dimanche à lundi en France grâce à Tyler Reddick, mais a eu une drôle de célébration en faisant des gestes inappropriés sur un jeune enfant comme on peut le voir sur certaines vidéos. L'ancienne légende de la NBA des Chicago Bulls n'a pas pour le moment réagi aux images diffusées.
| AHORA: Michael Jordan gana la Daytona 500 como propietario de un equipo y lo celebró junto a un niño y de una manera extraña.— Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 16, 2026

"Je suis sans voix. Je me demandais si je serais un jour capable de gagner cette course", a expliqué le vainqueur du jour dans la ligne droite des stands. "C'est surréaliste, vraiment. Le plus beau, c'est que mon fils Beau m'avait demandé avant la course si aujourd'hui serait le jour de la victoire. On dirait que tout s'est parfaitement enchaîné aujourd'hui." "C’est incroyable !" a de son côté lancé Denny Hamlin, autre pilote de l'écurie de Michael Jordan. "Nous étions quatre pilotes en course, et nous nous sommes entraidés. On ne sait jamais comment ces courses vont se terminer, il faut juste tenir le coup. Riley a fait un travail formidable en mettant la pression sur Tyler, et on voit bien le travail d’équipe. J’ai l’impression d’avoir gagné un championnat, je suis vraiment très heureux."