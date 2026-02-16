Michael Jordan : sa célébration étrange avec un enfant lors de sa victoire au Daytona 500

En tant que propriétaire de l'écurie, Michael Jordan a remporté l'épreuve mythique Daytona 500 dans la nuit de dimanche à lundi.

Une image qui fait le tour du monde pour de mauvaises raisons. Michael Jordan a remporté le Daytona 500 en tant que propriétaire d'écurie dans la nuit de dimanche à lundi en France grâce à Tyler Reddick , mais a eu une drôle de célébration en faisant des gestes inappropriés sur un jeune enfant comme on peut le voir sur certaines vidéos. L'ancienne légende de la NBA des Chicago Bulls n'a pas pour le moment réagi aux images diffusées.