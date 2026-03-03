Elijah Hoard : disparition inquiétante du joueur de basket français, ce que l'on sait

L'ancien espoir de l'ASVEL est porté disparu depuis plusieurs jours.

Son nom ne vous dit peut être rien et pourtant. Elijah Hoard (23 ans), ancien grand espoir de l'ASVEL et frère de l'international français Jaylen Hoard, est porté disparu depuis le vendredi 27 février et son passage à l'aéroport de Chicago. La police locale le recherche activement, tandis que sa famille a diffusé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, partagé notamment par la star des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama.

Selon certaines informations, le joueur a passé une dizaine de jours dans l'Illinois afin de rendre visite à son père, Antown Hoard. Ce dernier, ancien joueur professionnel, aurait déposé son fils en voiture devant le terminal. Depuis, le jeune homme est introuvable, n'ayant jamais procédé à l'enregistrement de ses bagages ni embarqué dans l'avion.

Selon les médias américains, la police de Chicago est actuellement pleinement à sa recherche. Une enquête a d'ailleurs officiellement été ouverte. Dans la diffusion des informations, les autorités locales précisent que le joueur pourrait avoir besoin de soins médicaux et invitent toute personne disposant d'informations à contacter la brigade des personnes disparues. À l'heure actuelle, la piste d'un incident ou d'une "vulnérabilité personnelle" est privilégiée.