Karl Tabouret : un handicap très contraignant, de quoi souffre le Français ?

Champion paralympique en para ski de fond sur le 10km, le Français souffre d'un gros handicap.

Karl Tabouret pratique le para ski nordique depuis l'âge de 8 ans. A seulement 17 ans, il est repéré par l'équipe de France handisport et rejoint le groupe Jeunes à Potentiel. En 2020, il débute les compétitions internationales et s'impose en remportant trois médailles d'or (biathlon, sprint, classique) aux Jeux Européens Paralympiques de la Jeunesse en Pologne. Lors de la saison 2025, Karl devient champion du monde en sprint classique et décroche également le titre de vice-champion du monde sur le 10km classique.

De quoi souffre Karl Tabouret ?

Le handicap de Karl Tabouret est une paralysie cérébrale avec atteinte spastique des membres inférieurs. Cela signifie que ses jambes sont touchées par une spasticité, c'est-à-dire une raideur musculaire permanente qui rend les mouvements plus difficiles et moins fluides. Cette rigidité limite notamment la coordination et la puissance des jambes.

Dans le cas de Karl Tabouret, la paralysie cérébrale ne touche pas ses capacités intellectuelles mais surtout le contrôle musculaire. Ses jambes peuvent se fatiguer plus vite et certains gestes techniques sont plus compliqués. Par exemple, en ski nordique, le style skating (qui demande des mouvements latéraux et beaucoup de coordination) est plus difficile pour lui que le style classique.