Aurélie Richard : un handicap dès la naissance, de quoi souffre la Française ?

Aurélie Richard est la star de ces Jeux paralympiques pour la délégation française.

La skieuse française Aurélie Richard est une athlète de para-ski alpin née à Gap en 2005. Son handicap n'est pas lié à un accident ou à une maladie survenue plus tard dans sa vie puisqu'elle est née avec une agénésie de l'avant-bras gauche, une malformation congénitale qui correspond à l'absence de formation d'un membre pendant le développement du fœtus. Concrètement, cela signifie que son avant-bras gauche ne s'est pas développé avant la naissance.

Dans le sport paralympique, ce type de handicap est classé dans la catégorie LW6/8-2, qui regroupe les athlètes ayant une déficience au niveau d'un bras. Cette particularité physique entraîne notamment un déséquilibre naturel du corps, car le poids et l'appui ne sont pas répartis de façon identique des deux côtés. Malgré cela, Aurélie Richard skie en position debout et s'est adaptée à cette contrainte grâce à l'entraînement et à des techniques spécifiques. Depuis l'enfance, elle explique ne pas considérer cette différence comme un obstacle majeur, affirmant avoir toujours réussi à pratiquer des activités sportives en s'adaptant... Et lors des Jeux paralympiques de Milan Cortina, la Française cartonne avec des médailles à chaque course même s'il manque peut être cette petite médaille d'or qui ferait la différence.