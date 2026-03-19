Jean Butez : "Jamais vu un joueur avec cette mentalité", ce que vous ne savez pas sur le gardien

Le gardien français de Côme est un prétendant au poste de 3e gardien en équipe de France.

Le gardien français Jean Butez (né en 1995 à Lille) a construit une carrière atypique, marquée par une certaine patience et progression constante. Formé au LOSC, il met du temps à éclore au plus haut niveau. Très longtemps troisième gardien, il doit attendre un départ en Belgique pour réellement lancer sa carrière professionnelle. Il apprendra notamment aux cotés de Mike Maignan, gardien titulaire des Bleus.

C'est à Mouscron, à partir de 2017, qu'il devient titulaire et gagne en régularité. Butez lui-même reconnaît qu'elle lui a permis de "grandir" et de devenir le gardien qu'il est aujourd'hui comme il a expliqué pour L'Equipe. Son profil de gardien moderne, à l'aise au pied et impliqué dans la relance, attire ensuite le Royal Antwerp, qu'il rejoint en 2020 après avoir refusé d'autres options comme Anderlecht pour privilégier du temps de jeu.

À Antwerp, il franchit un cap important. Il s'impose comme titulaire malgré une concurrence et des périodes plus difficiles, notamment lorsqu'il perd temporairement sa place. "Je savais que je la récupérerais", explique-t-il après cet épisode dans un média belge. Sur le terrain, il devient l'un des gardiens les plus décisifs du championnat belge, avec des statistiques impressionnantes (plus de 100 arrêts sur une saison et environ 80 % d'efficacité).

Ses coéquipiers et entraîneurs soulignent aussi sa compétitivité à l'entraînement. Il figure souvent parmi les meilleurs dans les exercices techniques, ce qui est rare pour un gardien. Cette exigence se retrouve dans son style de jeu, basé sur la prise de risques, qu'il assume pleinement. Selon lui, "prendre des risques me garde en vie" sur un terrain comme il explique pour la RTBF.

Apprécié pour son calme et son professionnalisme, Butez est décrit comme un joueur posé, " sans fioritures ", mais très fiable dans les moments importants. En 2025, après avoir remporté plusieurs titres avec Antwerp et réalisé de nombreuses clean sheets, il franchit un nouveau cap en rejoignant le club italien de Côme, entraîné par Cesc Fabregas et devient titulaire ainsi qu'une arme redoutable. "Je pense avoir l'un des meilleurs entraîneurs de gardiens en Espagne et il n'avait jamais vu un joueur avec la mentalité de Butez. Il travaille dur tous les jours et est devenu un leader dans le vestiaire. Je pense qu'il est prêt pour jouer en équipe nationale" a lancé le technicien espagnol.

La France, un rêve

Dans une interview au Parisien, Jean Butez s'est exprimé sur ce maillot bleu, évoquant un vrai rêve... "Au vu des situations de Lucas Chevalier et d'Alphonse Areola, ainsi que des discussions dans les médias ou dans les vestiaires, j'y pense bien sûr. Mais cela ne dépendra que de mes bonnes performances individuelles avec mon club ; je reste concentré sur ça. Je n'ai jamais joué en France, mais je suis fier d'être Français, et cela me procurerait des sensations très fortes de porter le maillot bleu. Je pense immédiatement à mon père, qui a été joueur amateur et est un grand passionné de football.

Aujourd'hui, je suis papa, et je me dis que voir mon fils pouvoir toucher ce monde-là le rendrait très fier. Mon père a passé beaucoup de temps sur les routes et au bord des terrains à Lille, il a été très impliqué, et ce serait génial de voir les yeux de mes parents briller. Je regarde toujours la liste et je reste un supporter de l'équipe de France. Mais c'est vrai que la prochaine rencontre, je la regarderai sans doute en direct après l'entraînement", a-t-il déclaré.