Thomas Voeckler : consultant sur le Tour de France 2022, que devient l'ancien maillot jaune ?

VOECKLER. Ancien coureur cycliste, Thomas Voeckler est désormais consultant moto sur les antennes de France Télévisons lors des étapes du Tour de France.

Il a fait les beaux jours du Tour de France en portant à plusieurs reprises et pendant plusieurs jours le maillot jaune de la Grande Boucle. Thomas Voeckler est désormais le sélectionneur de l'équipe de France sur route, mais également le consultant moto de France Télévisions, notamment sur les routes du Tour de France. Interrogé par L'Equipe sur son rôle, l'ancien coureur livre son analyse. "Dans le peloton, il se passe des choses que je dois saisir et expliquer. Je distingue deux publics. Celui qui aime le vélo toute l'année et celui du Tour de France qui connaît moins les détails. Je suis convaincu qu'il y a moyen d'expliquer des points techniques sans aller jusqu'à la section des boyaux (...) Parfois, si on me demande ce que je pense d'une situation de course, je peux répondre : ça dépend si vous pensez à l'audience ou si vous voulez vraiment ma version. Mais je suis aussi capable de dire : je ne sais pas. Et c'est le charme du cyclisme.

Interrogé également sur le fait qu'il est souvent associé à la voix de la sieste, il fait également une confidence amusante. "Puisqu'on parle de sieste, je vais l'avouer : parfois, je fais la sieste sur la moto, adossé au top-case ! Mais je dois vous expliquer : j'ai quatre sons dans l'oreille. L'autre moto, le directeur d'antenne, la cabine des consultants avec Alex (Pasteur, commentateur), mon pilote moto, Radio Tour, et un cinquième pour les interviews des directeurs sportifs. Donc à raison de quatre à six heures par jour pendant trois semaines, ça m'arrive de couper cinq minutes. Et là, j'ai une tape de la cuisse de mon pilote qui me dit : on t'appelle !"

en savoir plus

Biographie Thomas Voeckler. Thomas Voeckler est né le 22 juin 1979 à Schiltigheim dans le département du Bas-Rhin. Cycliste français, il a été professionnel de 2001 à 2017. Sa famille est originaire d'Alsace : son père était psychiatre et sa mère, médecin-anesthésiste. Lorsqu'il a sept ans, les parents de Thomas Voeckler déménagent en Martinique à Tartane. Avant de découvrir le cyclisme à l'âge de dix ans, le jeune Thomas pratique le football et le judo. Il débute alors à l'Etoile cycliste du Lamentin avant de rejoindre deux années plus tard le Club cycliste de Trinité. Surnommé "Ti-Blanc" par son entraîneur, il dispute ses premières compétitions avec un vélo que son père lui a ramené de la France métropolitaine.

Lorsqu'il a 17 ans, Thomas Voeckler revient en métropole pour ses études où il passe un BTS de vente. Après avoir intégré une section sport-études, il rejoint l'équipe amateur Vendée U, dirigée à cette période par Jean-René Bernaudeau. Deuxième de Paris-Roubaix espoirs en 2000, il passe professionnel en 2001. Jusqu'en 2017, il va connaître sept équipes : Bonjour-Toupargel (09.2000 - 12.2000) où il est stagiaire, Bonjour (2001-2022), Brioches La Boulangère (2003-2004), Bouygues Telecom (2005-2008), BBox Bouygues Telecom (2009-2010), Europcar (2011-2015) et Direct Energie (2016-2017).

Après sa carrière, Thomas Voeckler s'est reconverti comme consultant où il a commencé lors du Tour de Vendée 2017 avec Eurosport. En 2018, il est devenu ambassadeur pour Amaury Sport Organisation puis consultant pour France Televisions où il a remplacé Cedric Vasseur sur la moto. Depuis le 30 juin 2019, il est sélectionneur de l'équipe de France masculine de cyclisme sur route où il a obtenu deux titres aux championnats du monde avec Julian Alaphilippe.

Quel est le palmarès de Thomas Voeckler ?

Thomas Voeckler a l'un des plus beaux palmarès du cyclisme français : double champion de France sur route (2004 et 2010), Tour du Luxembourg en 2003, Route du Sud en 2006 et 2013, Tour du Haut-Var en 2009 et 2011, Quatre Jours de Dunkerque en 2011, Flèche brabançonne en 2012, Tour La Provence et Tour de Yorkshire en 2016. Sur les grands tours, Thomas Voeckler a participé à 15 Tour de France (de 2003 à 2017) où en 2004, il a porté le maillot jaune pendant dix jours avant de terminer 18e du classement général. En 2011, "Ti-Blanc" n'est pas passé loin de monter sur le podium où il a terminé 4e après avoir été le leader du classement général durant dix jours. L'année suivante, il a remporté le maillot à pois de meilleur grimpeur après avoir terminé en tête des 10e et 16e étapes. Il a participé à quatre Giro (2001, 2007, 2009 et 2010) et une Vuelta (2005).

Thomas Voeckler et l'équipe de France

Sélectionneur de l'équipe de France masculine de cyclisme sur route depuis le 30 juin 2019, Thomas Voeckler a déjà connu quelques médailles : deux titres mondiaux avec Julian Alaphilippe (2020 et 2021), médaille d'argent aux championnats d'Europe en 2020 avec Arnaud Démare, médaille de bronze aux championnats d'Europe avec Rémi Cavagna en 2021, médaille d'argent aux championnats d'Europe en contre-la-montre individuel avec Rémi Cavagna en 2020.

Thomas Voeckler et le marathon

Quand Thomas Voeckler n'occupe pas ses postes de consultant sportif ou sélectionneur de l'équipe de France masculine de cyclisme sur route, il lui arrive de s'adonner à d'autres disciplines sportives comme le marathon ou le trail.