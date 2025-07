Pauline Ferrand-Prévot : couple, palmarès, Tour de France... Les dernières infos sur la Française

La Française est l'un des visages à suivre pour la Tour de France femmes.

Dernières mises à jour

16:55 - Ferrand-Prévôt : "Le Tour, un rêve de petite fille" Pour sa première participation au Tour de France Femmes, Pauline Ferrand-Prévôt se sait attendue : "Aller le plus loin possible. J'ai vraiment envie d'y aller en me disant "on verra "et, dans tous les cas, se donner à fond. Et on en tirera des conclusions pour les années suivantes. C'est tout le temps comme ça. Maintenant, dès que je prends le départ d'une course, je suis attendue. C'est aussi pour ça que je n'ai plus envie de courir tous les dimanches. Courir pour courir, mentalement, ça prend énormément d'énergie. Et je préfère m'entraîner dur que passer du temps dans les trajets. Le Tour, c'est davantage un rêve de petite fille, quelque chose que j'ai envie d'aller conquérir. Si j'y arrive, c'est super, et si je n'y arrive pas, ce ne sera pas la fin du monde". 16:45 - Une première pour "PFP" Un an après son titre olympique en VTT et trois mois après sa victoire sur Paris-Roubaix, Pauline Ferrand-Prévôt découvre aujourd'hui le Tour de France femmes. De retour sur la route à 33 ans, la Française de la formation Visma Lease a Bike aborde le Tour de France avec envie : "C'est une grande première et justement, on ne sait pas. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible en visant le général. Je suis davantage excitée que nerveuse. Je ne suis pas la favorite du Tour de France, c'est une première pour moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de course par étapes. Faire le choix d'abandonner sur la Vuelta m'a aussi enlevé une opportunité de terminer une course par étapes. J'ai préparé cette course du mieux que je pouvais, comme j'ai préparé les Jeux, mais on ne sait pas. C'est ce qui sera intéressant : voir jusqu'où je peux aller".

Pauline Ferrand-Prévot est née à Reims (Marne) le 10 février 1992. Issue d'une famille de cyclistes, elle débute pourtant par le patinage artistique dès son plus jeune âge mais demande rapidement à faire du vélo, à l'âge de 5 ans, malgré les réticences de sa mère qui tenait pourtant une école de cyclisme. Une révélation. A 12 ans, "PFP" remporte le championnat de France minimes-cadettes et lance sa carrière. Elle intègre les différentes équipes de France dans les catégories de jeunes. Après un passage réussi chez les juniors, avec quatre titres de championne de France et un titre de championne du monde sur route, mais aussi deux titres mondiaux en VTT, la Française passe professionnelle en 2011, à 19 ans.

Sous contrat avec Rabobank, elle se qualifie pour les JO de Londres mais termine seulement 26e de l'épreuve de cross-country. L'apprentissage est rude pendant deux ans, malgré deux titres de championne de France du contre-la-montre. Pauline Ferrand-Prévot passe un cap en 2014 et réalise une saison extraordinaire. Sacrée championne sur route, en VTT et en cyclo-cross cette année-là, elle est la première cycliste de l'histoire, hommes et femmes confondus, à détenir simultanément un titre mondial sur les trois disciplines, tout en glanant des championnats de France sur route et en cross-country.

Sa saison 2016 est en revanche marquée par de nombreuses blessures qui l'empêchent de retrouver son niveau. Malgré son état de forme, elle est sélectionnée pour représenter la France aux Jeux olympiques, à la fois en VTT et sur route, mais connaît une nouvelle déception. Elle termine 26e de la course en ligne et abandonne la course VTT avant de mettre un terme à sa saison. " PFP " connaît ensuite deux saisons difficiles en 2017 et 2018, malgré trois nouveaux titres de championne de France de cross-country et de VTT. Fin 2018, elle annonce avoir fait des examens ayant révélé un problème de pression artérielle dans sa jambe gauche et se fait finalement opérer en janvier 2019. Elle décide d'arrêter provisoirement la course sur route pour revenir au plus haut niveau et est sacrée championne du monde de VTT en 2019 et 2020. Contrairement à 2016, elle ne disputera donc aux JO que l'épreuve de VTT pour maximiser ses chances de victoire, après deux déceptions lors des précédentes olympiades.

La Française a également été souvent maudite depuis plusieurs années sur les Jeux olympiques. En 2012 à Londres, elle réalise son rêve en prenant le départ à 20 ans sur la course sur route (8e) et en VTT (26e). En 2016, le rendez-vous est totalement manqué avec des problèmes personnels alors qu'en 2021 à Tokyo, elle termine seulement 10e dans une course encore loupée et marquée par des problèmes techniques. Mais pour Paris 2024, elle a changé son approche, se mettant dans une bulle. "Le but était d'être tranquille, de garder toute mon énergie pour m'entraîner et récupérer. Il n'y avait pas beaucoup de place en dehors pour ce que j'aime faire. Ce seront mes derniers Jeux, je ne voulais rien regretter. Je me suis coupé de tout et ç'a été bénéfique. Je me suis vraiment senti bien durant cette période. Les gens disaient " Oh tu as l'air triste ", mais en fait j'ai vécu mes meilleurs moments parce que je n'avais de comptes à rendre à personne." Une approche bénéfique puisque la Française a été sacrée championne olympique. Elle décidera, après son sacre, de repartir sur la route pour viser le Tour de France. Un choix payant pour le moment avec une victoire en 2025 sur Paris-Roubaix.

La Française est en couple avec Dylan Van Baarle qui a débuté sa carrière professionnelle en 2011. Coéquipier modèle dans l'équipe Sky puis Ineos de Geraint Thomas ou encore d'Egan Bernal, il a été recruté par l'équipe de Jonas Vingegaard à la fin de la saison 2022, la meilleure de sa carrière. Il termine notamment lors de cette saison à la deuxième place du Tour des Flandres derrière Matthieu van der Poel, et a remporté son premier Monument en s'adjugeant Paris-Roubaix en solitaire. Champion des Pays-Bas sur route en 2023, du contre-la-montre en 2018, il compte également à son palmarès l'édition 2021 d'À travers la Flandre.

Le palmarès de Pauline Ferrand-Prévot est long comme le bras. Sur route, elle a remporté un championnat du monde en 2014 et deux championnat de France, en 2014 et 2015, ainsi que trois titres de championne de France du contre-la-montre (2012, 2013 et 2014). En VTT, la Française compte 3 titres de championne du monde (2014, 2019 et 2020) et a été championne de France à six reprises entre 2014 et 2019. Enfin, en cyclo-cross, elle a été 3 fois championne de France (2014, 2015 et 2018) et une fois championne du monde (2014). En 2015, " PFP " est donc devenue à 23 ans la première cycliste de l'histoire, hommes et femmes confondus, à détenir simultanément un titre mondial sur les trois disciplines. Côté distinctions, elle a été élue championne des championnes française par le journal L'Équipe à trois reprises, en 2014, 2015 et 2020.

Multiple championne de France et du monde, Pauline Ferrand-Prévot est pourtant loin de gagner le même salaire que ses homologues masculins, dont les émoluments peuvent se chiffrer en millions d'euros. Mais la Française est professionnelle depuis 2012 et a rejoint récemment l'équipe de son compagnon, Julien Absalon, le Team Absolute Absalon BMC. Une chance, alors que selon l'Alliance des cyclistes, 25% du peloton féminin n'était pas payé en 2020. Seulement 12% recevait plus de 60 000 euros annuels.

Pauline Ferrand-Prévot a partagé la vie d'un autre champion français qui était en quête d'un premier titre olympique à Tokyo, le spécialiste du triathlon Vincent Luis (13e du triathlon individuel lundi 26 juillet). Les deux sportifs ont été ensemble entre 2012 et 2015 avant de se séparer quelques mois avant les Jeux Olympiques de Rio. Une séparation qui a alors beaucoup fait parler, surtout après les échecs des deux sportifs à Rio. "Les gens ne le savaient pas mais ça faisait un moment que nous avions des routes différentes. Même si j'ai eu deux-trois jours de moins bien comme tout le monde, je suis passé à autre chose pour rester concentré sur mon objectif, qui m'a peut-être d'ailleurs coûté mon couple", expliquait alors Vincent Luis au Parisien juste avant les JO de 2016, tandis que Pauline Ferrand-Prévot officialisait sa nouvelle vie et son nouveau couple avec Julien Absalon.

Pauline Ferrand-Prévot fait partie d'une grande famille de cycliste, puisque son père tenait un magasin de cycles à Reims et plusieurs membres de sa famille courent, à différents niveaux. Son oncle Ludovic Dubau a été notamment champion de France de cross-country en 1994. Âgée de 29 ans, "PFP" n'a pas eu d'enfant jusqu'ici dans sa vie.