Kevin Mayer (JO 2021) : le Français blessé mais pas coulé, le classement et le programme du décathlon

Kevin Mayer, qui a pris des anti-inflammatoires pour atténuer les effets de sa blessure au dos, s'est relancé dans le décathlon de ces JO 2021 de Tokyo en brillant à la hauteur. Le Français a en revanche déçu sur 400 mètres. A quelle date et à heure est prévue la prochaine épreuve ? Le point sur le programme et le classement.

[Mis à jour le 4 août 2021 à 15h09] Kevin Mayer a retrouvé des couleurs cet après-midi, à l'occasion de la quatrième et de la cinquième épreuve du décathlon et surtout un état physique qui lui permet d'aborder la suite de la compétition avec davantage d'optimisme. Le recordman du monde s'est notamment illustré en passant 2,08 mètres au saut en hauteur, avant de livrer une performance plus quelconque sur 400 mètres ( 50'31, loin de son record personnel à 48'26), le tout en ne se ressentant pas de sa blessure au dos "Je ne prends jamais d'anti-inflammatoires mais là j'en ai pris et je ne sens plus rien et ça me permet de faire ce que je veux, a indiqué le Français au micro de France TV. C'est un énorme plaisir de repasser 2,08m à la hauteur, je n'avais pas fait ça depuis 2017. Et surtout sans aucune douleur. Je suis déçu du 400 mètres, je suis parti sur un faux rythme que je n'ai pas pu rattraper. Je perds pas mal de points mais vu dans le gouffre que j'étais ce matin, c'est pas grave".

Après les trois premières épreuves (100m, saut en longueur, lancer du poids)de ce décathlon des Jeux olympiques de Tokyo, ce matin, Kevin Mayer était en effet apparu désemparé. "Je me suis bloqué le dos en arrivant au Japon, je peux quand même faire de l'athlé mais je ne prends aucun plaisir, avait-il regretté, au bord des larmes. J'ai des éclairs dans le bas du dos dès que je fais quelque chose. Je donne tout, je vais aller au bout parce que je peux y aller même si je ne prends pas de plaisir. Le rendez-vous de ma vie est complètement gâché. Ce ne sont pas des larmes d'abandon, de tristesse, mais de frustration parce que si vous saviez les jambes que j'ai…".

S'il ne visait rien d'autre que la médaille d'or dans ces JO 2021, Kevin Mayer est encore en lice pour un podium puisqu'il figure à la cinquième place du classement après cette première journée de décathlon. Le top 5 :

Damian Warner (CAN, 4 722 pts Ashley Moloney (AUS, 4 641 pts) Pierce Lepage (CAN, 4 529 pts) Steven Bastien (USA, 4 369 pts). Kevin Mayer (FRA, 4 340)

Comme d'habitude le décathlon de ces JO 2021 se déroule sur deux jours. Kevin Mayer est entré en lice ce mercredi 4 août. La deuxième journée débutera jeudi avec le 110m haies à 2h du matin et finira par le traditionnel 1 500m à 14h40. Le programme :

100m du décathlon le 4 août à 2h du matin.

Saut en longueur du décathlon le 4 août à partir de 2h55.

Lancer du poids du décathlon le 4 août à 4h40.

Saut en hauteur du décathlon le 4 août à 11h30.

400m du décathlon le 4 août à 14h30.

110m haies du décathlon le 5 août à 2h du matin.

Lancer de disque du décathlon le 5 août à 2h50.

Saut à la perche du décathlon le 5 août à 5h45.

Lancer du javelot du décathlon le 5 août à 12h15.

1500m du décathlon le 5 août à 14h40.

Kevin Mayer est né le 10 février 1992 à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise en Île-de-France. Dans sa jeunesse, il joue surtout au tennis, qu'il pratique pendant 8 ans mais essaye aussi d'autres sports (natation, rugby, badminton, handball, gymnastique…) avant de se découvrir une passion pour l'athlétisme à la suite d'un cross. Bon dans plusieurs disciplines, il refuse de se spécialiser et finit naturellement par se tourner vers le décathlon.

Champion du monde cadet (2009) puis juniors (2010), Kevin Mayer débute chez les seniors en 2012, l'année des Jeux olympiques de Londres, qu'il termine à une honorable 15e place. En 2013, Kevin Mayer remporte sa première médaille internationale chez les seniors en décrochant la médaille d'argent des Championnats d'Europe en salle. En 2014, l'Argenteuillais obtient l'argent aux championnats d'Europe, preuve de ses progrès constants, avant de faire une année blanche en 2015 pour cause de blessures. Kevin Mayer arrive donc frais aux Jeux olympiques de Rio en 2016, où il obtient une belle médaille d'argent derrière l'une des légendes de la discipline, l'Américain Ashton Eaton, en battant le record de France. Il continue sur sa lancée puisqu'il remporte le championnat d'Europe en salle (heptathlon) en s'emparant du record d'Europe et confirme derrière en gagnant les championnats du monde en août à Londres.

En 2018, l'Argenteuillais remporte les championnats du monde en salle avant d'abandonner lors des championnats d'Europe durant l'été après avoir mordu ses trois essais à la longueur. À la suite de son échec, il participe aux Décastar de Talence en septembre et parvient à battre le record du monde. Après une année 2019 tronquée par les blessures et le report des JO, Kevin Mayer a remporté pour la deuxième fois les championnats d'Europe (heptathlon) en salle en mars 2021 et semble fin prêt pour aller chercher une première médaille d'or olympique à Tokyo.

Kevin Mayer a remporté ses premiers titres mondiaux en cadets et en juniors, respectivement en 2009 puis 2010. En extérieur, le natif d'Argenteuil a remporté une médaille d'argent du décathlon aux championnats d'Europe en 2014, une médaille d'or aux championnats du monde 2017 et une médaille d'argent aux Jeux de Rio en 2016. Il a également remporté la Coupe d'Europe en 2013 et le Décastar en 2018, où il s'approprie le record du monde du décathlon. En salle (heptathlon), le Français compte une médaille d'argent (2013) et deux médailles d'or (2018 et 2021) aux championnats d'Europe, ainsi qu'une médaille d'or aux championnats du monde 2018. Il est aussi détenteur du record d'Europe depuis 2017.

Kevin Mayer, l'une des stars de l'athlétisme français, touche un salaire confortable, de son propre aveu, ce qui est assez rare dans le monde de l'athlétisme français. Le truc est que pour les marques, je semble valoir beaucoup moins car je suis décathlonien. Ils ne veulent pas mettre le prix. C'est, pour l'instant, un peu décevant. Mais je ne fais du sport pour ça. Je suis content de ce que j'ai, je vis très bien comme je suis. J'ai la chance d'avoir deux gros sponsors : Nike avec un contrat de huit ans, c'est très précieux, et Infologic qui me suit jusqu'à la fin de ma carrière. J'ai la chance d'être tranquille. J'avoue que nous nous attendions à mieux mais je vis très bien les choses", avouait-il en 2018 à GQ. Même s'il est encore loin de toucher autant qu'un footballeur ou qu'un joueur de tennis, il a en plus été directement impacté par la pandémie, comme beaucoup d'athlètes olympiques. Ses revenus sont en effet directement indexés sur ses performances en compétition, plutôt rares ces derniers mois… "Il y a des gens qui meurent tous les jours. La priorité, c'est de régler le problème sanitaire. Oui, on perdra tous de l'argent, moi beaucoup sans doute. Mais ça me semble tellement secondaire en ce moment. Ce n'est pas ce qui me perturbe en tout cas", confiait-il en plein confinement du printemps 2020.

Kevin Mayer est issu d'une famille sportive. Son père André est éducateur sportif et sa mère Carole est professeur d'EPS. Il a deux frères, dont l'un, Thomas, est son manager, et un demi-frère. Le décathlonien est en couple depuis plusieurs années avec Delphine Jariel, championne de France de windsurf (planche à voile) qui ambitionne de disputer les Jeux olympiques de Paris (2024) ou de Los Angeles (2028).