Florent Manaudou : quand suivre son 50m nage libre aux championnats du monde ?

MANAUDOU. Présent aux championnats du monde de natation à Budapest, Florent Manaudou sera aligné dans l'épreuve reine du 50m nage libre.

Il est le fer de lance de cette équipe de France de natation. Champion olympique à Londres, vice champion olympique à Tokyo (seule médaille de la délégation tricolore en natation), Florent Manaudou vient aux Mondiaux de Budapest avec l'ambition de repartir avec une nouvelle médaille, lui le quadruple champion du monde depuis le début de sa carrière.

Fiancé et bientôt marié à la Danoise Perille Blume même si cela n'est plus une priorité selon les mots du nageur marseillais, Florent Manaudou espère réaliser le même exploit que lors des JO de Tokyo avec une médaille chacune autour du cou. "Ce serait bien que l'on gagne tous les deux une médaille aux Mondiaux, comme l'été dernier aux Jeux de Tokyo". Pour voir la réponse, il faudra patienter jusqu'au 23 juin pour les séries et demi-finales du 50m avant la grande finale prévue le vendredi 24 juin.

Né le 12 novembre 1990 à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, Florent Manaudou préfère plutôt faire du handball que de plonger dans les bassins dans sa jeunesse mais combine les deux sports durant ses premières années. Poussé par ses parents, le jeune garçon finit par abandonner le handball pour se consacrer à la natation en 2003, à l'âge de 13 ans. D'abord entraîné par son grand frère, il finit par rejoindre en 2011 le Cercle des nageurs de Marseille et l'entraîneur Romain Barnier, où s'entraîne également avec sa soeur Laure, périodiquement.

Après des Mondiaux décevants en 2011, il se qualifie pour les JO de Londres avec une deuxième place aux championnats de France. A 22 ans seulement, sans aucun titre en poche, le Villeurbannais surprend tout le monde et s'empare de la médaille d'or, devant le favori César Cielo. Il entre alors dans une nouvelle dimension et est notamment fait fait Chevalier de la Légion d'honneur. Mais il est à la traîne dans les bassins par la suite avec des Mondiaux décevants en 2013, malgré un titre en relais 4 × 100 m nage libre.

A partir de 2014, le nageur français va en revanche régner sur sa discipline. Il remporte quatre médailles d'or lors des championnats d'Europe puis devient en décembre le nageur français le plus médaillé dans des championnats du monde de natation à Doha lors des Mondiaux en petit bassin, où il remporte six médailles. En 2015, il est enfin sacré en grand bassin lors des Mondiaux , à Kazan, sur 50 m papillon et sur 50 m nage libre. Double médaillé d'argent lors des Jeux olympiques de Rio, notamment sur 50 m nage libre, Florent Manaudou met ensuite " entre parenthèses " sa carrière de nageur, afin de revenir à sa première passion, le handball.

Mais malgré quelques matches au sein de l'effectif du club de première division d'Aix-en-Provence, le nageur français ne parvient pas à concrétiser son rêve. Il replonge officiellement dans les bassins en janvier 2019, annonçant reprendre sa carrière en visant les deux prochaines olympiades. En forme, Florent Manaudou remporte la première édition de l'International Swimming League (ISL), une nouvelle compétition 100% privée, et réussit la troisième meilleure performance mondiale de l'histoire en petit bassin sur 50 mètres fin 2020. Pour sa dernière grande compétition avant Tokyo, il a en revanche dû se contenter d'une maigre 5e place aux championnats d'Europe, en mai 2021.

Né le 12 novembre 1990, Florent Manaudou est aujourd'hui âgé de 30 ans. Un âge qui ne semblait pas rédhibitoire au moment d'envisager un retour à la natation en 2019. "Je me dis que ça va être plus simple qu'avant. Je pense qu'on est capable de nager tard, explique-t-il aujourd'hui. Notre sport est de plus en plus professionnel". Le poids n'est pas non plus un souci selon le nageur français, qui explique : "Quand je suis arrivé à Marseille en 2001, je faisais 86 kg. Aux Jeux de 2012, 94 kg, aux Jeux de 2016, 100 kg, et là je fais 104 kg. ce qui compte, c'est le rapport poids puissance". Avant Tokyo, Florent Manaudou devrait avoir retrouvé un poids de forme juste sous la barre des 100 kg avec une fiche d'identité qui indiquait 99kg sur le site de l'équipe de France olympique. Côté taille, Florent Manaudou est mesuré à 1m99.

Florent Manaudou a connu la consécration aux Jeux olympiques de Londres en 2012 avec une médaille d'or sur 50 m nage libre, mais a aussi récolté deux médailles d'argent à Rio en 2016 (50 m et 4 x 100 m nage libre). Il a aussi glané quatre médailles d'or aux Mondiaux de 2015, notamment sur 50 m nage libre et sur 50 m papillon. Il compte aussi 3 titres mondiaux en petit bassin (2014). Le Français a récolté également six titres aux championnats d'Europe en 2014 et 2016, ainsi que 5 titres aux championnats d'Europe petit bassin en 2012, à Chartres. Concernant les championnats de France en grand bassin, il a récolté 45 médailles au total, dont 32 en or.

Jeux olympiques : 1 médaille d'or (50m, 2012), 2 médailles d'argent (50m et 4x100m en 2016), 1 médaille d'argent (50m, 2021).

Championnats du monde : 4 titres en grand bassin (4x100m en 2013, 50m nage libre, 50m papillon et 4x100m en 2015) et 3 titres en petit bassin (50m nage libre, 50m dos et 4x100m en 2014)

Championnats d'Europe : 6 titres en grand bassin entre 2014 et 2016, et 5 titres en petit bassin, tous en 2012.

Championnats de France : 32 titres en grand bassin dont 5 sur 50m nage libre et 20 en petit bassin.

Les revenus annuels de Florent Manaudou ont bondi à partir de son sacre olympique en 2012. A l'époque, alors qu'il ne touchait qu'un peu plus de 20 000 euros par an, il est passé à environ 140 000 euros par an, puis 350 000 euros en 2013. Grâce à plusieurs partenariats et sponsorings, ses émoluments ont grimpé à plus de 500 000 euros en 2015 avant sa parenthèse handball à partir de fin 2016. Il est depuis revenu à la natation et a retrouvé ses sponsors et, même s'il ne touche qu'un salaire fixe de 2000 euros au Cercle des nageurs de Marseille, il a aussi participé à l'International Swimming League, compétition fermée et privée de natation à la dotation financière intéressante.

Durant la fin de sa première carrière de nageur, Florent Manaudou s'est régulièrement affiché au bras de sa compagne de l'époque, la cavalière française Fanny Skalli. L'idylle, qui avait débuté en 2013, a pris fin en octobre 2016 mais le champion n'est pas resté longtemps célibataire puisque sa relation avec sa nouvelle copine, une certaine Ambre Baker, a été officialisée en janvier 2017. Le couple s'est semble-t-il séparé dans le courant de l'année 2018. Le nageur français est actuellement en couple avec la nageuse danoise Pernille Blume, sa coéquipière dans l'équipe Energy Standard et qualifiée également pour les Jeux Olympiques de Tokyo, cinq ans après son titre olympique glané à Rio... sur 50 mètres nage libre bien sûr ! Les deux nageurs ont officialisé leur relation le 14 février 2020 sur Instagram et multiplié ensuite les clichés d'amoureux, notamment en vacances. Durant l'été 2021, le nageur a annoncé ses fiançailles avec la nageuse.

Florent Manaudou est le frère de la nageuse française Laure Manaudou, médaillée d'or aux Jeux olympiques de 2004 et multiple championne du monde, d'Europe et de France. Il a également un frère, Nicolas, qui a été son entraîneur au début de sa carrière. Le nom de Florent Manaudou est indissociable de celui de sa sœur Laure qui lui a servi de guide dans le monde de la natation, lors de ses plus jeunes années et qui a, elle, décidé de prendre sa retraite de nageuse en 2013, à l'âge de 27 ans, après une carrière bien remplie (trois médailles olympiques dot une en or, trois titres de championne du monde, dix-huit titres de championne d'Europe...). L'image de Laure Manaudou sautant au cou de son frère après la victoire de ce dernier en finale du 50m aux JO de Londres, en 2012, qui avait fait le tour du monde, témoigne de la belle complicité qui les unit. Avant ce retour à la natation, Florent Manaudou a d'ailleurs précisé qu'il avait mis sa sœur dans la confidence. "C'est l'une des premières personnes à qui j'en ai parlé, a-t-il expliqué. Elle pensait que j'allais reprendre mais peut-être un peu plus tard".

Après avoir longtemps pratiqué à la fois la natation et le handball lors de son enfance, Florent Manaoudou a finalement opté pour les bassins, au début de l'adolescence. Un choix payant qui lui a permis notamment de créer la surprise aux JO 2012 en remportant le titre olympique sur 50m nage libre. Après plusieurs au plus haut niveau, il avait finalement décidé de s'accorder une pause en septembre 2016, après avoir décroché deux médailles d'argent aux JO de Rio. Il avait alors déclaré : "Je reste un nageur en activité. Je veux préserver et garder le plaisir qui a été mon moteur principal pendant ces huit années. J'ai décidé de faire une parenthèse". Elle aura duré finalement deux ans et demi.

Après avoir annoncé son retrait des bassins en 2016, Florent Manaudou s'est rapidement et naturellement tourné vers sa passion de jeunesse, le handball, et le club d'Aix-en-Provence, qui l'a accueilli pendant plus de deux ans au sein de son équipe réserve (Nationale 2).Pour le principal intéressé, la pari est réussi. "Je savais que je ne serais jamais en équipe de France, indique-t-il aujourd'hui. Je savais que ce serait compliqué de jouer en D1. En fait, je me suis cassé le doigt en novembre en jouant au hand, juste avant ça j'avais été contacté par un club pro. Cela ne s'est pas fait mais dans ma tête, j'avais réussi mon challenge".