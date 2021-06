Aymeric Laporte : pourquoi joue-t-il pour l'Espagne ? Tout ce qu'il faut savoir

AYMERIC LAPORTE - Retenu un temps par Didier Deschamps mais sans jamais entrer en jeu, Aymeric Laporte a finalement décidé de jouer pour l'Espagne qui l'a retenu pour disputer l'Euro 2021.

De nombreux regards seront tournés vers Aymeric Laporte lors des matchs de l'Espagne à l'Euro 2021. Le défenseur central, boudé par Didier Deschamps depuis de nombreux mois, a finalement décidé de jouer pour l'Espagne et répondu à la convocation du sélectionneur Luis Enrique. Appelé en Bleu en 2016 pour des matchs face à la Bulgarie et les Pays-Bas comptant alors pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, le défenseur central, qui évoluait alors à l'Athletic Bilbao, n'était pas entré en jeu. Idem lors de ses deux convocations suivantes. Né dans le Lot-et-Garonne, Aymeric Laporte n'a donc jamais porté le maillot bleu en match officiel et pouvait, selon les règlements FIFA, choisir une autre sélection... Ce qu'il a fait en étant naturalisé et international espagnol, le pays où il a effectué une grande partie de sa formation et évolué de 2011 à 2018 avec Bilbao. De son salaire à son âge, en passant par son parcours et son palmarès, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Aymeric Laporte.

Né le 27 mai 1994 à Agen, Aymeric Laporte découvre sa passion du ballon rond très jeune et débute à l'âge de cinq ans dans le club local du SU Agen. Mais c'est de l'autre côté de la frontière que le jeune garçon va s'épanouir : repéré à l'âge de quinze ans dans un match contre la section jeunes de l'Athletic Bilbao, Aymeric Laporte rejoint le centre de formation du club basque à l'été 2010 grâce aux origines familiales de son grand-père (l'Athletic Bilbao n'acceptant que des joueurs basques ou ayant des origines basques dans son effectif).

Il joue ses premiers matchs avec l'équipe A de Bilbao lors de la saison 2011-2012 et disputera 222 matchs pour le club basque. Le temps d'intégrer l'équipe de France espoirs, il s'impose comme l'un des plus grands espoirs de la Liga à son poste et tape dans l'œil des plus grandes écuries européennes. En janvier 2018, il s'engage pour le club anglais de Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola. Depuis, il a disputé plus de 100 rencontres pour le club mancunien pour huit buts inscrits.

En sélection nationale, son parcours s'avère plus compliqué : après avoir connu dix-neuf sélections chez les Bleuets, il n'est appelé qu'à trois reprises chez les Bleus par le sélectionneur Didier Deschamps en 2016, pour disputer notamment un match de sélection pour la Coupe du monde 2018, mais sans jamais connaître une seule sélection. Convoqué à nouveau en 2019 pour disputer deux matchs de qualification pour l'Euro 2020 contre Andorre et l'Albanie, Aymeric Laporte se blesse et n'y participe donc pas. Lassé d'attendre son heure au sein de l'équipe de France, Aymeric Laporte obtient en mai 2021 sa naturalisation espagnole en vue d'intégrer la sélection nationale. Quelques jours plus tard, il figure dans la liste des 24 joueurs espagnols retenus pour disputer l'Euro 2021 par le sélectionneur Luis Enrique.

Après plusieurs prêts à l'Aviron Bayonnais puis au CD Baskonia, Aymeric Laporte s'impose avec l'Athletic Bilbao comme l'un des défenseurs incontournables à son poste en Liga. Avec le club basque, il connaît une finale de Coupe d'Espagne perdue face au FC Barcelone en 2015 avant de prendre sa revanche en triomphant du Barça quelques mois plus tard lors de la Supercoupe d'Espagne. Après son transfert en Angleterre du côté de Manchester City, son palmarès va alors considérablement se garnir aux côtés de Pep Guardiola. Aymeric Laporte compte ainsi à son actif trois titres de champion d'Angleterre (2018, 2019 et 2021), une FA Cup en 2019 et trois Coupes de la Ligue anglaise (2019, 2020 et 2021), se montrant même décisif lors de la dernière édition en inscrivant le seul but du match face à Tottenham. Il remporte également le Community Shield en 2018 aux dépens du champion sortant et rival de toujours Manchester United.

Dans un contexte d'explosion des budgets transferts des clubs anglais sous l'impulsion de l'augmentation massive des droits de retransmission télévisuelle, le transfert d'Aymeric Laporte de l'Athletic Bilbao à Manchester City lors du mercato d'hiver 2018 fut particulièrement remarqué. Le défenseur s'était engagé cette année-là pour un contrat de cinq ans et pour un montant de 65 millions d'euros. Cette somme représentait tout simplement à l'époque le deuxième transfert le plus important de l'histoire pour un défenseur, derrière celui de Virgil Van Dijk de Southampton vers Liverpool (estimé quant à lui à 84 millions d'euros). Son salaire à Manchester City est estimé à 6,7 millions d'euros annuels, soit 140 000 euros par semaine. Pour la saison 2020-2021, cela représente le huitième plus haut salaire du club mancunien.

Voilà de nombreuses années désormais qu'Aymeric Laporte est en couple avec sa petite amie Sara Botello. Le couple s'est rencontré dès l'arrivée du jeune Aymeric à Bilbao, puisque ce sont les parents de la jeune femme qui ont aidé son futur compagnon à s'installer dans la ville basque. Née le 9 octobre 1994 à Bilbao même, Sara Botello est également une personnalité dans le milieu sportif espagnol. Elle est en effet danseuse professionnelle, aussi bien en ballet qu'en danse contemporaine, et a également été cheerleader du club de basket de sa ville. Depuis leur rencontre, Sara Botello suit son compagnon au fil de ses transferts, le couple s'étant installé à Manchester en 2018. Ainsi, elle assiste régulièrement dans les tribunes aux matchs de Manchester City.