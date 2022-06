DIRECT. Zidane : son entourage dément tout contact avec le PSG

ZIDANE AU PSG. Si les rumeurs et les spéculations sont nombreuses, le conseiller historique de Zinédine Zidane dément tout contact avec Paris pour le poste d'entraîneur.

Zinédine Zidane entraîneur L'essentiel Selon les informations de RMC Sport et d'Europe 1 ce vendredi 10 juin, Zinédine Zidane serait tout proche d'un accord avec le PSG pour devenir le prochain entraîneur. Le second média annonce même un accord de principe, mais l'information a été démentie par le PSG.

Interrogé par L'Equipe, le conseiller historique de Zidane dément également tout contact avec le club parisien. "Tous ces bruits qui circulent sont infondés, tranche Alain Migliaccio, le conseiller de "ZZ" depuis presque trente ans. "A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG (...) Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane.

Il y a quelques jours, comme pour Kylian Mbappé, Emmanuel Macron a lancé un appel du pied à l'ancien champion du monde. "On a très envie d’avoir dans le championnat français un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Donc je souhaite, pour le rayonnement de la France, qu’il revienne, qu’il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable.”

Suivez les dernières informations en direct sur l'avenir de Zinédine Zidane lors de ce mercato d'été.

15:15 - Claude Makélélé adjoint de ZZ ? Selon le journaliste Clement Carpentier, Claude Makélélé pourrait devenir l'adjoint de Zinédine Zidane au Paris Saint-Germain. ⚽️Lors du vol retour de Doha mercredi matin, Zidane était accompagné d'un certain Claude Makelele. Il se dit que l'ancien milieu de terrain international pourrait devenir son adjoint. Une rumeur ni confirmée, ni infirmée par son entourage. 2/2 #PSG — Clement Carpentier (@clementcarpet) June 10, 2022 14:50 - Migliaccio : "Pas sûr que l'Emir soit intéressé par Zidane" "Je doute en plus fortement que sa Majesté l'Emir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l'habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l'avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane", a ajouté Alain Migliaccio, conseiller historique de Zinédine Zidane. 14:30 - Le conseiller historique de ZZ dément aussi Joint par L'Equipe, Alain Migliaccio, le conseiller historique de Zinédine Zidane, a démenti tout contact et une signature prochaine de l'ancien entraîneur du Real Madrid au PSG : "Tous ces bruits qui circulent sont infondés. A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG." 14:15 - Le PSG dément ! Selon Loïc Tanzi, journaliste de RMC Sport, le Paris Saint-Germain a démenti l'information donnée par plusieurs médias sur un accord de principe entre Zinédine Zidane et le PSG. 14:05 - Il ne manque que la signature ! Selon le journaliste espagnol Ramon Fuentes, l'arrivée de Zinédine Zidane comme entraîneur au Paris Saint-Germain est proche. Le Français va aller au Qatar pour signer son contrat. Como contamos en @mundodeportivo mañana se cierra el fichaje de Zidane con el @PSG_inside el técnico francés viaja a Qatar para cerrar todo — Ramón Fuentes (@RamonFuentes74) June 10, 2022 13:40 - Quand Zidane ironisait sur le PSG Pour rappel, alors qu'il était sur le banc du Real pour affronter le PSG, Zinédine Zidane avait ironisé sur un éventuel bon accueil des Parisiens. "On est à Paris... Je suis Marseillais moi" avait-il ironisé. ???????? "On est à Paris ici. Moi je suis Marseillais..."



???? Quand Zinédine Zidane se rendait au Parc des Princes en 2018 pour affronter le PSG avec le Real Madrid en Ligue des champions... pic.twitter.com/PV9csaTITs — RMC Sport (@RMCsport) June 10, 2022 13:32 - Karl Olive y va de son tweet Comme pour Kylian Mbappé, le maire de Poissy se fend d'un tweet pour annoncer l'arrivée de Zinédine Zidane au PSG. Il arrive! Zidane Zidane Zidane Zidane Zidane Zidane Zidane — KARL OLIVE (@KARLOLIVE) June 10, 2022 13:20 - Interrogé sur le souhait de Macron de voir Zidane au PSG, Deschamps ignore "Sincèrement, je ne réponds déjà pas à ce que peut dire mon président (Noël Le Graët), alors je vais encore moins répondre au président de la République. Si ça vous permet de faire des débats, allez-y. Ce sont vos débats" a lancé le sélectionneur en conférence de presse. 13:11 - Contacté par l'AFP, Paris n'affirme et n'infirme pas la rumeur Selon les informations de RMC Sport, le PSG a été contacté par l'AFP pour répondre aux rumeurs. Le PSG n'aurait pas confirmé ces dernières sur un éventuel accord de principe, mais n'a pas non plus infirmé. 13:00 - Macron souhaite voir "Zizou" au PSG "On a très envie d’avoir dans le championnat français un sportif et un coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs, a avancé Emmanuel Macron il y a quelques jours. Donc je souhaite, pour le rayonnement de la France, qu’il revienne, qu’il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable.” 12:53 - En attendant peut être Zidane, Paris officialise Luis Campos Alors que les rumeurs d'un accord entre Zidane et le PSG ne cessent d'augmenter, le PSG a annoncé un accord avec Luis Campos. 12:50 - Le coeur brisé de Renaud Muselier À peine l'annonce faite, Renaud Muselier, président de la région PACA, s'est fendu d'un tweet avec le coeur brisé après l'annonce de l'accord de principe. ???? https://t.co/OUo2FFMVTR Zinédine Zidane Zinédine Zidane Zinédine Zidane Zinédine Zidane Zinédine Zidane Zinédine Zidane Zinédine Zidane — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) June 10, 2022 12:42 - Daniel Riolo a annoncé hier soir qu'il viendrait au PSG Même si l'information est toujours à prendre avec précaution, l'éditorialiste Daniel Riolo a annoncé hier soir sur l'antenne de RMC Sport que Zinédine Zidane allait signer au PSG. Il avait annoncé la prolongation de Mbappé et la venue de Messi avant tout le monde... 12:36 - Un accord de principe selon Europe 1 Selon les informations d'Europe 1, un accord de principe a bien été acté entre l'ancien entraîneur du Real et les dirigeants parisiens. Une information pas confirmée par RMC Sport qui a contacté les dirigeants. 12:35 - Zidane de plus en plus proche Selon les informations de RMC Sport dévoilées ce vendredi 10 juin, la légende du football serait proche d'un accord avec le club de la capitale, une nouvelle fois champion de France cette saison. LIRE PLUS

Selon les informations du Parisien, une rencontre a été organisée lors de la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Mais selon la presse espagnole, AS en particulier, "Zizou" n'aurait pas forcément l'intention de prendre le contrôle de l'équipe du PSG. Le Parisien explique que les premiers contacts ont été établis durant l'été 2021, mais sans un résultat probant, l'ancien meneur de jeu voulant se reposer. Une source interne venant du Qatar pousserait pour avoir l'ancien coach du Real. "Au Barça ou au Real, ça ne se passe pas comme ça… Avec un coach qui a l'habitude de gérer les stars, ça ne se passerait pas comme ça… "

La carrière de Zidane connaît une nouvelle étape en 2001, quand il est transféré, au cours de l’été, au Real Madrid. Le coût de ce transfert bat tous les records avec un montant d’environ 506 millions de francs (soit plus de 77 millions d’euros) pour une durée de quatre ans. Avec cette nouvelle équipe, il gagne la Ligue des Champions en 2002. Lors du match final contre le Bayer Leverkusen, il inscrit un but mémorable pour un droitier (reprise de volée du pied gauche). Avec le Real, Zidane va confirmer sa stature de prétendant au titre de meilleur joueur du monde du moment : il va remporter supercoupe de l'UEFA et la coupe intercontinentale la même année. On peut ajouter à ce palmarès un titre de champion d'Espagne et une supercoupe la même année (2003).

Le passage de Zidane par un grand club italien va faire de lui un très grand joueur dès 1997, mais il en faudra plus pour devenir une légende : en équipe de France, Zinedine Zidane gagne la Coupe du monde 1998, en France et contre les Brésiliens, lors d'une finale d'anthologie le 12 juillet 1998. Les deux buts qu’il marque de la tête resteront dans les annales. C’est la toute première fois que les joueurs français accèdent au titre suprême de champions du monde. Zidane reçoit cette même année le Ballon d’or et le titre de meilleur joueur européen. Le grand spécialiste du contrôle a atteint un niveau de jeu exceptionnel. En 2000, il remporte avec les Bleus le Championnat d’Europe des nations, un doublé (coupe du monde + championnat d’Europe des nations) jamais encore réalisé dans l’histoire du football. On décerne à "Zizou" le titre de meilleur joueur FIFA de l'année. Sa popularité en France est considérable.

Au milieu de plusieurs trophées UNFP (récompenses du foot français), de l'UEFA et d'autres distinctions, Zinedine Zidane a remporté le Ballon d'Or en 1998. Il terminera deuxième en 2000 et troisième en 1997. Il est également élu meilleur footballeur de l'année FIFA en 1998, 2000 et 2003. Il fut pour beaucoup l’un des meilleurs joueurs au monde. Sa maîtrise du contrôle, sa très bonne vision du jeu et la qualité de sa distribution caractérisent ce joueur d’exception. Pelé ne manque pas d’éloges à son sujet : "Il est le maître, tout simplement. Je placerais Zidane dans les cinq meilleurs joueurs (de l'histoire). Au cours des dix dernières années, il n'y en a pas eu d'autres comme lui, il a été le meilleur joueur du monde".

L'après-carrière de Zinédine Zidane est au départ assez floue. Zidane se consacre d'abord aux associations caritatives, enchaîne quelques matchs de gala et reçoit des propositions pour une retraite de luxe dans un club aux Etats-Unis ou en Australie. Il revient finalement dans le monde du ballon rond en juin 2009, lorsqu’il intègre l’équipe de direction du Real Madrid en tant que conseiller du président. En juillet 2011, "Zizou" devient directeur sportif du club après le départ de Jorge Valdano. Le 26 juin 2013, il est choisi comme entraîneur adjoint auprès de Carlo Ancelotti, toujours au sein du Real Madrid.

En 2015, Zidane obtient son diplôme d'entraîneur UEFA et sa licence professionnelle européenne. Il doit passer le DEPF (diplôme d'entraîneur professionnel de football) en 2016. Le 4 janvier 2016, il devient entraîneur du Real Madrid à la place de Rafael Benítez, en pleine période de crise pour le club, qui vient d'enchaîner de lourdes défaites. La presse est d'abord dubitative, mais le style Zidane, entre discrétion, détermination et fort relationnel avec ses stars, comme Cristiano Ronaldo, va aussi prendre sur le banc. Avec le Real, Zinédine Zidane va tout remporter : championnat d'Espagne (2017), supercoupe d'Espagne (2017), supercoupe de l'UEFA (2016 et 2017), coupe du monde des clubs de la FIFA (2016 et 2017). Surtout, il enchaînera trois victoires d'affilée dans la compétition la plus prestigieuse, la Ligue des champions, qu'il remportera en 2016, 2017 et 2018, avant d'annoncer son départ du Real à la fin du mois de mai 2018. Il est rappelé sur le banc en mars 2019, pour prendre la succession de Santiago Solari, puis quitte de nouveau le club en mai 2021.