Zinedine Zidane : un club se prépare à l'accueillir, terminé pour les Bleus ?

Toujours sans club, Zinedine Zidane pourrait toujours devenir le sélectionneur de l'équipe de France même si un club suit attentivement la situation.

Qui pour prendre la tête de l'équipe de France ? Malgré le bon parcours des Bleus de Didier Deschamps à la Coupe du monde 2022, son avenir est incertain et l'ombre de Zinedine Zidane plane toujours sur l'équipe de France. Selon certaines rumeurs, l'ancien coach du Real avait un accord avant le Mondial pour prendre les rênes de la sélection. Pourtant Noël Le Graët semble pousser en interne pour voir Didier Deschamps conserver son poste et une réunion dans les prochains jours va acter ou non ce choix.

En attendant, Zinedine Zidane patiente, mais peut être plus pour longtemps car l'envie de retrouver un banc devient de plus en plus importante. Selon Tuttosport, la Juventus pourrait bien ouvrir les portes à son ancienne légende. "Zizou attire la Juve. Avec Deschamps de plus en plus proche d'une prolongation de son poste de sélectionneur, en France on relance l'hypothèse Zidane pour le banc des Bianconeri en cas de divorce avec Allegri à la fin de la saison". Le Corriere dello Sport annone que Zidane "est à la croisée des chemins."

en savoir plus

Conseiller historique du Français depuis de nombreuses années, Alain Migliaccio a infirmé chez nos confrères de L'Equipe au début du mois de juin, les informations dévoilées sur une éventuelle venue de Zidane au PSG : "Tous ces bruits qui circulent sont infondés, tranche Alain Migliaccio, le conseiller de "ZZ" depuis presque trente ans. "A ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane, ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG (...) Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane." Après tout de même de vraies négociations, l'ancien numéro 10 ne viendra pas au PSG comme il a expliqué à L'Equipe jeudi 23 juin. "Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Mais la question est sans objet. Ce n'est absolument pas d'actualité. Quand j'étais joueur, j'avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n'y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. C'est la réalité actuelle. Coach, on a beaucoup moins le choix que joueur. Si je repars dans un club, c'est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C'est pour cela que je ne peux pas aller n'importe où. Pour d'autres raisons, aussi, je ne pourrais peut-être pas aller partout.

La carrière de Zidane connaît une nouvelle étape en 2001, quand il est transféré, au cours de l’été, au Real Madrid. Le coût de ce transfert bat tous les records avec un montant d’environ 506 millions de francs (soit plus de 77 millions d’euros) pour une durée de quatre ans. Avec cette nouvelle équipe, il gagne la Ligue des Champions en 2002. Lors du match final contre le Bayer Leverkusen, il inscrit un but mémorable pour un droitier (reprise de volée du pied gauche). Avec le Real, Zidane va confirmer sa stature de prétendant au titre de meilleur joueur du monde du moment : il va remporter supercoupe de l'UEFA et la coupe intercontinentale la même année. On peut ajouter à ce palmarès un titre de champion d'Espagne et une supercoupe la même année (2003).

Le passage de Zidane par un grand club italien va faire de lui un très grand joueur dès 1997, mais il en faudra plus pour devenir une légende : en équipe de France, Zinedine Zidane gagne la Coupe du monde 1998, en France et contre les Brésiliens, lors d'une finale d'anthologie le 12 juillet 1998. Les deux buts qu’il marque de la tête resteront dans les annales. C’est la toute première fois que les joueurs français accèdent au titre suprême de champions du monde. Zidane reçoit cette même année le Ballon d’or et le titre de meilleur joueur européen. Le grand spécialiste du contrôle a atteint un niveau de jeu exceptionnel. En 2000, il remporte avec les Bleus le Championnat d’Europe des nations, un doublé (coupe du monde + championnat d’Europe des nations) jamais encore réalisé dans l’histoire du football. On décerne à "Zizou" le titre de meilleur joueur FIFA de l'année. Sa popularité en France est considérable.

Au milieu de plusieurs trophées UNFP (récompenses du foot français), de l'UEFA et d'autres distinctions, Zinedine Zidane a remporté le Ballon d'Or en 1998. Il terminera deuxième en 2000 et troisième en 1997. Il est également élu meilleur footballeur de l'année FIFA en 1998, 2000 et 2003. Il fut pour beaucoup l’un des meilleurs joueurs au monde. Sa maîtrise du contrôle, sa très bonne vision du jeu et la qualité de sa distribution caractérisent ce joueur d’exception. Pelé ne manque pas d’éloges à son sujet : "Il est le maître, tout simplement. Je placerais Zidane dans les cinq meilleurs joueurs (de l'histoire). Au cours des dix dernières années, il n'y en a pas eu d'autres comme lui, il a été le meilleur joueur du monde".

L'après-carrière de Zinédine Zidane est au départ assez floue. Zidane se consacre d'abord aux associations caritatives, enchaîne quelques matchs de gala et reçoit des propositions pour une retraite de luxe dans un club aux Etats-Unis ou en Australie. Il revient finalement dans le monde du ballon rond en juin 2009, lorsqu’il intègre l’équipe de direction du Real Madrid en tant que conseiller du président. En juillet 2011, "Zizou" devient directeur sportif du club après le départ de Jorge Valdano. Le 26 juin 2013, il est choisi comme entraîneur adjoint auprès de Carlo Ancelotti, toujours au sein du Real Madrid.

En 2015, Zidane obtient son diplôme d'entraîneur UEFA et sa licence professionnelle européenne. Il doit passer le DEPF (diplôme d'entraîneur professionnel de football) en 2016. Le 4 janvier 2016, il devient entraîneur du Real Madrid à la place de Rafael Benítez, en pleine période de crise pour le club, qui vient d'enchaîner de lourdes défaites. La presse est d'abord dubitative, mais le style Zidane, entre discrétion, détermination et fort relationnel avec ses stars, comme Cristiano Ronaldo, va aussi prendre sur le banc. Avec le Real, Zinédine Zidane va tout remporter : championnat d'Espagne (2017), supercoupe d'Espagne (2017), supercoupe de l'UEFA (2016 et 2017), coupe du monde des clubs de la FIFA (2016 et 2017). Surtout, il enchaînera trois victoires d'affilée dans la compétition la plus prestigieuse, la Ligue des champions, qu'il remportera en 2016, 2017 et 2018, avant d'annoncer son départ du Real à la fin du mois de mai 2018. Il est rappelé sur le banc en mars 2019, pour prendre la succession de Santiago Solari, puis quitte de nouveau le club en mai 2021.