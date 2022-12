Raphaël Varane : retraité ou futur capitaine ? Son discours décisif contre la Pologne

Cadre de l'équipe de France, Raphaël Varane a vécu sa 3e Coupe du monde au Qatar. La probable prochaine retraite de Hugo Lloris pourrait le voir devenir capitaine. L'ancien Lensois a une certaine influence, comme en témoigne son discours à la mi-temps de France-Pologne, révélé par TF1.

Raphaël Varane est devenu un cadre de l'équipe de France qu'il fréquente depuis près de 10 ans et avec qui il a vécu trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022) et deux Euros (2016 et 2021). Si sa place peut être menacée par l'émergence de nombreux jeunes en défense centrale, dont Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, et que des rumeurs de prochaines retraite internationale ont fleuri dans la foulée de la défaite en finale de Coupe du monde, l'ancien espoir de Lens et taulier du Real Madrid, désormais à Manchester United, n'a "que" 29 ans, un âge encore jeune pour un défenseur central. Le Mancunien peut même être considéré comme l'un des favoris à la succession d'Hugo Lloris, 36 ans, au poste de capitaine des Bleus.

Raphaël Varane tient déjà un rôle d'important leader des Bleus, tant sur le terrain où son calme et son expérience sont très appréciés, mais aussi en dehors du terrain. Le documentaire de TF1 "Merci les Bleus" qui revient sur le parcours de l'équipe de France jusqu'en finale de la Coupe du monde 2022, vient l'illustrer à nouveau, notamment via un extrait pris à la mi-temps de France-Pologne. "Les gars, ça ce n'est pas nous. Ce n'est pas l'état d'esprit", s'insurge le défenseur à la pause de ce 8e de finale, remporté finalement sur le score de 3-1. "Je n'aime pas parler comme ça, mais là, ça m'énerve", eructe-t-il à nouveau. "On se bat les uns avec les autres. Depuis quand on lève les bras, depuis quand on regarde les autres ? On perd 2-3 ballons, on commence à baisser la tête, c'est quoi ça ? On gagne 1-0, mais dans l'état d'esprit, ce n'était pas ça", tempête le précieux stoppeur. "C'est une opportunité en or, ne commencez pas à la jouer chacun pour soi. On joue les uns avec les autres. C'est en équipe", finit-il par glisser à ses coéquipiers. Avec la réussite que l'on connaît pour des Bleus qui se qualifieront pour les quarts de finale en réalisant une excellente deuxième période marquée par un doublé de Kylian Mbappé sur deux frappes surpuissantes...

Révélé à ses 17 ans à Lens, Raphaël Varane est appelé dès fin 2012 en équipe de France suite à la prise de fonction de Didier Deschamps. Il lui faudra attendre le 22 mars de l'année suivante pour connaître sa première sélection, étant titularisé aux côtés de Mamadou Sakho face à la Géorgie. Dès lors, il ne quittera plus le groupe France et épousera le mandat du sélectionneur. Titulaire lors de la Coupe du Monde 2014, il est fautif en quart de finale sur le but de Mats Hummels qui élimine les Bleus. S'il reste un élément de base de la défense tricolore, les blessures vont le priver de l'Euro en 2016. En mai, il se blesse à la cuisse et doit renoncer au tournoi organisé dans l'Hexagone et voit de loin ses partenaires échouer en finale face au Portugal (0-1 a.p.). En 2018, il est bien apte et forme avec Samuel Umtiti une charnière centrale complémentaire et solide. Cet attelage va aider les Bleus à survoler la compétition et aller décrocher leur deuxième étoile 20 ans après. Varane se distingue en inscrivant l'un des deux buts en quarts de finale contre l'Uruguay (2-0). En raison de la pandémie, il doit attendre 2021 pour découvrir l'Euro mais ne peut rien pour éviter la défaite en huitièmes de finale contre la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b.). Il se consolera à l'automne en remportant un second trophée en sélection avec la Ligue des Nations, face à l'Espagne (2-1). En 2022, il n'a disputé que deux matches avec les Bleus, en loupant trois en juin pour une blessure aux ischio-jambiers contracté, et un quatrième le 25 septembre, Deschamps préférant le

laisser sur le banc face au Danemark (0-2). Incertain pour le Mondial à nouveau touché aux ischios fin

octobre, Varane est finalement apte, sa blessure étant moins sérieuse qu'il le craignait, et se retrouve bien du voyage au Qatar où il monte en puissance. Ménagé au premier match, il joue ensuite face au Danemark puis lors de tous les matchs à élimination directe jusqu'à la finale perdue face à l'Argentine.

Raphaël Varane est né le 25 avril 1993 à Lille. Dès l'âge de 9 ans, Raphaël Varane est repéré par le Racing Club de Lens qu'il intègre en 2002. Plus précoce que les autres recrues, il signe en 2010 un contrat professionnel de trois ans avec le club. Il participe alors au Championnat de France amateur, et est engagé dans l'équipe de France des moins de 18 ans.

C'est à seulement 17 ans que Raphaël Varane passe professionnel. Il est titularisé en Ligue 1, et sélectionné en équipe de France espoirs. Alors que Lens est relégué en Ligue 2, il rejoint le Real de Madrid sur les conseils de Zinedine Zidane pour la somme de 10 millions d'euros. Il signe avec le club espagnol pour six ans. Il dispute son premier match en septembre, et joue parfaitement son rôle avec un calme et une maturité impressionnants. Trois jours plus tard, de nouveau titularisé, il marque un but. Dans les

jours suivants, Varane participe à son premier match de Ligue des champions. En 2011, il participera à neuf matchs du championnat espagnol, quatre de Ligue des champions et deux de Coupe d'Espagne. En 2012 et 2013, il gagne en régularité et en temps de jeu au Real Madrid au point d'apparaître comme une alternative régulière à Pepe et Sergio Ramos, et gagne ses galons de titulaire en Ligue des Champions, en même temps qu'il découvre l'équipe de France. 2014 sera une année paradoxale avec plusieurs erreurs qui lui coûte sa lace de titulaire mais une consécration sur la scène européenne où il est titulaire lors de la finale de C1 remportée par les Merengues contre l'Atletico de Madrid. A cette occasion, il devient le plus jeune Français lauréat de la compétition à 21 ans. La suite voit le natif de Lille batailler pour se faire sa place dans onze madrilène. Il lui faudra deux saisons pour véritablement s'installer en charnière et reléguer Pepe dans la hiérarchie. En 2017, Varane réalise le doublé Ligue des Champions - Liga pour la première fois de sa carrière. La saison d'après, le Real Madrid conserve son titre européen, malgré une saison compliquée sur le plan national. Une année bénie pour le défenseur qui gagne en parallèle la Coupe du Monde avec les Bleus. Le retour à la réalité sera plus difficile même si en 2020, les Madrilènes conquirent un nouveau titre de champion d'Espagne. En 2021, il fait chou blanc avec le Real Madrid, ne remportant aucun trophée, une première depuis 2015. Souhaitant découvrir un autre championnat et relever un nouveau défi, il quitte la Maison Blanche à l'été après 10 ans et rejoint Manchester United pour quatre saisons en l'échange d'environ 40 millions d'euros. Titulaire au sein de la défense mancunienne, il n'a encore rien gagné avec les Red Devils.

Raphael Varane Age : 29 ans

29 ans Poste : défenseur

défenseur Club actuel : Manchester United

Manchester United Salaire : 11,6 millions d'euros par an ► Le récap' ◄ En chiffres : 10 matchs en Premier League cette saison, 24 matchs la saison dernière avec 1 but et 1 passe

décisive

décisive 1 match en Europa League cette saison, 5 matchs en Ligue des Champions la saison dernière

2 matchs en équipe de France cette saison avant la Coupe du monde, 2 matchs en EDF la saison dernière Quelques trophées : Coupe du Monde 2018 (France)

Ligue des Nations 2021 (France)

Ligue des Champions 2014, 2016, 2017 et 2018 (Real Madrid)

Liga 2012, 2017 et 2020 (Real Madrid)

A 29 ans, Raphaël Varane s'apprête à être père pour la troisième fois. Marié à Camille Tygat depuis le printemps 2015, après l'avoir rencontrée au lycée, le défenseur de Manchester United a déjà un garçon Ruben, né le 9 mars 2017 et une fille prénommée Anaïs ayant vu le jour à l'automne 2020. On ignore encore le sexe du futur enfant. Un membre de plus dans une famille bien garnie puisque le Nordiste est le 3 ème d'une fratrie de 4. Il n'est d'ailleurs pas le seul connu du grand public. En effet, en 2019, sa sœur Annabelle a participé à l'élection Miss France, en qualité de Miss Nord-Pas-de-Calais. Un concours où elle se qualifiera parmi les 12 demi-finalistes, sans parvenir à aller plus loin.