Eden Hazard : enfin titulaire et décisif ? De nombreux doutes sur sa forme

HAZARD - Eden Hazard peut-il briller lors de la phase finale de l'Euro 2020 ? Opposée au Portugal en 8e de finale, la Belgique pourrait bien avoir besoin de son dribbleur, relégué dans l'ombre de Kevin De Bruyne en sélection après des mois de doute et de méforme au Real Madrid...

Eden Hazard peut-il retrouver les jambes et les dribbles qui impressionnaient l'Europe du temps de son passage faste à Chelsea ? Régulièrement freiné par les blessures, critiqué aussi pour certaines prises de poids, l'ancien Lillois vit un passage difficile depuis son arrivée au Real Madrid. Il semble loin le temps où il étincelait lors de la Coupe du monde 2018, apparaissant comme LA star d'un collectif belge impressionnant, finalement stoppé en demi-finale par les Français futurs champions du monde. Depuis, Romelu Lukaku et surtout Kevin De Bruyne ont pris l'ascendant. Sa forme interroge encore durant cet Euro 2021.

Remplaçant lors du premier match des Diables Rouges, Eden Hazard a progressivement gagné du temps de jeu lors de la phase de poules : 18 minutes contre la Russie, 31 contre le Danemark avant une première titularisation contre la Finlande. Sans réellement briller. Son sélectionneur Roberto Martinez le défend :"Je ne suis pas inquiet du tout pour Eden, expliquait-il après le troisième match de phase de poules. Je suis satisfait de son travail, il était bien place sur le terrain. On voit qu'il est presque libre. C'est la première fois que je le voyais bouger autant, que ce soit à droite, à gauche... Donc, il n'y a rien qui m'inquiète à son sujet. Il se sent fort et il est heureux. Son corps réagit bien. Maintenant, nous voulons le voir finir une action, mettre la balle au fond des filets. " Le choc face au Portugal en 8e de finale sonne comme un moment de vérité pour Eden Hazard...

Originaire de Belgique, Eden Hazard naît à La Louvière le 7 janvier 1991. Issu d’une famille de footballeurs, il se destine très tôt à une carrière professionnelle. Il entame son parcours junior dès l’âge de 4 ans au sein du Royal Stade brainois. Après 8 ans de formation, il rejoint le club de l’AFC Tubize en 2003. Deux saisons plus tard, il se fait remarquer auprès des recruteurs du LOSC, le club de foot de Lille. Il signe un contrat en 2005.

Après un passage en équipe B, Eden Hazard intègre l’équipe principale du LOSC et fait ses premiers pas en Ligue 1 pour la saison 2007-2008. S’il occupe dans un premier temps un statut de remplaçant, il ne tarde pas à être titularisé. En 2010, il devient l’un des joueurs clefs du club lillois. Ses performances s’avèrent souvent décisives dans les victoires de son club, notamment contre le PSG ou l’AS Saint-Etienne en 2011, respectivement en finale de Coupe de France et en Ligue 1. Une année faste puisque le club réalise un doublé en remportant les deux titres. Dès sa seconde saison chez les pros, il s'impose comme le meilleur joueur du club, remportant le titre de meilleur espoir du championnat français en 2009, 2010, puis celui de meilleur joueur de Ligue 1 en 2011 et 2012.

En 2012, Eden Hazard signe pour le Chelsea FC. Son transfert est estimé à environ 40 millions d’euros. La transaction devient la plus conséquente pour un joueur d’origine belge. L’ailier gauche joue au sein du club anglais jusqu’en 2019. La saison 2012-2013 marque les premiers matchs d’Eden Hazard en Ligue des champions. Entre-temps, son équipe est championne d’Angleterre à deux reprises. Malgré une blessure et une saison 2017-2018 en demi-teinte, Eden Hazard devient cette même année meilleur passeur de son équipe et meilleur buteur. C’est en décembre 2018 qu’Eden Hazard marque son 100e but avec le maillot de Chelsea.

Au terme de son engagement avec Chelsea, c’est au tour du Real Madrid de solliciter ses talents. Cette fois-ci, son transfert s’élève à 100 millions d’euros. Après une première saison marquée par plusieurs blessures (cheville, malléole), il se distingue pour la période 2020-2021.

Côté sélection belge, Eden Hazard défend les couleurs de son pays depuis 2008, alors qu’il n’a que 17 ans. Le joueur dispute la Coupe du monde 2014 et a notamment marqué plusieurs buts lors des phases éliminatoires de la compétition. A plusieurs reprises lors de la Coupe du monde, il fait des passes décisives. Eden Hazard est nommé capitaine de l’équipe pour l’Euro 2016, tournoi lors duquel il marquera un but face à la Hongrie. 2 ans plus tard, pour la Coupe du monde 2018, Eden Hazard a encore une fois été un pilier de la compétition grâce à 3 buts et 2 passes décisives. Il devient à ce titre le deuxième meilleur joueur du tournoi. Eden Hazard fait partie des 26 joueurs sélectionnés pour disputer l’Euro 2020.

Eden Hazard compte de nombreuses récompenses personnelles. Entre 2009 et 2012, lors de son passage au LOSC, il remporte, entre autres, l’Etoile d’or de France Football à deux reprises, le Trophée Bravo, ainsi que le titre de "joueur étranger de l’année de Ligue 1". A Chelsea, il est sacré meilleur joueur de l’année PFA et FWA en 2015, ainsi que joueur de Chelsea de l’année pour la saison 2016-2017, et joueur de la saison en Ligue Europa en 2019.

En sélection nationale, Eden Hazard est élu à plusieurs reprises "Meilleur Belge à l’étranger" et "Diable de l’année". En 2018, il décroche le Ballon d’argent lors de la Coupe du monde, ainsi qu’une médaille d’argent avec son équipe. Au sein des Diables rouges, Eden Hazard a joué plus de 100 matchs pour 32 buts marqués. Il compte aussi de nombreuses récompenses en tant que meilleur joueur, meilleur passeur et homme du match.

En ce qui concerne le palmarès en club, Eden Hazard est vainqueur de la Coupe de France et champion de France en 2011 avec le LOSC. Il connaît un florilège de succès et de victoires avec le Chelsea FC. Le club remporte en effet la Ligue Europa à deux reprises (2013, puis 2019), la Coupe de la Ligue anglaise en 2015, sans oublier le trophée de la FA Cup en

Appelé pour la première fois en équipe de Belgique le 19 novembre 2008, il connait une période trouble en 2011 avec l'entraîneur de la sélection nationale, qui le suspend pour raisons disciplinaires, avant de revenir en grâce et de devenir l'un des piliers et le capitaine des Diables Rouges. En 2014, Eden Hazard participe avec l'équipe de Belgique à la Coupe du monde au Brésil, une première depuis 2002. Attendus parmi les favoris du tournoi, Hazard et ses coéquipiers parviennent à sortir de leur poule sans trop de problèmes mais la Belgique se fait éliminer en quart de finale par l'Argentine. Lors du Mondial 2018, la sélection belge réalise un joli parcours mais est stoppée en demi-finale par l'équipe de France (0-1), future championne du monde. La Belgique finira finalement 3e de cette Coupe du monde 2018.

Alors que son passage au Chelsea FC lui a permis de toucher un salaire mensuel de 500 000 euros, Eden Hazard voit ses revenus augmenter lorsqu'il joue pour l'équipe du Real Madrid. L'ailier gauche gagne en effet environ 1,9 million d'euros par mois, soit plus de 23 millions d'euros sur une année. Sa rémunération à la journée s'élève donc à 64 000 euros. Ces chiffres ne comprennent pas les éventuels contrats publicitaires, ainsi que les primes qui s'ajoutent à son "salaire de base". Il est le 2e joueur belge le mieux payé.

Eden Hazard rencontre Natacha Van Honacker à l'âge de 14 ans. Le couple officialise leur union et se marie en avril 2012. La même année, ils forment une famille avec l'arrivée de Yanis, leur premier enfant, né le 26 avril 2012. En janvier 2013, Natacha donne naissance à un second garçon prénommé Léo. Deux ans plus tard, en septembre 2015, le couple accueille un troisième garçon : Samy. A noter qu'Eden Hazard est issu d'une famille de footballeurs. Son père, Thierry Hazard, a été milieu défensif pour l'équipe de La Louvière. Il a également deux frères qui officient dans le milieu du football : Thorgan qui joue au Borussia Dortmund et est également sélectionné en équipe nationale de Belgique et Kylian qui joue au sein du Cercle Bruges.