Lionel Messi : Apple TV, actionnaire en MLS... Les détails de son contrat à l'Inter Miami

Après deux ans au PSG, Lionel Messi prend la direction des Etats-Unis et l'Inter Miami, voici les détails de son contrat.

Lionel Messi n'a pas répondu aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Après Ronaldo, qui l'attendait, et l'arrivée de Benzema, le pays du Golfe rêvait de faire l'acquisition du multiple Ballon d'Or. Finalement, la Pulga a décidé de prendre le chemin des Etats-Unis et de l'Inter Miami, propriété de David Beckham, et laisser également de côté le FC Barcelone. Dernier de la MLS, le club est encore en construction et ne possède pas encore de stade à son nom, mais l'ambition reste grande autour de cette ville si sportive.

Pour pouvoir acquérir Lionel Messi (la Pulga va signer un contrat de trois ans avec l'Inter Miami, avec la possibilité de s'en aller après deux saisons en cas de consensus entre les deux parties. Cela devrait l'emmener à 2025 ou 2026) la MLS toute entière s'est mobilisée et a mis la main à la poche comme l'a expliqué The Athletic. Le contrat de l'Argentin comprend également quelques avantages croustillants. Le champion du monde aura évidemment un statut protégé, celui de "designated player" autorisé pour trois joueurs par effectif. Cette règle permet aux franchises de fixer le salaire qu'elles souhaitent, sans risquer de dépasser le salary cap. Messi devrait toucher entre 50 et 60 M€ par saison selon les sources. Pour permettre de financer cet énorme salaire, l'Inter Miami s'est notamment associé à Adidas et Apple, avec qui elle a signé deux accords. Dans le détail, la MLS et Apple versent des revenus supplémentaires à l'Argentin en fonction des revenus générés par les droits TV du championnat, diffusé sur Apple TV+. Mais ce n'est pas tout. Messi pourrait carrément prendre des parts de sa nouvelle équipe et en devenir l'un des actionnaires

Biographie de Lionel Messi

Une brillante carrière au Barça

Argentin de naissance, Lionel Messi a touché ses premiers ballons au Grandioli FC, club où entraînait son père. Entre 1994 et 2000, c'est avec la formation des Newell's Old Boys qu'il poursuit sa formation de footballeur, parvenant à se faire repérer en Europe. C'est le FC Barcelone qui jette son dévolu sur le joueur d'alors 13 ans.

Année après année, Lionel Messi s'affirme au sein du club catalan : Barça junior, Barça C, Barça B… puis le grand Barça, avec lequel il débute le 16 octobre 2004, lors d'un derby contre l'Espanyol de Barcelone. S'ouvre alors un véritable conte de fée : 17 saisons avec les Blaugranas, 778 matchs, 672 buts, des records et titres à la pelle… Messi devient l'idole du Camp Nou et du monde du football, obnubilé par sa rivalité avec un autre grand nom du moment : Cristiano Ronaldo.

Dix championnats d'Espagne avec le Barça, quatre Ligue des champions, trois Coupe du monde des clubs ou sept Coupes du Roi, la Coupe d'Espagne… l'histoire est idyllique et lui permet de décrocher, durant ces années-là, six ballons d'or, dont quatre consécutivement. S'il semblait à jamais lié au Barça, Messi a finalement dû changer de maillot. A l'été 2021, Barcelone ne peut plus faire face au salaire de la Pulga. Exit le rouge et le bleu du club catalan, bonjour le rouge et le bleu… du Paris Saint-Germain.

Un dernier défi avec le PSG

Lionel Messi s'engage avec le PSG le mardi 10 août 2021. Il s'agit là d'un énorme coup pour le club parisien qui entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée de l'Argentin. Messi trouve très vite sa place dans le système de jeu et enchaîne les matchs, même s'il se montre moins décisif qu'avec le Barça. Il n'empêche que le trio offensif formé avec Mbappé et Neymar fait trembler bien des défenses de Ligue 1.

Venu avec l'objectif de faire passer un cap au PSG en Ligue des champions, Lionel Messi ne peut empêcher l'élimination du club de la capitale en huitièmes de finale de l'édition 2021-2022 face au Real Madrid puis de l'édition suivante face au Bayern de Munich. Entre temps, il aura pourtant soulevé le Coupe du monde à l'issue d'une finale aussi spectaculaire que brutale face à son coéquipier Kilian Mbappé et l'équipe de France.

Tumultes et gloire avec l'Argentine

Après Maradona, l'Argentine a donc hérité d'un autre génie du football en la personne de Lionel Messi. Mais si le Mondial 2022 a apporté à La Pulga le dernier titre qui manquait à son palmarès, le temps n'a pas toujours été au beau fixe avec la sélection. Nombreuses ont été les rencontres où l'attaquant n'a pas brillé et affiché un niveau de jeu en deçà de ses prestations avec le Barça. Les différences de contexte entre le quotidien en club et les périodes internationales se sont souvent faites ressentir, même si Messi a toujours affiché une certaine efficacité.

Son adresse devant le but permettra néanmoins à Lionel Messi de marquer 98 buts à ses adversaires sous le maillot de l'Albiceleste, en faisant le recordman de la sélection. Finaliste malheureux du Mondial en 2014 et de la Copa America à trois reprises, Messi dû attendre 2021 pour triompher avec l'Argentine, lors de la Copa America, avant d'être sacré champion du monde en 2022 au Qatar. A noter également un sacre aux JO de 2008.

Quel est le salaire de Lionel Messi ?

Le Paris Saint-Germain a dû sortir le chéquier pour attirer la star planétaire dans ses rangs. Selon le journaliste espagnol Guillem Balague, auteur d'une biographie sur le numéro 10 argentin, Lionel Messi toucherait 30 millions d'euros nets par an au PSG.