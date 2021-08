Lionel Messi au PSG : quand jouera-t-il son premier match ?

MESSI - C'est officiel. Tant attendu, Lionel Messi a finalement signé son contrat pour deux saisons au PSG. Après une conférence de presse, mercredi 11 août, l'Argentin a foulé la pelouse du Parc des Princes. Toutes les informations à retenir de son arrivée à Paris.

[Mis à jour le 11 août 2021 à 11h50] Le sextuple ballon d'or Lionel Messi a signé son contrat de deux ans au PSG, plus une supplémentaire en option, mardi 10 août. Ce mercredi 11 août dans la matinée, l'ancien joueur du FC Barcelone a été officiellement présenté au Parc des Princes à l'occasion d'une conférence de presse au sommet. A la question de savoir à quelle date Lionel Messi jouera son premier match, le champion de football a répondu : "Je ne sais pas, pour être honnête, quand je pourrai débuter. Je reviens de vacances, j'ai été arrêté pendant un mois. Il me faudra une préparation. J'espère que ce sera le plus tôt possible car j'ai très envie de jouer. Mais je n'ai pas de date précise. On verra." Lionel Messi a également ajouté l'importance pour lui de retrouver ses sensations. Car son envie de jouer est intact, de même que sa volonté de gagner la Ligue des champions comme il l'a indiqué au cours de la conférence de presse : "J'ai grandi footballistiquement mais aussi comme personne. J'ai beaucoup d'expérience, du bon et du mauvais. Mais j'ai la même envie que quand j'étais enfant. J'adore jouer au football et gagner et je vais tout faire pour atteindre mes objectifs."

Des ambitions également partagées par Nasser Al-Khelaïfi, président-directeur général du PSG : "Je suis très heureux et très fier de présenter Leo Messi comme joueur du PSG. C'est une journée historique pour le club et le monde du foot. Un moment fantastique. Tout le monde connait Leo. Il rend le football magique et c'est un vainqueur. C'est très exictant pour tous les supporters du monde entier. C'est incroyable. Je me souviens du premier jour lorsqu'on a commencé ici il y a dix ans. Les gens se demandaient ce qu'on allait faire. On est très fiers de là où on est aujourd'hui.

Biographie courte de Lionel Messi - Lionel Messi est un footballeur international argentin qui évolue dans son club formateur, le FC Barcelone. Talentueux, l'attaquant du club catalan affiche un palmarès exceptionnel couronné par un Ballon d'or remporté à quatre reprises. C'est dans l'équipe du club argentin Newell's Old Boys que Lionel Messi découvre le football. Alors qu'il n'est âgé que de 12 ans, le jeune garçon affiche une taille anormalement réduite puisqu'il ne mesure que 1,11 m. Le corps médical détecte une maladie d'origine hormonale qui nécessitera l'administration d'hormones de croissance. La carrière de ce joueur prometteur dépend alors de la réussite du traitement. Malheureusement, la thérapie coûte cher et les parents de Lionel Messi n'ont pas les moyens d'y subvenir. En 2000, la famille Messi décide de fuir une Argentine en pleine faillite économique et s'exile à Barcelone en Espagne.

Lionel Messi a 13 ans et il est invité par le FC Barcelone à faire un essai. Très vite détecté par Carles Rexach, ancien footballeur du club, le jeune attaquant intègre le centre de formation blaugrana. Surnommé le 'Pulga' (la puce) à cause de sa petite constitution, Lionel Messi poursuit un traitement médical afin de se renforcer. En 2004, le joueur fait ses premiers pas en Ligua et ne tarde pas à révéler son talent aux yeux des supporters et du grand public. Peu à peu, Lionel Messi s'impose comme l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Son ascension est fulgurante et ne souffre d'aucune contestation. Le palmarès du footballeur est impressionnant : 4 Ligues des champions, 7 championnats d'Espagne, 3 coupes d'Espagne... et surtout 5 Ballons d'or.

La femme de Lionel Messi

Lionel Messi s'est marié avec Antonella Roccuzo, lors de l'été 2017. Le couple s'est rencontré dès l'âge 8 et 9 ans, dans le quartier de Rosario, en Argentine. Alors que le joueur avait rejoint L'Espagne et Barcelone, la jeune fille suivait des études de diététique à l'université de Rosario. Antonella Roccuzo attendra 2010, pour rejoindre son amoureux et officialiser leur relation. Le couple a 3 enfants, Thiago, Mateo et Ciro.

Le palmarès de Lionel Messi

Le meneur de jeu a tout gagné avec son club de Barcelone : 10 titres de champion d'Espagne, 4 Ligue des champions, 6 Coupe d'Espagne ou encore 3 Coupe du Monde des clubs. Le gros point noir de sa carrière reste un palmarès vierge de tout trophée avec sa sélection argentine, si l'on excepte les Jeux olympiques de 2008 et malgré une finale de Coupe du Monde en 2014. Au niveau individuel, Lionel Messi a remporté six Ballon d'or, le dernier en 2019.

Le salaire de Lionel Messi

Attaché au FC Barcelone, Lionel Messi a, plusieurs fois, prolongé son contrat. La dernière version du contrat remonte au 30 juin 2017. Selon les informations liées au Football Leaks, l'Argentin toucherait la somme astronomique de 100 millions d'euros par saison jusqu'en 2021, date de la fin de son contrat. France Football, de son côté, estimait en mars 2020 les gains de Lionel Messi sur une année à 131 millions d'euros.