Lionel Messi : comment faire pour bloquer la Pulga ?

Ce dimanche 18 décembre, Lionel Messi a rendez-vous avec l'histoire et peut enfin devenir champion du monde à moins que...

Le Jour J pour la finale de la Coupe du monde 2022 avec d'un côté Lionel Messi et l'Argentine et de l'autre Kylian Mbappé et la France. La Pulga, déjà considérée comme le meilleur joueur du monde, peut définitivement entrer dans le panthéon du football en remportant le seul trophée majeur qui lui manque et de s'asseoir à la même table qu'un certain Diego Maradona.

Annoncé sans surprise comme la clé de la rencontre, comment faire pour stopper Lionel Messi ? Hervé Renard, sélectionneur de l'Arabie Saoudite a expliqué en détail comment il avait réussi le plan quasi parfait et donne des "conseils" au micro de L'Equipe. "Il doit surtout y avoir une attention particulière sur Messi entre Rabiot, Hernandez et Upamecano ou Konaté. On sait que c'est dans cette zone qu'il va passer le plus de temps. Rabiot a ce sens du sacrifice quand l'équipe de France perd le ballon. Il peut vite se replacer et rapidement jaillir sur Messi. Il peut et doit faire ce que Blaise Matuidi avait réussi en 2018, dans un registre un peu différent. es deux derniers, face aux Pays-Bas et à la Croatie, le Messi que j'ai vu était déjà différent du nôtre. À mon avis, Scaloni va jouer contre la France comme face aux Pays-Bas, avec trois centraux, deux hommes dans les couloirs, trois milieux qui bossent et Alvarez en pointe avec Messi. L'Argentine va appuyer sur les deux côtés français en forçant plus sur son flanc droit.

Biographie courte de Lionel Messi - Lionel Messi est un footballeur international argentin qui évolue dans son club formateur, le FC Barcelone. Talentueux, l'attaquant du club catalan affiche un palmarès exceptionnel couronné par un Ballon d'or remporté à quatre reprises. C'est dans l'équipe du club argentin Newell's Old Boys que Lionel Messi découvre le football. Alors qu'il n'est âgé que de 12 ans, le jeune garçon affiche une taille anormalement réduite puisqu'il ne mesure que 1,11 m. Le corps médical détecte une maladie d'origine hormonale qui nécessitera l'administration d'hormones de croissance. La carrière de ce joueur prometteur dépend alors de la réussite du traitement. Malheureusement, la thérapie coûte cher et les parents de Lionel Messi n'ont pas les moyens d'y subvenir. En 2000, la famille Messi décide de fuir une Argentine en pleine faillite économique et s'exile à Barcelone en Espagne.

Lionel Messi a 13 ans et il est invité par le FC Barcelone à faire un essai. Très vite détecté par Carles Rexach, ancien footballeur du club, le jeune attaquant intègre le centre de formation blaugrana. Surnommé le 'Pulga' (la puce) à cause de sa petite constitution, Lionel Messi poursuit un traitement médical afin de se renforcer. En 2004, le joueur fait ses premiers pas en Liga et ne tarde pas à révéler son talent aux yeux des supporters et du grand public. Peu à peu, Lionel Messi s'impose comme l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Son ascension est fulgurante et ne souffre d'aucune contestation. Le palmarès du footballeur est impressionnant : 4 Ligues des champions, 7 championnats d'Espagne, 3 coupes d'Espagne... et surtout 6 Ballons d'or.

La femme de Lionel Messi

Lionel Messi s'est marié avec Antonella Roccuzo, lors de l'été 2017. Le couple s'est rencontré dès l'âge 8 et 9 ans, dans le quartier de Rosario, en Argentine. Alors que le joueur avait rejoint L'Espagne et Barcelone, la jeune fille suivait des études de diététique à l'université de Rosario. Antonella Roccuzo attendra 2010, pour rejoindre son amoureux et officialiser leur relation. Le couple a 3 enfants, Thiago, Mateo et Ciro.

Le palmarès de Lionel Messi

Le meneur de jeu a tout gagné avec son club de Barcelone : 10 titres de champion d'Espagne, 4 Ligue des champions, 6 Coupe d'Espagne ou encore 3 Coupe du Monde des clubs. Le gros point noir de sa carrière était un palmarès vierge de tout trophée avec sa sélection argentine avant sa victoire en Copa America en 2021. Au niveau individuel, Lionel Messi a remporté six Ballon d'or, le dernier en 2019.

Le salaire de Lionel Messi

La star argentine Lionel Messi perçoit 30 M€ net par saison dont un million en cryptomonnaie. S'il honore son contrat au PSG jusqu'en 2024, il empochera au minimum 110 M€ grâce à une prime de fidélité. S'il dispute bien trois saisons dans la capitale, gagnera donc 30 M€ en 2021-2022, puis 40 M€ les deux suivantes pour un total de 110 M€ sur trois ans. Ces émoluments ne tiennent pas compte des primes collectives d'objectifs et de résultats notamment.