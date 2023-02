Lionel Messi : l'Argentine irrespectueuse avec Mbappé ? Il répond enfin

Interrogé dans un média argentin jeudi 2 février, Lionel Messi est revenu sur les polémiques autour de la célébration de l'Argentine.

Depuis son titre de champion du monde et son retour au PSG, la prise de parole de Lionel Messi est rare pour ne pas dire inexistante. Dans un entretien pour le journal argentin Olé, jeudi 2 février, la Pulga prend enfin la parole et revient sur les polémiques autour de la célébration de l'Argentine et le "manque de respect" évoqué par plusieurs observateurs aux Pays-Bas, la France et Kylian Mbappé. Pour la star argentine, il n'y a aucun problème avec son coéquipier au PSG et l'ambiance était bonne lors de son retour dans le club. "Oui, nous avons parlé du jeu, des festivités, de la façon dont les gens l'avaient vécu en Argentine, au moment où j'étais en vacances, et des festivités que nous avions eues, a-t-il expliqué. Et rien, rien de plus, mais ça va bien, vraiment bien [...] J'étais de l'autre côté aussi, j'ai perdu une finale mondiale (en 2014 contre l'Allemagne) aussi et je ne voulais rien savoir à ce sujet, sur ce qui s'était passé. Et rien qui touchait à la Coupe du monde à cette époque. C'est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est que je n'ai aucun problème avec Kylian, bien au contraire."

Lionel Messi a été en revanche un peu plus piquant sur l'attitude des Néerlandais lors de ce Mondial. S'il regrette certaines paroles, l'ancien Ballon d'Or estime que le "procès" est injuste. "Il me semble injuste que ce message (le manque de fair-play des Argentins) ait été diffusé car il n'est pas vrai. Parce que personne ne nous a rien donné gratuitement et que nous nous sommes toujours comportés de manière exemplaire, sur et en dehors du terrain, a-t-il ainsi affirmé. Les gars étaient impressionnants et se comportaient mieux que jamais. Et je pense qu'ils parlent à cause de ce qui s'est passé avec les Pays-Bas, que tout commence là. Mais personne ne dit rien de ce qui s'est passé avant le match avec les déclarations des Néerlandais, de ce qui s'est passé pendant le match et de ce qui s'est passé lors des tirs au but également, de leurs provocations. Ils n'ont eu aucune sorte de fair-play. Ce sont eux qui ont parlé et qui ont voulu déstabiliser nos joueurs au moment où nous allions tirer les pénalités, a-t-il renchéri. Tout le monde parle de ce qu'a fait l'Argentine après sa victoire mais personne n'en parle. Il me semble que nous devrions regarder attentivement le film et voir ce qui s'est passé pour ensuite commenter et établir que nous ne savions pas comment gagner."

en savoir plus

Avec le Barça, une carrière riche en trophées et en buts

Argentin de naissance, Lionel Messi a touché ses premiers ballons au Grandioli FC, club où entraînait son père. Entre 1994 et 2000, c'est avec la formation des Newell's Old Boys qu'il poursuit sa formation de footballeur et à éclore, parvenant à se faire repérer en Europe. C'est le FC Barcelone qui jette son dévolu sur le joueur d'alors 13 ans. Année après année, il s'affirme au sein du club catalan : Barça junior, Barça C, Barça B… puis le grand Barça, avec qui il débute le 16 octobre 2004 lors d'un derby contre l'Espanyol de Barcelone. S'ouvre alors un véritable compte de fée : 17 saisons avec les Blaugranas, 778 matchs, 672 buts, des records et titres à la pelle… Messi devient l'idole du Camp Nou et du monde du football, obnubilé par sa rivalité avec un autre grand nom du moment : Cristiano Ronaldo. 10 championnats d'Espagne avec le Barça, quatre Ligue des champions, trois Coupe du monde des clubs ou sept Coupes du Roi, la Coupe d'Espagne… l'histoire est idyllique et lui permet de décrocher, durant ces années-là, six ballons d'or, dont quatre consécutivement. S'il semblait à jamais lié au Barça, Messi a finalement dû changer de maillot. A l'été 2021, Barcelone ne peut plus faire face au salaire de la Pulga. Exit le rouge et le bleu du club catalan, bonjour le rouge et le bleu… du Paris Saint-Germain.

Un dernier défi avec le PSG

Lionel Messi s'engage avec le PSG le mardi 10 août 2021. Il s'agit là d'un énorme coup pour le club parisien qui entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée de l'Argentin. Il trouve très vite sa place dans le système de jeu et enchaîne les matchs, même s'il se montre moins décisif qu'avec le Barça. Il n'empêche que le trio offensif formé avec Mbappé et Neymar fait trembler bien des défenses. Venu avec l'objectif de faire passer un cap au PSG en Ligue des champions, il ne peut empêcher l'élimination du club de la capitale en huitièmes de finale de l'édition 2021-2022 face au Real Madrid (2-3, score cumulé).

Tumultes et gloire avec l'Argentine

Après Maradona, l'Argentine a donc hérité d'un autre génie du football en la personne de Lionel Messi. Mais avec la sélection, la relation de la Pulga n'a pas toujours été au beau fixe. Nombreuses ont été les rencontres où l'attaquant n'a pas brillé et affiché un niveau de jeu en deçà de ses prestations avec le Barça. Les différences de contexte entre le quotidien en club et les périodes internationales se sont souvent faites ressentir, même si Messi a toujours affiché une certaine efficacité. Son adresse devant le but lui a permis de coller 98 buts à ses adversaires, en faisant le recordman de la sélection. Finaliste malheureux du Mondial en 2014 et de la Copa America à trois reprises, Messi dû attendre 2021 pour triompher avec l'Albiceleste, lors de la Copa America, avant d'être sacré champion du monde en 2022. A noter également un sacre aux JO de 2008.

Quel est le salaire de Lionel Messi ?

Le Paris Saint-Germain a dû sortir le chéquier pour attirer la star planétaire dans ses rangs. Selon le journaliste espagnol Guillem Balague, auteur d'une biographie sur le numéro 10 argentin, Lionel Messi toucherait 30 millions d'euros nets par an au PSG.