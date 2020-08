Lionel Messi : le Barça réagit, le point sur les pistes PSG, City et Inter

MESSI - Au lendemain de l'annonce des velléités de départ de Lionel Messi du FC Barcelone, le club catalan a réagi, alors que la star est déjà annoncée au PSG, à Manchester City ou encore à l'Inter Milan. On fait le point.

[Mis à jour le 26 août 2020 à 16h33] Imaginer Lionel Messi évoluer pour une autre équipe que le FC Barcelone relève du fantasme pour certains, du cauchemar pour d'autres, mais jusqu'à hier, cela paraissait surtout impossible. Mais ce mardi soir, alors que les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes, le Barça, où l'Argentin de 33 ans évolue depuis l'adolescence et où il a disputé plus de 700 matchs, a confirmé à l'agence Associated Press avoir reçu un document attestant la volonté de départ du joueur. Pour entrer dans les détails, Lionel Messi aurait, selon des informations relayées par l'AFP, laissé le soin à ses avocats d'envoyer un fax aux dirigeants catalans pour leur signifier qu'il souhaitait souhaitait résilier son contrat de manière "unilatérale".

Le lien qui unit les deux parties court jusqu'en juin 2021, puisque la clause inédite qui permettait éventuellement à Messi de rompre prématurément son contrat avec le FC Barcelone avait expiré le 10 juin dernier. "Mais le caractère atypique de cette saison coupée par le coronavirus a ouvert la voie pour que Messi demande à être libéré de son contrat dès maintenant", détaillait ce mardi soir Marca, le plus célèbre quotidien sportif espagnol, cité en France par l'AFP.

"Notre idée est de construire l'équipe autour de Messi"

Le contexte interne au Barça, qui a entamé sa révolution après une saison noire avec la nomination d'un nouvel entraîneur, le départ annoncé de plusieurs cadres du vestiaires et la volonté de tourner la page de plusieurs déconvenues sur la scène européenne ces dernières saisons semblent donc avoir eu raison de l'attachement de l'attaquant à son club de toujours. Ronald Koeman, autre légende blaugrana devenu manager en remplacement de Quique Setién, aurait d'ailleurs eu vent de tout cela dès la semaine dernière, après une rencontre avec le sextuple Ballon d'or, qui lui aurait signifié, à en croire la presse espagnole, qu'il se voyait désormais davantage "à l'extérieur qu'à l'intérieur" de l'institution catalane, qui a réagi ce mercredi sur "l'affaire Messi".

A l'occasion d'une conférence de presse, initialement organisée pour la présentation d'un nouveau joueur, Ramon Planes, secrétaire technique du club, n'a pas démenti la volonté de départ de l'Argentin, mais a tenu à rappeler que côté barcelonais, on comptait encore et toujours sur l'homme au 645 buts. "Ronald Koeman, le président et moi devons penser à Lionel Messi pour le futur du Barça, construire l'avenir du club, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. (...) Notre idée est de construire l'équipe autour de Messi", a-t-il affirmé, concédant malgré tout que l'annonce de son souhait de départ "soit une info importante, mais ce qu'on doit essayer c'est de travailler pour trouver la meilleure solution pour le Barça et pour Leo".

Avant de plonger dans l'éventualité d'un nouveau club, il convient de préciser que le départ voulu de Messi ne trouvera pas forcément une issue positive. Déjà parce que le FC Barcelone, comme l'a confirmé Ramon Planes, souhaite garder son attaquant vedette et il faut savoir que les transferts de joueurs de cette envergure sont très délicats à mettre en oeuvre. On se souvient pour preuve de la volonté de Neymar, à l'été 2019, de faire son retour au FC Barcelone, mais qui n'était pas parvenu à quitter le PSG, faute d'accord entre les deux clubs. La clause de Messi, fixée à 700 millions d'euros, est pharaonique, mais un consensus pourrait être trouvé. En revanche, son salaire restera un obstacle pour 99,9% des clubs du monde : en mars 2020, France Football révélait que ses émoluments - revenus publicitaires compris - s'élevaient à plus de 7 millions d'euros par mois, faisant de lui le footballeur le mieux payé de la planète. Reste que Lionel Messi a désormais un pied en dehors de la Catalogne et que son avenir se pose plus que jamais depuis le début de sa carrière.

Comme à chaque fois qu'une star du ballon rond est donnée partante de son club, le Paris Saint-Germain est automatiquement cité comme un point de chute potentiel. Si le club de la capitale française a su concrétiser des opportunités majeures ces dernières années, avec les venues de Kylian Mbappé et de Neymar, l'arrivée d'un troisième géant du football ne semble pas du tout à l'ordre du jour. Le PSG a même réagi de manière inhabituellement prompte à ces rumeurs en jugeant auprès de L'Equipe son transfert "impossible financièrement parlant".

La piste parisienne écartée, deux autres clubs sont cités comme possibles futures destinations pour Lionel Messi. Manchester City paraît aujourd'hui l'option la plus probable, depuis les révélations de Marcelo Bechler, journaliste indépendant que les supporters du PSG n'ont certainement pas oublié puisque c'est lui qui avait annoncé le transfert de Neymar à l'été 2017. Le média public Catalunya Radio a confirmé l'information, ajoutant que Messi aurait formulé le souhait de retrouver son ancien entraîneur en Espagne Pep Guardiola, avec qui le joueur a passé ses années les plus fastes, tant dans le jeu que dans la quantité de trophées glanés.

Messi quer jogar no Manchester City. Trata a saída do Barcelona como algo que dói na alma, mas o fim de um ciclo pic.twitter.com/FVMPDvB7Go — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 26, 2020

Enfin, l'Inter Milan a également été citée comme une éventualité pour Lionel Messi, qui retrouverait dans le championnat italien son rival de toujours Cristiano Ronaldo. Les médias italiens, cités en France par Eurosport, croient même savoir que Messi père a déjà entamé l'achat d'une maison en Lombardie...

Dernière possibilité pour Lionel Messi, celle de changer non pas seulement de club, mais de continent ! Il s'agit clairement de l'hypothèse la plus exotique, mais l'Inter Miami figure également parmi les destinations possibles de la Pulga. Selon les médias espagnols, ce transfert en MLS américaine était prévu pour 2021, essentiellement pour raisons fiscales, mais la crise que traverse le FC Barcelone aurait précipité les choses. Malgré tout, un départ de Messi vers les Etats-Unis et le club monté par David Beckham semble encore utopique, à en croire Frédéric Hermel, journaliste français basé en Espagne travaillant notamment pour l'Equipe et RMC. Selon ce dernier, le trust monté par l'Argentin avec ses entreprises "a besoin de dix-huit mois d'existence pour avoir les baisses fiscal qu'il attend". L'avenir de Lionel Messi est donc pour le moment plus qu'incertain et une chose est sûre, le feuilleton risque de durer et de s'intensifier dans les jours à venir.

Biographie courte de Lionel Messi - Lionel Messi est un footballeur international argentin qui évolue dans son club formateur, le FC Barcelone. Talentueux, l'attaquant du club catalan affiche un palmarès exceptionnel couronné par un Ballon d'or remporté à quatre reprises. C'est dans l'équipe du club argentin Newell's Old Boys que Lionel Messi découvre le football. Alors qu'il n'est âgé que de 12 ans, le jeune garçon affiche une taille anormalement réduite puisqu'il ne mesure que 1,11 m. Le corps médical détecte une maladie d'origine hormonale qui nécessitera l'administration d'hormones de croissance. La carrière de ce joueur prometteur dépend alors de la réussite du traitement. Malheureusement, la thérapie coûte cher et les parents de Lionel Messi n'ont pas les moyens d'y subvenir. En 2000, la famille Messi décide de fuir une Argentine en pleine faillite économique et s'exile à Barcelone en Espagne.

Lionel Messi a 13 ans et il est invité par le FC Barcelone à faire un essai. Très vite détecté par Carles Rexach, ancien footballeur du club, le jeune attaquant intègre le centre de formation blaugrana. Surnommé le 'Pulga' (la puce) à cause de sa petite constitution, Lionel Messi poursuit un traitement médical afin de se renforcer. En 2004, le joueur fait ses premiers pas en Ligua et ne tarde pas à révéler son talent aux yeux des supporters et du grand public. Peu à peu, Lionel Messi s'impose comme l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Son ascension est fulgurante et ne souffre d'aucune contestation. Le palmarès du footballeur est impressionnant : 4 Ligues des champions, 7 championnats d'Espagne, 3 coupes d'Espagne... et surtout 5 Ballons d'or.

La femme de Lionel Messi

Lionel Messi s'est marié avec Antonella Roccuzo, lors de l'été 2017. Le couple s'est rencontré dès l'âge 8 et 9 ans, dans le quartier de Rosario, en Argentine. Alors que le joueur avait rejoint L'Espagne et Barcelone, la jeune fille suivait des études de diététique à l'université de Rosario. Antonella Roccuzo attendra 2010, pour rejoindre son amoureux et officialiser leur relation. Le couple a 3 enfants, Thiago, Mateo et Ciro.

Le palmarès de Lionel Messi

Le meneur de jeu a tout gagné avec son club de Barcelone : 10 titres de champion d'Espagne, 4 Ligue des champions, 6 Coupe d'Espagne ou encore 3 Coupe du Monde des clubs. Le gros point noir de sa carrière reste un palmarès vierge de tout trophée avec sa sélection argentine, si l'on excepte les Jeux olympiques de 2008 et malgré une finale de Coupe du Monde en 2014. Au niveau individuel, Lionel Messi a remporté six Ballon d'or, le dernier en 2019.

Le salaire de Lionel Messi

Attaché au FC Barcelone, Lionel Messi a, plusieurs fois, prolongé son contrat. La dernière version du contrat remonte au 30 juin 2017. Selon les informations liées au Football Leaks, l'Argentin toucherait la somme astronomique de 100 millions d'euros par saison jusqu'en 2021, date de la fin de son contrat. France Football, de son côté, estimait en mars 2020 les gains de Lionel Messi sur une année à 131 millions d'euros.