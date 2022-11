Lionel Messi : pourquoi son état de santé inquiète ?

Alors que l'Argentine lance sa Coupe du monde ce mardi 22 novembre face à l'Arabie Saoudite, l'état de santé de Lionel Messi inquiète.

À l'écart de l'entraînement pendant plusieurs jours, Lionel Messi a finalement repris le chemin de l'entraînement collectif dès samedi, mais un doute subsiste sur son état de forme. Lundi 21 novembre, une photo de la cheville de Lionel Messi totalement gonflée a fait le tour des réseaux sociaux et n'a pas vraiment rassuré. Le journal L'Equipe explique même que le staff de l'Argentine s'est posé quelques questions durant les dernières heures sur un éventuel forfait de la star du PSG.

Selon ESPN, l'Argentin souffrirait d'une surcharge musculaire. Afin de prévenir une blessure plus sérieuse, le staff médical de la sélection avait décidé de ménager ses séances. En conférence de presse, la Pulga a tenté de rassurer, expliquant qu'il avait juste pris un coup. "Je traverse une bonne période, sur le plan personnel comme physiquement. J'ai entendu qu'on a beaucoup commenté le fait que je me suis entrainé à part, etc. J'ai reçu un coup, c'était par précaution, mais rien de grave.

Biographie courte de Lionel Messi - Lionel Messi est un footballeur international argentin qui évolue dans son club formateur, le FC Barcelone. Talentueux, l'attaquant du club catalan affiche un palmarès exceptionnel couronné par un Ballon d'or remporté à quatre reprises. C'est dans l'équipe du club argentin Newell's Old Boys que Lionel Messi découvre le football. Alors qu'il n'est âgé que de 12 ans, le jeune garçon affiche une taille anormalement réduite puisqu'il ne mesure que 1,11 m. Le corps médical détecte une maladie d'origine hormonale qui nécessitera l'administration d'hormones de croissance. La carrière de ce joueur prometteur dépend alors de la réussite du traitement. Malheureusement, la thérapie coûte cher et les parents de Lionel Messi n'ont pas les moyens d'y subvenir. En 2000, la famille Messi décide de fuir une Argentine en pleine faillite économique et s'exile à Barcelone en Espagne.

Lionel Messi a 13 ans et il est invité par le FC Barcelone à faire un essai. Très vite détecté par Carles Rexach, ancien footballeur du club, le jeune attaquant intègre le centre de formation blaugrana. Surnommé le 'Pulga' (la puce) à cause de sa petite constitution, Lionel Messi poursuit un traitement médical afin de se renforcer. En 2004, le joueur fait ses premiers pas en Liga et ne tarde pas à révéler son talent aux yeux des supporters et du grand public. Peu à peu, Lionel Messi s'impose comme l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Son ascension est fulgurante et ne souffre d'aucune contestation. Le palmarès du footballeur est impressionnant : 4 Ligues des champions, 7 championnats d'Espagne, 3 coupes d'Espagne... et surtout 6 Ballons d'or.

La femme de Lionel Messi

Lionel Messi s'est marié avec Antonella Roccuzo, lors de l'été 2017. Le couple s'est rencontré dès l'âge 8 et 9 ans, dans le quartier de Rosario, en Argentine. Alors que le joueur avait rejoint L'Espagne et Barcelone, la jeune fille suivait des études de diététique à l'université de Rosario. Antonella Roccuzo attendra 2010, pour rejoindre son amoureux et officialiser leur relation. Le couple a 3 enfants, Thiago, Mateo et Ciro.

Le palmarès de Lionel Messi

Le meneur de jeu a tout gagné avec son club de Barcelone : 10 titres de champion d'Espagne, 4 Ligue des champions, 6 Coupe d'Espagne ou encore 3 Coupe du Monde des clubs. Le gros point noir de sa carrière était un palmarès vierge de tout trophée avec sa sélection argentine avant sa victoire en Copa America en 2021. Au niveau individuel, Lionel Messi a remporté six Ballon d'or, le dernier en 2019.

Le salaire de Lionel Messi

La star argentine Lionel Messi perçoit 30 M€ net par saison dont un million en cryptomonnaie. S'il honore son contrat au PSG jusqu'en 2024, il empochera au minimum 110 M€ grâce à une prime de fidélité. S'il dispute bien trois saisons dans la capitale, gagnera donc 30 M€ en 2021-2022, puis 40 M€ les deux suivantes pour un total de 110 M€ sur trois ans. Ces émoluments ne tiennent pas compte des primes collectives d'objectifs et de résultats notamment.