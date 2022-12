Lionel Messi : sanctionné pour son craquage face aux Pays-Bas ?

En s'emportant face à Louis Van Gaal ou encore l'arbitre, Lionel Messi pourrait être sanctionné par la Fifa.

Lionel Messi va-t-il être sanctionné par la Fifa ? Juste après la rencontre et pendant cette dernière, plusieurs mots doux ont été échangés entre Lionel Messi, Louis Van Gaal et avec l'attaquant néerlandais Wout Weghorst. L'arbitre de la rencontre, Mateu Lahoz, a également été ouvertement critiqué par la Pulga. Mais alors que la Fifa a ouvert un dossier, selon les informations de plusieurs médias dont le Corriere dello Sport, il ne se passera rien pour l'Argentin. La FIFA ne sanctionnerait pas les joueurs argentins pour leurs mots sur l'arbitre ("Les gens ont vu ce qu'il s'est passé. Je crois que la FIFA doit s'occuper de cela, elle ne peut pas mettre un arbitre comme cela pour un match d'une telle envergure, d'une telle importance. L'arbitre ne peut pas ne pas être à la hauteur", a lancé Messi après le choc), mais la Fédération pourrait en revanche prendre une amende.

Pour rappel, Lionel Messi s'est notamment rué vers le banc de touche néerlandais après son penalty inscrit en cours de match, plaçant ses mains derrière ses oreilles pour "chambrer" l'adversaire. Sa principale cible : Louis Van Gaal, le sélectionneur des Oranje, qui avait eu l'outrecuidance de souligner son manque d'implication dans le jeu sans ballon avant la rencontre. Susceptible et revanchard, Messi n'a pas manqué de narguer le technicien en plein match. Il aura fallu que l'ex-milieu de terrain Edgar Davis s'interpose pour calmer le jeu, après que Van Gaal et tout le banc hollandais se soient levés pour demander des explications. "Je n'aime pas ceux qui parlent avant le match. Leur numéro 19 n'a pas arrêté de nous chercher pendant toute la rencontre. Moi je suis toujours respectueux. Van Gaal ne l'a pas été envers nous", s'est-il expliqué, peu amène, après la rencontre.

Messi tente d'invectiver Louis Van Gaal après son penalty, tandis qu'Edgar Davis s'interpose. © Javier Garcia//SIPA (publiée le 10/12/2022)

"Qu'est-ce que tu regardes, imbécile ?"

Mais c'est après la qualification, justement, que l'énervement de Messi a sans doute le plus choqué. Lors d'une interview d'après match à la télévision argentine dans le couloir menant aux vestiaires, la Pulga s'est emportée contre un joueur hors champs. Il s'agirait de Wout Weghorst, auteur des deux buts des Pays-Bas. "Qu'est-ce que tu regardes, imbécile ? Qu'est-ce que tu regardes, imbécile ? Allez, vas-y, tais-toi, idiot", a lâché Messi, interrompant l'interview le regard noir. Des images qui elles aussi ont été abondamment diffusées, ne valorisant pas vraiment l'image du quintuple Ballon d'Or.

Ce match entre l'Argentine et les Pays-Bas n'aura d'ailleurs pas vraiment brillé par son fair play, avec plus de quinze cartons au total et plusieurs altercations. Si le scénario a suspense a pu séduire avec l'égalisation des Oranje dans les arrêts de jeu, on retiendra surtout les multiples mauvais gestes argentins, notamment ceux d'un Paredes en mode boucher, qui a envoyé volontairement une frappe surpuissante vers le banc de touche adverse après une faute grossière sur Nathan Aké. Les provocations auront été nombreuses également dans le rond central pendant la séance de tirs aux buts, mais aussi après, les Argentins narguant très visiblement leurs adversaires, effondrés après leur élimination.

Biographie courte de Lionel Messi - Lionel Messi est un footballeur international argentin qui évolue dans son club formateur, le FC Barcelone. Talentueux, l'attaquant du club catalan affiche un palmarès exceptionnel couronné par un Ballon d'or remporté à quatre reprises. C'est dans l'équipe du club argentin Newell's Old Boys que Lionel Messi découvre le football. Alors qu'il n'est âgé que de 12 ans, le jeune garçon affiche une taille anormalement réduite puisqu'il ne mesure que 1,11 m. Le corps médical détecte une maladie d'origine hormonale qui nécessitera l'administration d'hormones de croissance. La carrière de ce joueur prometteur dépend alors de la réussite du traitement. Malheureusement, la thérapie coûte cher et les parents de Lionel Messi n'ont pas les moyens d'y subvenir. En 2000, la famille Messi décide de fuir une Argentine en pleine faillite économique et s'exile à Barcelone en Espagne.

Lionel Messi a 13 ans et il est invité par le FC Barcelone à faire un essai. Très vite détecté par Carles Rexach, ancien footballeur du club, le jeune attaquant intègre le centre de formation blaugrana. Surnommé le 'Pulga' (la puce) à cause de sa petite constitution, Lionel Messi poursuit un traitement médical afin de se renforcer. En 2004, le joueur fait ses premiers pas en Liga et ne tarde pas à révéler son talent aux yeux des supporters et du grand public. Peu à peu, Lionel Messi s'impose comme l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Son ascension est fulgurante et ne souffre d'aucune contestation. Le palmarès du footballeur est impressionnant : 4 Ligues des champions, 7 championnats d'Espagne, 3 coupes d'Espagne... et surtout 6 Ballons d'or.

La femme de Lionel Messi

Lionel Messi s'est marié avec Antonella Roccuzo, lors de l'été 2017. Le couple s'est rencontré dès l'âge 8 et 9 ans, dans le quartier de Rosario, en Argentine. Alors que le joueur avait rejoint L'Espagne et Barcelone, la jeune fille suivait des études de diététique à l'université de Rosario. Antonella Roccuzo attendra 2010, pour rejoindre son amoureux et officialiser leur relation. Le couple a 3 enfants, Thiago, Mateo et Ciro.

Le palmarès de Lionel Messi

Le meneur de jeu a tout gagné avec son club de Barcelone : 10 titres de champion d'Espagne, 4 Ligue des champions, 6 Coupe d'Espagne ou encore 3 Coupe du Monde des clubs. Le gros point noir de sa carrière était un palmarès vierge de tout trophée avec sa sélection argentine avant sa victoire en Copa America en 2021. Au niveau individuel, Lionel Messi a remporté six Ballon d'or, le dernier en 2019.

Le salaire de Lionel Messi

La star argentine Lionel Messi perçoit 30 M€ net par saison dont un million en cryptomonnaie. S'il honore son contrat au PSG jusqu'en 2024, il empochera au minimum 110 M€ grâce à une prime de fidélité. S'il dispute bien trois saisons dans la capitale, gagnera donc 30 M€ en 2021-2022, puis 40 M€ les deux suivantes pour un total de 110 M€ sur trois ans. Ces émoluments ne tiennent pas compte des primes collectives d'objectifs et de résultats notamment.