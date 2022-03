Lionel Messi : sifflée par le Parc, la Pulga va-t-elle retourner au Barça ?

MESSI. Lionel Messi vit une période compliquée et l'élimination précoce du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions n'a rien arrangé pour la Pulga qui pourrait déjà quitter le club.

[Mis à jour le 14 mars 2022 à 11h51] En signant au Paris Saint-Germain l'été dernier, Lionel Messi ne s'imaginait sûrement pas vivre une saison aussi difficile. Moins décisif qu'à Barcelone, l'Argentin a mis du temps à s'adapter au jeu prôné par Mauricio Pochettino. L'élimination en huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, son ennemi historique, n'a pas arrangé le numéro 30 du club de la capitale. Pris en grippe par les supporters parisiens dimanche 13 mars face à Bordeaux, la Pulga découvre pour la première fois de sa carrière, les critiques d'un public à domicile.

Si son départ du FC Barcelone s'est fait avec émotion et peut-être, des regrets, les révélations de Matteo Moretto, journaliste spécialiste de Mercato ne vont rien arranger à la situation. Selon lui, Messi ne serait pas à l'aise à Paris et rêverait même de retourner à Barcelone ! Gerard Romero assure de son côté que Jorge Messi aurait sondé l'administration du Barça pour évoquer un potentiel retour. Actuel entraîneur du club catalan, Xavi a contacté son ancien coéquipier au Barça après l'élimination en C1, de quoi nourrir un peu plus des rumeurs de départ de l'Argentin : "J'ai une relation amicale avec Messi et nous parlons. J'ai envoyé des encouragements à Messi. Ce sont des moments qui arrivent. Madrid a montré son vrai visage et a retourné le match. Les matchs de Ligue des Champions, c'est comme ça. Quand tu baisses de 20-30%, le rival te passe dessus (...) Je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce match et c'est pourquoi Madrid a pu se qualifier. Un mauvais moment dans une rencontre vous condamne à perdre la Ligue des champions." Selon le média espagnol El Confidencial, Xavi et certains membres seraient toutefois contre un retour de la Pulga...

Biographie courte de Lionel Messi - Lionel Messi est un footballeur international argentin qui évolue dans son club formateur, le FC Barcelone. Talentueux, l'attaquant du club catalan affiche un palmarès exceptionnel couronné par un Ballon d'or remporté à quatre reprises. C'est dans l'équipe du club argentin Newell's Old Boys que Lionel Messi découvre le football. Alors qu'il n'est âgé que de 12 ans, le jeune garçon affiche une taille anormalement réduite puisqu'il ne mesure que 1,11 m. Le corps médical détecte une maladie d'origine hormonale qui nécessitera l'administration d'hormones de croissance. La carrière de ce joueur prometteur dépend alors de la réussite du traitement. Malheureusement, la thérapie coûte cher et les parents de Lionel Messi n'ont pas les moyens d'y subvenir. En 2000, la famille Messi décide de fuir une Argentine en pleine faillite économique et s'exile à Barcelone en Espagne.

Lionel Messi a 13 ans et il est invité par le FC Barcelone à faire un essai. Très vite détecté par Carles Rexach, ancien footballeur du club, le jeune attaquant intègre le centre de formation blaugrana. Surnommé le 'Pulga' (la puce) à cause de sa petite constitution, Lionel Messi poursuit un traitement médical afin de se renforcer. En 2004, le joueur fait ses premiers pas en Liga et ne tarde pas à révéler son talent aux yeux des supporters et du grand public. Peu à peu, Lionel Messi s'impose comme l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Son ascension est fulgurante et ne souffre d'aucune contestation. Le palmarès du footballeur est impressionnant : 4 Ligues des champions, 7 championnats d'Espagne, 3 coupes d'Espagne... et surtout 6 Ballons d'or.

La femme de Lionel Messi

Lionel Messi s'est marié avec Antonella Roccuzo, lors de l'été 2017. Le couple s'est rencontré dès l'âge 8 et 9 ans, dans le quartier de Rosario, en Argentine. Alors que le joueur avait rejoint L'Espagne et Barcelone, la jeune fille suivait des études de diététique à l'université de Rosario. Antonella Roccuzo attendra 2010, pour rejoindre son amoureux et officialiser leur relation. Le couple a 3 enfants, Thiago, Mateo et Ciro.

Le palmarès de Lionel Messi

Le meneur de jeu a tout gagné avec son club de Barcelone : 10 titres de champion d'Espagne, 4 Ligue des champions, 6 Coupe d'Espagne ou encore 3 Coupe du Monde des clubs. Le gros point noir de sa carrière était un palmarès vierge de tout trophée avec sa sélection argentine avant sa victoire en Copa America en 2021. Au niveau individuel, Lionel Messi a remporté six Ballon d'or, le dernier en 2019.

Le salaire de Lionel Messi

La star argentine Lionel Messi perçoit 30 M€ net par saison dont un million en cryptomonnaie. S'il honore son contrat au PSG jusqu'en 2024, il empochera au minimum 110 M€ grâce à une prime de fidélité. S'il dispute bien trois saisons dans la capitale, gagnera donc 30 M€ en 2021-2022, puis 40 M€ les deux suivantes pour un total de 110 M€ sur trois ans. Ces émoluments ne tiennent pas compte des primes collectives d'objectifs et de résultats notamment.