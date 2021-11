Lionel Messi : suspense terminé, l'Argentin vers un 7e Ballon d'Or ?

MESSI. Plusieurs journalistes annoncent la victoire de Lionel Messi au Ballon d'Or 2021 alors que la cérémonie officielle est prévue ce lundi.

[Mis à jour le 28 novembre 2021 à 09h30] Six et un qui font sept ? Lionel Messi pourrait rentrer un peu plus dans l'histoire du football en remportant pour la septième fois de sa carrière le prestigieux Ballon d'Or France Football. Si le résultat n'est pas encore connu et qu'il le sera ce lundi, plusieurs journalistes affirment que la Pulga est bien le vainqueur du trophée devant Benzema et Lewandowski. Josep Pedrerol, Sergio Gonzalez, proche de l'ancien Barcelonais et Matteo Moretto, auraient annoncé le résultat en avant-première. Selon son coéquipier Angel Di Maria, il s'agirait d'une juste récompense. "Il le mérite largement. Il a eu une année importante dans sa carrière. Après toutes ces choses qui lui sont arrivées en sélection, il a enfin gagné la Copa América".

Pourtant, l'Argentin ne se voit pas comme l'un des grands favoris de l'édition 2021 du prestigieux trophée. "Non, je ne me sens pas favori et je n'ai jamais aimé parler de ça avant le résultat. Si ça doit arriver, ce serait formidable, grandiose d'en gagner encore un. Cet été, j'ai remporté le titre qui me manquait et ç'a été le summum. Après, si je gagne un nouveau Ballon d'Or, j'en serai très heureux et très reconnaissant, mais je ne veux pas y penser (...) Évidemment, dans mon équipe, il y en a au moins deux pour qui je voterais sûrement : " Ney " et Kylian. Et puis, (Robert) Lewandowski, qui vient de réaliser une grande année. (Il réfléchit.) Il y a aussi (Karim) Benzema, qui a été excellent. On sait que les titres ont aussi leur importance : la Ligue des champions, l'Euro et la Copa America pèseront sans doute dans le vote" avait-t-il expliqué à L'Equipe.

Biographie courte de Lionel Messi - Lionel Messi est un footballeur international argentin qui évolue dans son club formateur, le FC Barcelone. Talentueux, l'attaquant du club catalan affiche un palmarès exceptionnel couronné par un Ballon d'or remporté à quatre reprises. C'est dans l'équipe du club argentin Newell's Old Boys que Lionel Messi découvre le football. Alors qu'il n'est âgé que de 12 ans, le jeune garçon affiche une taille anormalement réduite puisqu'il ne mesure que 1,11 m. Le corps médical détecte une maladie d'origine hormonale qui nécessitera l'administration d'hormones de croissance. La carrière de ce joueur prometteur dépend alors de la réussite du traitement. Malheureusement, la thérapie coûte cher et les parents de Lionel Messi n'ont pas les moyens d'y subvenir. En 2000, la famille Messi décide de fuir une Argentine en pleine faillite économique et s'exile à Barcelone en Espagne.

Lionel Messi a 13 ans et il est invité par le FC Barcelone à faire un essai. Très vite détecté par Carles Rexach, ancien footballeur du club, le jeune attaquant intègre le centre de formation blaugrana. Surnommé le 'Pulga' (la puce) à cause de sa petite constitution, Lionel Messi poursuit un traitement médical afin de se renforcer. En 2004, le joueur fait ses premiers pas en Liga et ne tarde pas à révéler son talent aux yeux des supporters et du grand public. Peu à peu, Lionel Messi s'impose comme l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Son ascension est fulgurante et ne souffre d'aucune contestation. Le palmarès du footballeur est impressionnant : 4 Ligues des champions, 7 championnats d'Espagne, 3 coupes d'Espagne... et surtout 6 Ballons d'or.

La femme de Lionel Messi

Lionel Messi s'est marié avec Antonella Roccuzo, lors de l'été 2017. Le couple s'est rencontré dès l'âge 8 et 9 ans, dans le quartier de Rosario, en Argentine. Alors que le joueur avait rejoint L'Espagne et Barcelone, la jeune fille suivait des études de diététique à l'université de Rosario. Antonella Roccuzo attendra 2010, pour rejoindre son amoureux et officialiser leur relation. Le couple a 3 enfants, Thiago, Mateo et Ciro.

Le palmarès de Lionel Messi

Le meneur de jeu a tout gagné avec son club de Barcelone : 10 titres de champion d'Espagne, 4 Ligue des champions, 6 Coupe d'Espagne ou encore 3 Coupe du Monde des clubs. Le gros point noir de sa carrière était un palmarès vierge de tout trophée avec sa sélection argentine avant sa victoire en Copa America en 2021. Au niveau individuel, Lionel Messi a remporté six Ballon d'or, le dernier en 2019.

Le salaire de Lionel Messi

La star argentine Lionel Messi perçoit 30 M€ net par saison dont un million en cryptomonnaie. S'il honore son contrat au PSG jusqu'en 2024, il empochera au minimum 110 M€ grâce à une prime de fidélité. S'il dispute bien trois saisons dans la capitale, gagnera donc 30 M€ en 2021-2022, puis 40 M€ les deux suivantes pour un total de 110 M€ sur trois ans. Ces émoluments ne tiennent pas compte des primes collectives d'objectifs et de résultats notamment.