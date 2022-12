Pelé est mort : Mbappé, Lula, Neymar... Poignants hommages au "roi" du foot

PELE. Légende du football et du sport mondial, Pelé est mort ce jeudi 29 décembre 2022 à l'âge de 82 ans. Dès l'annonce du décès du Brésilien, une pluie d'hommages est tombée, à hauteur de l'empreinte laissée par le "Roi" dans l'histoire du football et du Brésil.

En direct

Recevoir nos alertes live !

22:44 - L'hommage de Beckenbauer à son "ami" Pelé Légende du football allemand, Franz Beckenbauer avait évolué quelques mois aux côtés de Pelé lors de la fantasque aventure du New York Cosmos à la fin des années 1970. L'ancien libéro faisait partie de l'équipe internationale composée de vieilles gloires du foot destinée à imposer le soccer sur le sol américain. "Le football a perdu le plus grand de son histoire aujourd'hui - et j'ai perdu un ami unique. Le football sera à vous pour toujours. Repose en paix", a posté ce jeudi le "Kaiser" sur son compte Twitter peu après l'annonce de la mort de Pelé. 22:39 - L'hommage de Cristiano Ronaldo : "L'amour que tu m'as toujours montré était réciproque" Cristiano Ronaldo a publié un message sur son compte Instagram ce jeudi 29 décembre, quelques heures après l'annonce du décès de Pelé. "Mes sincères condoléances à tout le Brésil, et en particulier à la famille d'Edson Arantes do Nascimento dit Pelé. Un simple "au revoir" à l'éternel roi Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur que le monde du football entier embrasse actuellement", explique le Portugais dans un message accompagné d'une photo en noir et blanc où il reçoit un trophée de la main de Pelé. "Une inspiration pour tant de millions, une référence hier, aujourd'hui et pour toujours. L'amour que tu m'as toujours montré était réciproque à chaque moment que nous avons partagé, même à distance. Il ne sera jamais oublié et sa mémoire vivra éternellement en chacun d'entre nous, amoureux du football. Repose en paix roi Pelé." Pelé, ce sont des records, des buts fabuleux à l'heure des premières retransmissions télévisées et des photos mythiques. Revivez la légende Pelé dans notre sélection de 30 photos du "Roi" du football. Voir les photos La vie de Pelé en images 22:33 - La pépite brésilienne Vinicius Jr salue le roi Pelé Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, Vinicius Jr, le jeune espoir du football brésilien, salue la mémoire du roi Pelé, décédé ce jeudi 29 décembre 2022 à l'âge de 82 ans."Roi, majesté, exemple. Pelé est l'amour, la générosité. Le joueur qui a changé le football, le plus grand de tous, nous a quittés", explique l'attaquant du Real Madrid. "Il a toujours eu des mots d'affection et de motivation à mon égard. J'ai lu et gardé tous les messages que vous m'avez envoyés. Et quel honneur, de vous avoir honoré lors de la célébration de mon premier but en Coupe du monde. Heureusement, j'ai pu vous dire à quel point vous serez toujours ma référence. Votre héritage ne sera jamais oublié. Pelé est éternel. Je t'aime, Roi." 22:14 - Le site internet de la FIFA rend hommage à Pelé Le site internet de la FIFA s'est paré de noir ce jeudi 29 décembre, agrémenté de nombreuses photos du "roi" du football et d'une page spéciale d'hommages qui compile également quelques-uns des records de la légende brésilienne. La fédération internationale de football salue également dans un communiqué "l'immortel à jamais avec nous". Pelé avait été designé "footballeur du 20e siècle" par la FIFA. 22:14 - Pelé avait permis.. un cessez-le-feu lors d'une guerre La figure de Pelé était très politique. Mais elle a surtout permis, de manière assez inattendue, d'établir un cessez-le-feu durant... la guerre du Nigéria. La FIFA raconte qu'en 1970, alors qu'il venait disputer un match à Lagos, la capitale, une trêve avait été établie entre les deux béligérants pour permettre de suivre la venue du "roi". 22:12 - Le message d'hommage posté sur le compte Twitter officiel de Pelé C'est accompagné d'une photo de Pelé en noir et blanc que le compte officiel de Pelé annonce le décès du "roi" du football. Un message publié en portugais et en anglais surplombe ce cliché. "L'inspiration et l'amour ont marqué le voyage du roi Pelé qui s'est en allé paisiblement aujourd'hui. Amour, amour et amour pour toujours". 22:06 - Pelé avait récemment demandé à Neymar de continuer à jouer pour le Brésil Profondément marqué par l'élimination du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 par la Croatie, Neymar avait annoncé dans la foulée vouloir réfléchir à son avenir sous le maillot de la Seleçao. En proche conseiller, Pelé avait donné son sentiment dans un message posté sur les réseaux sociaux, alors même que son état de santé inquiétait le monde. "Je te félicite d’avoir égalé mon nombre de buts (en sélection, ndlr), avait expliqué le "roi". Mais tu sais, comme moi, qu’aucun nombre n’est plus grand que la joie de représenter notre pays. Ton héritage est loin d’être terminé. Continue à nous inspirer tous et je continuerai à t’applaudir de bonheur à chaque but que tu marqueras, comme je l’ai fait à chaque match où je t’ai vu sur le terrain." 22:02 - Quand le président brésilien souhaitait une loi pour conserver Pelé au pays Courtisé par de nombreux clubs européens dans les années 1960, un éventuel transfert de Pelé sur le Vieux continent avait été rendu impossible par le gouvernement brésilien. Ce dernier lui avait attribué le statut de "trésor national non exportable" en 1961 devant la l'insistance du plus haut sommet de l'Etat pour qu'il reste au pays. "Je suis préoccupé par les embauches répétées de footballeurs brésiliens par des clubs étrangers. Ils veulent maintenant 'importer' Pelé aussi ! l''exportation' de nos athlètes n'intéresse pas nous. J'attends des mesures", avait écrit le président Jânio Quadros à João Mendonça Falcão, alors président du Conseil national des sports. Une mesure pour faire de Pelé un "trésor national inexportable", mais qui ne pouvait pas s'appliquer à un humain. Il finit par partir au milieu des années 1970. 21:57 - Larqué : "J'ai eu la chance de jouer contre lui" Ancien milieu de terrain des Verts de Saint-Etienne et des Bleus, consultant légendaire de Thierry Roland sur TF1, Jean-Michel Larqué a également livré ses sentiments après l'annonce de la mort de Pelé ce jeudi 29 décembre 2022. "Moi j'ai eu la chance de jouer contre lui, quelques minutes, lors de l'inauguration des Nocturnes à Colombes (en 1971, ndlr), il y avait eu ce match de gala avec une sélection de Saint-Etienne et Marseille contre Santos, a-t-il raconté au micro de RMC. "Pelé était en pleine gloire après son troisième titre de champion du monde. Il y avait un petit trophée en jeu pour ce match de gala. A la fin du temps réglementaire, nous sommes à égalité. Les tirs au but arrivent. C'est lui qui se présente en premier pour Santos. Le deuxième qui se présente pour Santos... encore Pelé. On lui a alors expliqué qu'il fallait cinq tireurs différents ! Il aurait bien voulu frapper les cinq, s'est-il souvenu avant de revenir sur la légende Pelé. "Il ne récitait pas le football, il inventait le football, a-t-il jugé. "Nous avons tous découvert une fantastique équipe du Brésil lors du Mondial 1958. Pelé avait 17 ans. On se demandait comment on pouvait aussi bien jouer au football à cet âge. Il avait éclairé de toute sa qualité, tout son génie, cette Coupe du monde, et ce n'était que le début d'une grande aventure." 21:54 - Barack Obama salue le pouvoir de rassemblement de Pelé L'ancien président américain Barack Obama a également salué la mémoire de Pelé ce jeudi 29 décembre, peu après l'annonce de la mort du "roi du football". "Pelé était l'un des plus grands à avoir joué à ce jeu magnifique. En tant que l'un des sportifs les plus reconnus au monde, il avait compris le pouvoir qu'a le sport pour rassembler les personnes. Nos pensées vont à sa famille et à tous ceux qui l'aimaient et l'admiraient." 21:52 - Lula confie son souvenir de Pelé L'émotion s'annonce immense ces prochains jours au Brésil tant Pelé était à la fois un héros national, une icône intemporelle et une légende du sport. Le président Lula a confié ce jeudi soir quelques-uns de ses souvenirs du "roi" Pelé. "J'ai eu le privilège que les jeunes Brésiliens n'ont pas eu : j'ai vu Pelé jouer, en direct, à Pacaembu et Morumbi. Jouer, non. J'ai vu Pelé faire un show. Parce que lorsqu'il prenait le ballon, il faisait toujours quelque chose de spécial, qui se terminait souvent par un but", a confié le président brésilien, élu cette année après avoir battu Jair Bolsonaro au bout d'une campagne électorale tendue. "J'avoue que j'étais en colère contre Pelé, car il massacrait toujours mon Corinthians. Mais, tout d'abord, je l'admirais. Et la colère a rapidement laissé place à la passion de le voir jouer avec le maillot numéro 10 de l'équipe nationale brésilienne", a également confié Lula dans un long message posté sur son compte Twitter. 21:48 - "Peu de Brésiliens ont porté le nom de notre pays aussi haut", les premiers mots de Lula Lula, le nouveau président du Brésil, a publié de nombreux messages sur son compte Twitter ce jeudi soir, peu après l'annonce de la mort de Pelé. "Peu de Brésiliens ont porté le nom de notre pays aussi haut que lui. Aussi différente que soit la langue portugaise, les étrangers des quatre coins de la planète ont vite trouvé le moyen de prononcer le mot magique : Pelé. Pelé nous a quittés aujourd'hui. Il est allé jouer ensemble au paradis avec Coutinho, son grand partenaire à Santos. Il a maintenant la compagnie de tant de stars éternelles : Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona... Il a laissé une certitude : il n'y a jamais eu de numéro 10 comme lui. Merci, Pelé." 21:48 - D'où vient le surnom de Pelé ? Selon L'Equipe, en 2008, l'origine du surnom de Pelé remonte à son enfance. Le quotidien rapportait que, petit, il accompagnait son père à des entraînements de football. Lors de ces occasions, il appelait le gardien de l'équipe de Vasco da Gama, où jouait son père, "Pilé" au lieu de Bilé. C'est ainsi que le surnom de Pelé aurait alors vu le jour. 21:47 - "Un triste jour pour le monde du sport", les mots de Rafael Nadal Recordman de victoires à Roland-Garros, le tennisman Rafael Nadal a réagi ce jeudi soir à l'annonce de la mort de Pelé. "Aujourd'hui nous quitte un géant du sport mondial", a publié l'Espagnol sur son compte Twitter, ajoutant qu'il s'agit d'un triste jour pour le monde du football, pour le monde du sport". 21:43 - De quoi est mort Pelé ? Les derniers mois de Pelé ont été un très long combat contre la maladie. Et même plusieurs maladies. L'octogénaire souffrait donc d'un cancer du côlon qui lui avait été détecté il y a un peu plus d'un an, en septembre 2021. Opéré une première fois, son état s'est affaibli au fil des semaines. Fin novembre, il avait été admis à l'hôpital de Sao Paulo après avoir contracté le Covid-19. Le virus lui avait alors provoqué une infection pulmonaire, que les médecins n'ont pas réussi à résorber. Des problèmes rénaux se sont aussi ajoutés à ce bilan médical qui ne laissait entrevoir que peu d'espoirs. LIRE PLUS

En savoir plus

Le "roi" Pelé est mort. L'information, annoncée par plusieurs médias brésiliens, a été confirmée ce jeudi 29 décembre 2022 par l'agence de presse AP qui se base sur son agent Joe Fraga. L'ancienne gloire du football brésilien est décédée ce jeudi 29 décembre 2022, à Sao Paulo, un mois jour pour jour après être entré à l'hôpital Albert-Einstein en raison d'une aggravation de son état de santé, dû à un cancer du côlon et des dysfonctionnements rénaux et cardiaux. Depuis son entrée à l'hôpital, ses enfants étaient à ses côtés.

Dernièrement, ce sont ses petits-enfants qui étaient venus l'accompagner, pour pour ce qui semble donc avoir été un dernier hommage au triple champion du monde de football, sacré en 1958, 1962 et 1970 avec la Seleçao. Considéré comme le meilleur footballeur au monde, sa trace dans l'histoire avait été ensuite contestée par les émergences de Diego Maradona, Lionel Messi ou même Cristiano Ronaldo mais les images mythiques de ses buts (dont le nombre exact reste un mystère encore contesté) ont marqué toutes les générations d'amateurs de football.

Les derniers mois de Pelé ont été un très long combat contre la maladie. Et même plusieurs maladies. L'octogénaire souffrait donc d'un cancer du côlon qui lui avait été détecté il y a un peu plus d'un an, en septembre 2021. Opéré une première fois, son état s'est affaibli au fil des semaines. Fin novembre, il avait été admis à l'hôpital de Sao Paulo après avoir contracté le Covid-19. Le virus lui avait alors provoqué une infection pulmonaire, que les médecins n'ont pas réussi à résorber. Des problèmes rénaux se sont aussi ajoutés à ce bilan médical qui ne laissait entrevoir que peu d'espoirs.

EN Savoir plus

Biographie Pelé. Footballeur brésilien, Pelé est né le 23 octobre 1940 à Très Corações (Brésil). De son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, ik a évolué toute sa carrière au poste d'attaquant. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, surnommé "le roi Pelé", il a marqué de son talent les années 1950 à 1970, et inspiré de nombreux attaquants actuels.

Le 28 juin 1958, le Brésil remporte la Coupe du monde de football qui a lieu en Suède. Cette victoire révèle un joueur exceptionnel : un Brésilien de 17 ans, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Dribbleur hors-pair, doté d'une vision du jeu inédite et d'un véritable sens du but, l'attaquant marque alors les esprits et se fait une renommée dans le monde entier. Sa carrière ne fait alors que commencer. Il triomphera de nouveau lors de la Coupe du monde de 1962 au Chili et celle de 1970 au Mexique.

Difficile de résumer en quelques lignes la carrière de celui qu'on appellera très vite le "roi Pelé". Quelques dates clés et quelques faits d'armes peuvent néanmoins être rappelés, certains de ses buts, mémorables, resteront à jamais gravés dans l'histoire du football. C'est notamment le cas de celui marqué au Maracanã en 1961, après avoir dribblé sept joueurs sur 70 mètres et éliminé le gardien d'un contrepied. Des années plus tard, le 19 novembre 1969, il marque son 1 000e but, au stade Maracana de Rio de Janeiro, en sélection professionnelle. Son club de Santos affronte alors le Vasco de Gama de Rio. Durant sa carrière, Pelé a disputé plus de 650 matchs avec le club de Santos FC au Brésil, entre 1956 et 1974.

Quel était l'âge de Pelé ?

L'ancien footballeur brésilien est né le 23 octobre 1940 au Brésil, il était donc âgé de 82 ans au moment de sa mort, le 29 décembre 2022.

Quel est le nombre de buts de Pelé ?

"1283, plus grand buteur de tous les temps." Tels sont les mots rédigés par Pelé sur sa bio Instagram. Pourtant, ce chiffre est légèrement controversé, mais la légende brésilienne n'en démord pas, il est bien le meilleur buteur de tous les temps. Pour entrer un peu dans le détail, si on confronte quelques sources, la légende brésilienne aurait marqué entre 757 et 767 buts en matches officiels avec ses clubs et la sélection du Brésil. Pour atteindre le chiffre de 1283, il faudrait ajouter les matchs amicaux, mais également son total de buts dans le championnat "paulista", le championnat de São Paulo.

Pelé a-t-il déjà reçu le Ballon d'Or ?

Et bien non ! Comme Diego Maradona, le Brésilien n'a jamais reçu le prestigieux trophée. La raison ? Cette distinction n'était réservée qu'aux seuls joueurs européens jusqu'en 1995. Le mode d'attribution a ensuite évolué pour s'ouvrir à tous les joueurs évoluant dans un club européen puis à toutes les nationalités en 2007. En 2013, la Fifa a remis un Ballon d'Or d'honneur au Brésilien, comme l'avait fait France Football avec l' argentin en 1995.

Qui est Kelly Cristina Nascimento, la fille de Pelé ?

Kelly Cristina Nascimento est née le 13 janvier 1967 et est la fille de la légende brésilienne Pelé. Bien que dans l'ombre de son père, elle s'est faite un nom en donnant des conférences sur l'égalité des sexes partout dans le monde puisqu'elle est ambassadrice pour l'ONU.