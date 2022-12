Pelé : son cancer progresse et son état santé s'aggrave

L'hôpital de Sao Paulo a fait savoir, mercredi 21 décembre 2022, que l'état de la légende brésilienne du football ne s'améliorait pas. Le cancer de Pelé progresserait.

[Mis à jour le 21 décembre 2022 à 22h03] Les nouvelles ne sont guère réjouissantes. Victime d'un cancer du côlon depuis septembre 2021, Pelé ne serait pas en grande forme selon les dernières informations communiquées mercredi 21 septembre 2022 par l'hôpital de Sao Paulo, où il est pris en charge. D'après l'établissement, le cancer de la star brésilienne du ballon rond "progresse". Pelé requerrait désormais "des soins plus importants pour traiter une insuffisance rénale et cardiaque". "Il n'a pas eu de rémission totale", confiaient récemment ses enfants, ajoutant que le "roi", comme il est surnommé, n'est pas mort, loin de là. Les proches de Pelé avaient également profité de cette prise de parole pour expliquer être "fatigués de recevoir des condoléances".

"Mes amis, je veux que tout le monde reste calme et positif. Je suis fort, avec beaucoup d'espoir et je suis mon traitement comme d'habitude. Je tiens à remercier toute l'équipe médicale et infirmière pour tous les soins que j'ai reçus. J'ai une grande foi en Dieu et chaque message d'amour que je reçois de vous dans le monde entier me garde plein d'énergie. Et regardez aussi le Brésil dans la Coupe du monde ! Merci beaucoup pour tout", avait, quant à lui, déclaré sur les réseaux sociaux Pelé il y a quelques semaines à peine.

Biographie Pelé. Footballeur brésilien, Pelé est né le 23 octobre 1940 à Très Corações (Brésil). De son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, ik a évolué toute sa carrière au poste d'attaquant. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, surnommé "le roi Pelé", il a marqué de son talent les années 1950 à 1970, et inspiré de nombreux attaquants actuels.

Le 28 juin 1958, le Brésil remporte la Coupe du monde de football qui a lieu en Suède. Cette victoire révèle un joueur exceptionnel : un Brésilien de 17 ans, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Dribbleur hors-pair, doté d'une vision du jeu inédite et d'un véritable sens du but, l'attaquant marque alors les esprits et se fait une renommée dans le monde entier. Sa carrière ne fait alors que commencer. Il triomphera de nouveau lors de la Coupe du monde de 1962 au Chili et celle de 1970 au Mexique.

Difficile de résumer en quelques lignes la carrière de celui qu'on appellera très vite le "roi Pelé". Quelques dates clés et quelques faits d'armes peuvent néanmoins être rappelés, certains de ses buts, mémorables, resteront à jamais gravés dans l'histoire du football. C'est notamment le cas de celui marqué au Maracanã en 1961, après avoir dribblé sept joueurs sur 70 mètres et éliminé le gardien d'un contrepied. Des années plus tard, le 19 novembre 1969, il marque son 1 000e but, au stade Maracana de Rio de Janeiro, en sélection professionnelle. Son club de Santos affronte alors le Vasco de Gama de Rio. Durant sa carrière, Pelé a disputé plus de 650 matchs avec le club de Santos FC au Brésil, entre 1956 et 1974.

Quel est l'âge de Pelé ?

L'ancien footballeur brésilien est né en 1940 au Brésil, il est donc âgé de 82 ans à l'heure où nous écrivons cette biographie.

Quel est le nombre de buts de Pelé ?

"1283, plus grand buteur de tous les temps." Tels sont les mots rédigés par Pelé sur sa bio Instagram. Pourtant, ce chiffre est légèrement controversé, mais la légende brésilienne n'en démord pas, il est bien le meilleur buteur de tous les temps. Pour entrer un peu dans le détail, si on confronte quelques sources, la légende brésilienne aurait marqué entre 757 et 767 buts en matches officiels avec ses clubs et la sélection du Brésil. Pour atteindre le chiffre de 1283, il faudrait ajouter les matchs amicaux, mais également son total de buts dans le championnat "paulista", le championnat de São Paulo.

Pelé a-t-il déjà reçu le Ballon d'Or ?

Et bien non ! Comme Diego Maradona, le Brésilien n'a jamais reçu le prestigieux trophée. La raison ? Cette distinction n'était réservée qu'aux seuls joueurs européens jusqu'en 1995. Le mode d'attribution a ensuite évolué pour s'ouvrir à tous les joueurs évoluant dans un club européen puis à toutes les nationalités en 2007. En 2013, la Fifa a remis un Ballon d'Or d'honneur au Brésilien, comme l'avait fait France Football avec l' argentin en 1995.

Qui est Kelly Cristina Nascimento, la fille de Pelé ?

Kelly Cristina Nascimento est née le 13 janvier 1967 et est la fille de la légende brésilienne Pelé. Bien que dans l'ombre de son père, elle s'est faite un nom en donnant des conférences sur l'égalité des sexes partout dans le monde puisqu'elle est ambassadrice pour l'ONU.