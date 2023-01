Rafael Nadal : blessé et battu à l'Open d'Australie, une fin de carrière annoncée ?

Coup dur pour Rafael Nadal qui a perdu au 2e tour de l'Open d'Australie. Blessé, son avenir est incertain.

Quel avenir pour Rafael Nadal ? L'Espagnol, tenant du titre de l'Open d'Australie a été sèchement battu par Mackenzie McDonald mercredi 18 janvier (6-4, 6-4, 7-5). Dominé pendant deux sets, l'Espagnol s'est blessé à la cuisse lors de la 3e manche et a beaucoup grimacé avant de finalement s'incliner dans la dernière manche, sans vraiment jouer les derniers points de la rencontre malgré les encouragements du public.

Alors que sa fin de carrière est de plus en plus envisagée en raison de ses pépins physiques de plus en plus récurrents, les supporters de l'Open d'Australie ont peut être vu l'Espagnol pour la dernière fois sur la Road Laver Arena. En conférence de presse, l'Espagnol a expliqué sa blessure. "J'ai un problème à la hanche depuis plusieurs années et ces trois derniers jours, j'ai eu plus de douleurs, mais cela ne m'empêchait pas de jouer. Nous devons attendre, faire plus de tests et comprendre l'étendue du problème. Il est difficile de déterminer si c'est un muscle, si c'est l'articulation, si c'est le cartilage. Je ne sais pas", a-t-il indiqué, se déclarant "ni optimiste, ni pessimiste (...) C'est un jour difficile, une blessure de plus, un moment dur de plus. Je ne vais pas mentir et dire que je ne suis pas détruit mentalement maintenant. C'est dur pour moi. J'espère que ce n'est pas trop sérieux et que ça ne m'éloignera pas trop longtemps des courts. Il n'y a pas que la récupération. C'est toute la quantité de travail que vous devez fournir pour revenir à un niveau décent. Je suis déjà passé par ce processus tant de fois dans ma carrière, et je suis prêt à continuer, je pense, mais ce n'est pas facile, c'est certain."

Biographie courte de Rafael Nadal. Rafael Nadal est né le 3 juin 1986 à Manacor, ville située sur l'île de Majorque en Espagne. Attiré très tôt par le sport, en particulier le football et le basket-ball, il découvre le tennis et tient une raquette dès l'âge de quatre ans où il bénéficie des compétences de son oncle Toni Nadal pour lui enseigner la discipline. Très rapidement, Toni Nadal va transformer son neveu en un véritable "monstre du tennis", capable de remporter les plus grands trophées. Il remporte sa première compétition à huit ans aux Baléares.

Lorsqu'il a 14 ans, la fédération espagnole de tennis lui demande de quitter sa ville natale de Manacor pour rejoindre Barcelone afin de poursuivre sa progression dans le but de devenir professionnel. Mais la famille Nadal refuse de voir le petit Rafael rejoindre la Catalogne et la fédération diminue le montant de ses aides, que compensera le père de Rafael pour subvenir aux besoins de son fils. Véritable espoir du tennis espagnol, le natif de Manacor remporte en 2000 le tournoi des "Petits As" à Tarbes, l'officieux championnat du Monde des 13-14 ans où il bat notamment le Français Richard Gasquet. Il passe professionnel en 2001 après avoir remplacé Boris Becker lors d'une exhibition à Majorque contre Pat Cash où "Rafa" gagne face à l'Américain, alors âgé de 36 ans.

Après avoir été demi-finaliste de Wimbledon chez les Juniors en 2002, plus rien n'arrête Rafael Nadal qui s'impose tout de suite sur le circuit mondial ATP. Vainqueur de son premier tournoi du Grand Chelem à l'âge de 19 ans, Rafael Nadal jouit d'un palmarès hors du commun. Le Majorquin a remporté 21 tournois du Grand Chelem, dont treize sur la seule terre battue de Roland-Garros, un record. Médaillé olympique en 2008, quadruple vainqueur de la Coupe Davis avec l'Espagne, Rafael Nadal a tout remporté durant sa carrière. Considéré comme le meilleur joueur de terre battue de l'histoire du tennis, "Rafa" parvient à détrôner Roger Federer de sa place de numéro un mondial le 18 août 2008. Une place qu'il occupe alors pendant 46 semaines consécutives.

Né droitier, Rafael Nadal joue au tennis de la main gauche, son oncle ayant choisi de développer cet aspect de son jeu pour obtenir un revers à deux mains plus puissant. Connu pour son fair-play et sa sportivité, Rafael Nadal est aussi réputé pour être l'un des joueurs les plus combatifs du circuit et un excellent défenseur difficile à déborder. Ses nombreuses routines durant un match (placer méticuleusement ses bouteilles d'eau, se toucher le nez puis les cheveux à chaque point, etc.) sont une autre caractéristique du personnage.

Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2001, Rafael Nadal a remporté 92 titres dont 22 en Grand Chelem (2 Open d'Australie, 14 Roland-Garros, 2 Wimbledon et 4 US Open). Sur 1270 rencontres professionnelles disputées, le Majorquin en a remporté 1058.

Depuis son passage sur le circuit professionnel en 2001, Rafael Nadal a remporté plus de 130 millions de dollars en prize money (130,681,472m de $). On estime sa fortune personnelle à un peu de 200 millions de dollars, le Majorcain a placé son argent dans des marchés immobiliers ou encore dans sa fondation pour aider des enfants défavorisés ou en situation d'handicap en utilisant le sport comme moyen d'intégration.

Rafael Nadal à Roland-Garros

Joueur le plus titré de l'histoire de Roland-Garros, Rafael Nadal a une relation spéciale avec le Grand Chelem parisien qu'il a remporté à quatorze reprises dont quatre fois sans perdre un set (2008, 2010, 2017 et 2020). Ce tournoi est particulier pour le Majorquin, à tel point qu'il a sa statue du côté de la Porte d'Auteuil.

Sincèrement ému, "Rafa" avait déclaré : "C'est quelque chose de spécial et d'important pour moi. C'est le tournoi le plus important de ma carrière, Quand je viens ici, je me sens comme à la maison."

Quel est le classement de Rafael Nadal ?

Dans le top 10 depuis 2005, Rafael Nadal est devenu le 3 mars dernier le seul joueur de l'histoire avec 6000 jours consécutifs passés dans les 10 premières places du classement ATP. Une performance unique pour celui était parvenu à détrôner Roger Federer au rang de n°1 mondial, une place occupée pour la dernière fois par l'Espagnol le 20 janvier 2020.