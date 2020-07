Teddy Riner : sa femme, sa psy... Un reportage dévoile l'intimité du champion

Un documentaire TV consacré à Teddy Riner est diffusé ce lundi soir sur France 3. De nombreux proches de la star du judo mondial, dont sa compagne Luthna Plocus et sa psychologue Meriem Salmi, se laissent aller à quelques confidences dans ce reportage sobrement baptisé "Teddy".

Biographie courte de Teddy Riner - Teddy Riner est un judoka français, né aux Abymes (Guadeloupe), le 7 avril 1989. Combattant dans la catégorie des poids lourds (plus de 100 kilos), il mesure 2,04 m pour 138 kilos.

Teddy Riner commence le judo à l'âge de 5 ans ; il intègre l'INSEP en 2005, alors qu'il évolue dans la catégorie cadets. Ses passages remarqués dans les compétitions internationales juniors lui permettent rapidement de participer aux championnats d'Europe seniors en 2007, qu'il remporte alors âgé de 18 ans. La même année, le judoka signe au Lagardère Paris Racing, et repart avec le titre mondial à Rio de Janeiro, devenant à cette occasion le plus jeune champion du monde dans sa catégorie. En 2008, il fait l'impasse sur les championnats d'Europe, préférant se concentrer sur le Tournoi de Paris et la conquête de son premier titre de champion de France. L'année est également marquée par sa médaille de bronze décrochée aux Jeux olympiques de Pékin.

En 2010, Teddy Riner quitte le Racing pour rejoindre le Levallois Sporting Club, et conserve sa couronne mondiale chez les poids lourds. Il remporte également le Masters, regroupant les 16 meilleurs judokas de chaque catégorie, ainsi que son troisième Tournoi de Paris. En gagnant un cinquième titre mondial à Paris en 2011, il devient le recordman dans sa catégorie. Le judoka remporte également la médaille d'or olympique à Londres en 2012, et enchaîne les titres mondiaux et européens. En 2016, lors des JO de Rio, il remporte une fois encore la médaille d'or, avant d'enchapiner sur deux titres aux championnats du monde en 2017 (+100 kg et toutes catégories). Teddy Riner possède ainsi dix titres mondiaux, cinq titres européens et deux médailles d'or olympiques.

Pensionnaire du Levallois Sporting Club Judo de 2009 à 2017, Teddy Riner s'est engagé pour cinq ans avec la nouvelle section du judo du Paris Saint-Germain, en septembre 2017. Alors que son revenu annuel à Levallois était estimé à environ 90 000 euros, son nouveau salaire serait de 400 000 euros par an.

Teddy Riner et celle qui allait devenir sa compagne, Luthna Plocus, se sont rencontrés pour la première fois en 2007, alors que la jeune femme travaillait au service communication de Lagardère Unlimited, mais ce n'est qu'en 2010 que le couple s'est formé. Cela fait désormais plus de dix années que leur relation dure. Le couple a également donné naissance à un petit Eden, le 1er avril 2014, et à une petite Isis, en octobre 2018.