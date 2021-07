Teddy Riner : taille, poids, JO 2021, femme... Tout savoir sur le colosse du judo

Double champion olympique en titre et dix fois champion du monde depuis le début de sa carrière, Teddy Riner, âgé de 32 ans, domine le judo mondial depuis une quinzaine d'années. Biographie, palmarès, salaire mais aussi vie de couple, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le judoka français, qui vise une troisième médaille d'or olympique cet été à Tokyo lors des JO 2021.

[Mis à jour le 20 juillet 2021 à 08h03] A la veille de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo, France 2 diffuse ce jeudi 22 juillet un documentaire exceptionnel dans l'intimité de l'une des stars françaises attendues lors de ces Jeux Olympiques, Teddy Riner. Baptisé "Teddy Riner, la quête", ce documentaire vous embarque dans la préparation aux JO du colosse du judo. Le judoka, double champion olympique en titre dans la catégorie des lourds (+100kg), se livre et fait partager son quotidien d'entraînements mais aussi les périodes de doutes suite à sa longue pause de 2017 à 2019, l'annonce du report des JO, les difficultés du confinement avant le sprint final vers Tokyo, marqué aussi par sa défaite en 2020 lors du Tournoi de Paris, la première depuis plus de 150 combats. Etes-vous sûr de tout connaître sur Teddy Riner ? Avant le grand rendez-vous des Jeux Olympiques, voici toutes les infos à ne pas rater !

Bien que né le 7 avril 1989 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe et originaire des Abymes en Guadeloupe, Teddy Riner vit son enfance en métropole, à Paris. Il débute le judo à l'âge de 5 ans. A l'âge de 13 ans, alors qu'il évolue en catégorie cadets, décision est prise de se consacrer exclusivement au judo. Le jeune garçon rejoint rapidement l'INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) pour finaliser sa formation et se tourner ensuite vers le monde professionnel.

Le talent de Teddy Riner éclate à la face du monde en 2006. Le jeune homme, âgé de 17 ans, remporte le titre européen et mondial en catégorie junior. Il confirme dès l'année suivante, en 2007, en devenant à 18 ans le plus jeune champion d'Europe en poids lourds et le plus jeune champion du monde masculin, à l'âge de 18 ans, dix ans après son illustre prédécesseur, David Douillet. En 2008, le judoka français remporte le Tournoi de Paris et son premier titre de champion de France. Il se présente à ses premiers Jeux olympiques à 19 ans à Pékin à l'été 2008 avec l'ambition de conquérir l'or mais n'obtient que la médaille de bronze.

Champion du monde en 2008, 2009, 2010 et 2011, le Français assume son statut de favori aux JO de Londres où il obtient sa première médaille d'or olympique, à l'été 2012. Il rafle encore tous les championnats du monde avant les JO de Rio en 2016. Porte-drapeau de la délégation française, il est à nouveau sacré catégorie des poids-lourds (+100 kg). Teddy Riner rafle deux nouveaux titres mondiaux en 2017, portant son total à dix.

En vue des JO de Tokyo, Teddy Riner marque une pause entre 2017 et 2019, ne dispute aucun combat après son 10e titre mondial, voulant se préparer pour les JO de Tokyo en 2020. Après 20 mois sans compétition, Teddy Riner fait son retour sur les tatamis en juillet 2019, afin de se qualifier directement pour les JO. Le 9 février 2020, après 154 victoires consécutives dont les 2 dernières ce même jour, le judoka perd son premier combat depuis 2010 lors du Grand Chelem à Paris.

Porte-drapeau de l'équipe de France olympique en 2016 à Rio, Teddy Riner laissera cet honneur à sa compatriote du judo, Clarisse Agbegnenou accompagnée du gymnaste Samir Ait-Said. Le Français aura tout le temps de se concentrer sur son entrée en lice puisque les poids lourds sont les derniers à concourir dans le programme chargé du judo. La compétition de Teddy Riner est ainsi prévue le vendredi 30 juillet entre 4h et 10h du matin, heure française. Il pourrait également participer le lendemain à la compétition par équipe, une première au programme des JO.

Combattant dans la catégorie des poids lourds (plus de 100 kilos), Teddy Riner mesure 2,04 mètres pour un poids de forme officiel de 138 kilos qui peut évoluer en fonction des compétitions. La quête du poids de forme est une obsession pour un judoka et les récents documentaires sur le judoka français montrent bien l'importance de ce facteur en judo, même si en tant que lourd, Teddy Riner n'est pas soumis à une limite de poids comme dans les catégories inférieures.

Teddy Riner est le judoka le plus titré de l'histoire en catégorie poids lourds. Le Français compte dix titres mondiaux (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et deux titres en 2017). Il est également double champion olympique en titre et pourrait devenir à Tokyo le premier homme à obtenir une troisième médaille d'or chez les poids lourds. Il avait obtenu une médaille de bronze à Pékin en 2008. Teddy Riner compte également 5 titres de champion d'Europe (2007, 2011, 2013, 2014, 2016) et 4 titres de champion de France (2008, 2011, 2014 et 2015). Il a également remporté à 4 reprises le Masters mondial (2010, 2011, 2015 et 2021) et à 6 reprises le Grand Chelem (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Teddy Riner a aussi remporté deux titres de champion de France par équipes avec le Levallois Sporting Club (2009 et 2011) et une fois la coupe d'Europe des Clubs, toujours avec le Levallois Sporting Club Judo, en 2011.

Star mondiale du judo depuis bientôt 15 ans, Teddy Riner a fait fructifier son talent sur les tatamis. En 2007, il intègre le club Lagardère Paris Racing avant de rejoindre le Levallois Sporting Club Judo. Son salaire annuel est alors estimé à 90 000 euros (7000 euros par mois). C'est lors de sa signature au Paris Saint-Germain (qui a ressuscité la section judo pour l'occasion) que Teddy Riner va voir son salaire s'envoler, en 2017. Il signe pour cinq ans et gagne alors 30 000 euros par mois comme le rapportait le journal L'Equipe en février 2018, soit environ 400 000 euros annuels. L'Equipe évaluait d'ailleurs en 2017 les revenus globaux de Teddy Riner à près de 5,5 millions d'euros. L'année d'avant, le journal sportif avait évoqué le chiffre de 4 millions de revenus annuels. Il reste difficile d'estimer à l'heure ses revenus, avec la pandémie, malgré cette année olympique.

Teddy Riner n'est pas du genre à occuper les pages des magazines people. Le judoka français est en couple depuis plus de 10 ans avec Luthna Plocus. Ils se sont rencontrés en 2007 lors des championnats du monde de judo à Rio, où elle travaillait pour le service communication de Lagardère. Mais ils ne se sont mis ensemble qu'en 2010. Depuis, le couple file le parfait amour et a eu un petit garçon, Eden, né en avril 2014. En octobre 2018, lors d'une interview, il révèle la naissance de leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Isis.