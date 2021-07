Teddy Riner aux JO 2021 : Teddy Riner médaillé de bronze, Krpalek sacré, les réactions en direct

TEDDY RINER. Teddy Riner a remporté la médaille de bronze en +100kg aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 après sa victoire face au Japonais Hisayoshi Harasawa. Ce fut un vendredi 30 juillet mouvementé pour lui après sa défaite en quarts face au Russe Bashaev avant de se relancer en match de repêchage face au Brésilien Rafael Silva. Le Tchèque Krpalek a été sacré champion olympique dans cette catégorie. Les réactions en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

12:02 - La réaction de Teddy Riner après sa médaille de bronze Il avait un grand sourire après sa victoire en petite finale pour la médaille de bronze. Il a réagi au micro de France Télévisions et a exprimé sa satisfaction d'avoir remporté cette médaille "à son âge". Il est le plus titré de l'histoire de son sport. ????️ La réaction de Teddy Riner juste après la victoire pour la médaille de bronze. Souriant, le judoka tricolore est heureux de monter une fois de plus sur un podium olympique #JeuxOlympiques



▶ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/HnTJu3Tm5y pic.twitter.com/QMxKFv8qlX — France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021 11:49 - Lukas Krpalek champion olympique des +100kg C'est une victoire historique pour le Tchèque Lukas Krpalek qui devient champion olympique des +100kg en battant le Géorgien Guram Tushishvili (10s-0). Mal embarqué avec 2 pénalités à 1, le Tchèque a renversé le Géorgien sur waza-ari puis l'a immobilisé au sol pour gagner sur ippon. Il remporte son deuxième sacré olympique après sa victoire en -100kg à Rio en 2016. 11:46 - Le Russe Bashaev médaillé de bronze Dans l'autre match pour la médaille de bronze, c'est le Russe Bashaev qui l'a emporté face à l'Ukrainien Khammo sur ippon (10-0). 11:40 - La victoire pour la médaille de bronze pour Teddy Riner en vidéo C'est dans ces moments que l'on reconnait les grands champions. Teddy Riner est allé chercher sa médaille de bronze en battant le Japonais Hisayoshi Harasawa. ???????????????? Ce sera le bronze pour Teddy Riner ! C'est aussi dans ces moments-là qu'on reconnaît les vrais champions. Le Français a mis de côté la frustration pour décrocher la médaille de bronze face au Japonais Harasawa.



▶ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/HnTJu3Tm5y pic.twitter.com/yDIPn9m5iL — France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021 11:37 - Teddy Riner médaillé de bronze en +100kg aux JO de Tokyo Il est allé la chercher jusqu'au bout, Teddy Riner remporte la médaille de bronze face au Japonais Hisayoshi Harasawa (10-0). Sanctionné de 3 shidos (pénalités), le Japonais s'incline à domicile en golden score. Teddy Riner rajoute une médaille olympique à son palmarès après le bronze à Pékin en 2008 et l'or en 2012 et 2016 à Londres puis à Rio. 11:30 - Place à Teddy Riner pour la médaille de bronze Le judoka français monte sur le tapis face au Japonais Hisayoshi Harasawa. C'est la revanche des JO de Rio, remportés par Teddy Riner. 11:23 - La médaille de bronze de Romane Dicko La judokate française a remporté sa petite finale en +78 kg face à la Turque Kayra Sayit (10-0). Elle repart avec le bronze pour ces premiers Jeux olympiques à seulement 21 ans. Espérons que Teddy Riner fasse de même. ???????????? Le cauchemar est terminé ! Romane Dicko offre une médaille à la délégation française ! Après de nombreuses désillusions aujourd'hui, voilà enfin une médaille ! Elle s'offre le bronze à seulement 21 ans ! ????



▶ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/HnTJu3Tm5y pic.twitter.com/WuC28Wpp1L — France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021 11:13 - L'autre match pour la médaille de bronze Dans l'autre petite finale, l'Ukrainien Iakiv Khammo affrontera le Russe Tamerlan Bashaev. 11:10 - Teddy Riner face au Japonais Hisayoshi Harasawa La finale annoncée en +100Kg avant le début JO de Tokyo entre les deux hommes aura lieu en petite finale pour une médaille de bronze. Teddy Riner affrontera le Japonais vers 11h30 ! 10:58 - Tushishvili en finale des +100kg Très beau match pour cette deuxième demi-finale des +100kg. Le Géorgien Tushishvili, pourtant mené par le Russe Bashaev, a finalement remporté ce match par ippon (10-1). Il sera en finale face au Tchèque Krpalek. 10:55 - Teddy Riner "déterminé" avant le match pour la médaille de bronze Après sa victoire face au Brésilien Rafael Silva, en match de repêchage, le judoka français a posté un nouveau message sur ses réseaux sociaux. Une preuve de plus de sa détermination d'aller chercher une nouvelle médaille olympique aux JO de Tokyo (médaille de bronze). Déterminé ???????????????????????? #Tokyo2020 pic.twitter.com/BAKF6AW1cn — Teddy Riner (@teddyriner) July 30, 2021 10:48 - Krpalek en finale des +100kg, Harasawa affrontera Teddy Rinner Enorme performance du Tchèque dans cette première demi-finale des +100kg. Au golden score, Krpalek s'impose sur waza-ari (1-0) face au Japonais. 10:44 - Le résultat de l'autre match de repêchage C'est l'Ukrainien Iakiv Khammo qui s'est imposé face à l'Ouzbèque Bekmurod Oltiboev 1-0. Il affrontera le perdant de la demi-finale qui oppose le Russe Bashaev au Géorgien Tushishvili. 10:34 - La victoire de Teddy Riner en vidéo Quelle réaction du judoka français avec un ippon expéditif face au Brésilien Rafael Silva ! ???????????? L'élimination en quarts de finale digérée, Teddy Riner est remonté sur le tatami avec détermination. Il n'a fait qu'une bouchée du Brésilien Rafael Silva et n'est plus qu'à un combat de la médaille de bronze.



▶ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/HnTJu3Tm5y pic.twitter.com/InI2g227YO — France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021 10:24 - Victoire expéditive de Teddy Riner par ippon Très belle réaction de Teddy Riner après sa défaite en quarts de finale. Le judoka français, sur sa première attaque, a renversé le Brésilien Rafael Silva avant de terminer le duel sur un ippon au sol. Il est en course pour la médaille de bronze. LIRE PLUS

Teddy Riner a été battu en quart de finale du tournoi olympique des +100kg des JO de Tokyo ce vendredi 30 juillet, surpris en golden score par une prise du Russe Tamerlan Bashaev, champion d'Europe et vice-champion du monde en titre.

TERRIBLE DÉSILLUSION POUR TEDDY RINER



Le Français est battu en quarts de finale par le Russe Bashaev et ne réussira donc pas son triplé olympique



@teddyriner peut cependant encore aller chercher le bronze #Tokyo2020 #JeuxOlympiques @EquipeFRA pic.twitter.com/AfhnvMidpr — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 30, 2021

Entré en lice au 1er tour, Teddy Riner n'avait d'abord fait qu'une bouchée de l'Autrichien Stefan Hegyi, éliminé sur ippon.

IPPON !



Teddy Riner réussit parfaitement son entrée en lice dans le tournoi olympique contre Stephan Hegyi



Direction pour le judoka français ?#Tokyo2020 #JeuxOlympiques @EquipeFRA pic.twitter.com/41MSnFKql2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 30, 2021

Il avait ensuite battu l'Israelien Or Sasson sur waza-ari au 2e tour avant, donc, de chuter en quart de finale.

Les lourds (catégorie +100kg) étaient donc les derniers à entrer en lice aux JO de Tokyo ce vendredi 30 juillet. Non protégé puisque privé du statut de tête de série, Teddy Riner était le tout premier à entrer sur le tatami du Nippon Budokan de Tokyo. Son 16e de finale face à l'Autrichien Stefan Hegyi était en effet programmé comme premier combat de sa catégorie. Dès 4h du matin heure française. Eliminé en quart de finale peu avant 6h du matin, Teddy Riner disputera un combat de repêchage vers 10 heures, heure française, avec l'ambition de se battre pour une médaille de bronze à la fin de la matinée.

Teddy Riner arrivait-il en pleine mesure de ses moyens à Tokyo ? Le doute est de mise après la diffusion jeudi 22 juillet d'un documentaire consacré au judoka français et à sa préparation pour les JO. Ce documentaire intitulé "Teddy Riner, la quête" lève le voile sur un pan jusque-là secret de la préparation de Teddy Riner : une blessure survenu quelques mois avant les Jeux Olympiques, en février 2021. Alors que le Français semblait à nouveau en pleine possession de ses moyens et de retour à son poids de forme à l'image de sa victoire au Masters de Doha début 2021, un stage au Maroc en février a failli tourner à la catastrophe, à la grande fureur de Teddy Riner, fâché contre ses entraîneurs Franck Chambilly et Laurent Calleja. La séquence montre une séance d'entraînement visiblement intense avec une cadence de combats d'entraînements, les fameux randoris, jugée trop exigeante par le champion.

"Je leur en veux car sur une reprise, on ne met pas six randoris, c'est débile", commente Riner. "Je n'ai pas vu qu'il était fatigué, Franck non plus et puis on a fait un match de trop... Bien sûr que j'ai eu peur, Franck aussi, car tout peut s'arrêter là-dessus", réagit également Laurent Calleja. Les images du documentaire montrent un Riner soucieux, se plaignant du genou droit. Le verdict tombe à Paris quelques jours plus tard, de la bouche du médecin de l'INSEP :"Ligament croisé postérieur déchiré. Trois semaines sans judo, ça me paraît une bonne idée. Mais pour ne plus avoir de symptômes, il faut compter plutôt deux mois." Riner s'y pliera avec deux mois sans judo dans la dernière ligne droite vers Tokyo, réalisant ses interviews à la presse japonaise debout pour ne pas avoir à plier les jambes et montrer ainsi une faiblesse à ses plus grands adversaires. "Tu ne montres pas que tu es blessé. Jamais. Si le Japon sait aujourd'hui que Teddy est blessé au genou, tu t'organises en face. Tu vas le chercher là où il a mal. C'est un sport de combat", glisse ainsi sa conseillère en communication Laurence Dacoury. Après deux mois de travail sur le haut du corps, Teddy Riner a finalement pu reprendre l'entraînement au printemps et assure que son genou ne le fait plus souffrir. Le décuple champion du monde se dit prêt à 100% pour ce nouveau défi olympique.

Bien que né le 7 avril 1989 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe et originaire des Abymes en Guadeloupe, Teddy Riner vit son enfance en métropole, à Paris. Il débute le judo à l'âge de 5 ans. A l'âge de 13 ans, alors qu'il évolue en catégorie cadets, décision est prise de se consacrer exclusivement au judo. Le jeune garçon rejoint rapidement l'INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance) pour finaliser sa formation et se tourner ensuite vers le monde professionnel.

Le talent de Teddy Riner éclate à la face du monde en 2006. Le jeune homme, âgé de 17 ans, remporte le titre européen et mondial en catégorie junior. Il confirme dès l'année suivante, en 2007, en devenant à 18 ans le plus jeune champion d'Europe en poids lourds et le plus jeune champion du monde masculin, à l'âge de 18 ans, dix ans après son illustre prédécesseur, David Douillet. En 2008, le judoka français remporte le Tournoi de Paris et son premier titre de champion de France. Il se présente à ses premiers Jeux olympiques à 19 ans à Pékin à l'été 2008 avec l'ambition de conquérir l'or mais n'obtient que la médaille de bronze.

Champion du monde en 2008, 2009, 2010 et 2011, le Français assume son statut de favori aux JO de Londres où il obtient sa première médaille d'or olympique, à l'été 2012. Il rafle encore tous les championnats du monde avant les JO de Rio en 2016. Porte-drapeau de la délégation française, il est à nouveau sacré catégorie des poids-lourds (+100 kg). Teddy Riner rafle deux nouveaux titres mondiaux en 2017, portant son total à dix.

En vue des JO de Tokyo, Teddy Riner marque une pause entre 2017 et 2019, ne dispute aucun combat après son 10e titre mondial, voulant se préparer pour les JO de Tokyo en 2020. Après 20 mois sans compétition, Teddy Riner fait son retour sur les tatamis en juillet 2019, afin de se qualifier directement pour les JO. Le 9 février 2020, après 154 victoires consécutives dont les 2 dernières ce même jour, le judoka perd son premier combat depuis 2010 lors du Grand Chelem à Paris.

Combattant dans la catégorie des poids lourds (plus de 100 kilos), Teddy Riner mesure 2,04 mètres pour un poids de forme officiel de 138 kilos qui peut évoluer en fonction des compétitions. La quête du poids de forme est une obsession pour un judoka et les récents documentaires sur le judoka français montrent bien l'importance de ce facteur en judo, même si en tant que lourd, Teddy Riner n'est pas soumis à une limite de poids comme dans les catégories inférieures.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Teddy Riner est le judoka le plus titré de l'histoire en catégorie poids lourds. Le Français compte dix titres mondiaux (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et deux titres en 2017). Il est également double champion olympique en titre et pourrait devenir à Tokyo le premier homme à obtenir une troisième médaille d'or chez les poids lourds. Il avait obtenu une médaille de bronze à Pékin en 2008. Teddy Riner compte également 5 titres de champion d'Europe (2007, 2011, 2013, 2014, 2016) et 4 titres de champion de France (2008, 2011, 2014 et 2015). Il a également remporté à 4 reprises le Masters mondial (2010, 2011, 2015 et 2021) et à 6 reprises le Grand Chelem (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Teddy Riner a aussi remporté deux titres de champion de France par équipes avec le Levallois Sporting Club (2009 et 2011) et une fois la coupe d'Europe des Clubs, toujours avec le Levallois Sporting Club Judo, en 2011.