Cristiano Ronaldo : mis définitivement à l'écart ? Sa famille parle d'un manque de respect

Remplaçant face à la Suisse mardi 6 décembre, Cristiano Ronaldo est finalement entré en jeu sous l'ovation du public.

Que se passe-t-il avec Cristiano Ronaldo ? Mis sur le banc par le sélectionneur du Portugal mardi 6 décembre à l'occasion du huitième de finale contre la Suisse, CR7 ne semble plus avoir la cote au sein de son propre pays. Sa femme, présente dans les tribunes lors de la victoire des Portugais 6-1, n'a pas apprécié sa mise à l'écart. "Félicitations Portugal ! Pendant que les 11 joueurs chantaient l'hymne, tous les objectifs étaient braqués sur toi. Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les supporters n'ont cessé de te réclamer et de crier ton nom. J'espère que Dieu et ton cher ami Fernando continueront à nous tenir la main et nous faire vibrer une nuit de plus" a lancé Georgina Rodriguez sur son compte Instagram après la rencontre.

Dans un récent sondage réalisé au Portugal, le désamour semble être de plus en plus important entre CR7 et son pays. Titulaire lors des trois matchs, le Portugais a marqué un seul but depuis le début de la Coupe du monde et n'a pas vraiment été décisif dans le jeu du Portugal, offensivement ou dans la construction. L'ancien joueur de Manchester United a même intégré la pire équipe de la phase de groupes de la Coupe du monde. Avec ses performances, la question de sa titularisation dans l'équipe portugaise pour le reste de la compétition se pose. Selon un sondage effectué par le média portugais Abola le 4 décembre, 70% des fans de la Selecao ne voulaient pas voir Cristiano Ronaldo titulaire contre la Suisse. Ils ont été écoutés par Fernando Santos.

en savoir plus

Des propos acerbes contre la direction de Manchester United

L'élément déclencheur de cette séparation survient le 14 novembre dernier. Ce jour-là, un extrait d'une interview de Cristiano Ronaldo, accordée au journaliste anglais Piers Morgan, est diffusée. "Je me sens trahi" affirme le Portugais, ajoutant : "j'ai senti que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, non seulement cette saison, mais la saison passée aussi." L'attaquant avait ensuite enchaîné : "je n'ai pas de respect pour Erik ten Hag car il ne montre pas de respect envers moi. Si vous n'avez pas de respect pour moi, je n'en aurai jamais pour vous."

Selon ses dires, "il y a des choses en interne (à Manchester United, ndlr) qui ne nous aide pas à arriver au niveau de City, Liverpool et même désormais d'Arsenal. Un club de cette dimension devrait être au sommet selon moi et malheureusement, ce n'est pas le cas. [...] Depuis que Sir Alex (Ferguson, entraîneur historique du club, ndlr) est parti, je n'ai vu aucune évolution dans ce club. Rien n'a changé." Des propos acerbes à l'encontre de sa direction qui l'ont donc conduit vers la sortie.

Une histoire finie en queue de poisson

Depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo ne faisait pas vraiment partie des plans du nouvel entraîneur, Erik ten Hag, arrivé sur le banc des Red Devils en mai 2022, pour finir la saison. Très rarement titularisé (10 fois), il est la plupart du temps sur le banc de touche et n'a guère apprécié être mis de côté. Au point que lors du match contre Tottenham, le 20 octobre, le Portugais est rentré aux vestiaires avant la fin du match.

Légende vivante de Manchester United avec qui il avait évolué entre 2003 et 2009, puis 2021 et 2022 donc, Cristiano Ronaldo a disputé 346 matchs avec les Red Devils et inscrit 145 buts. Pas de quoi entrer dans les statistiques historiques de la formation anglaise, mais suffisant pour marquer le club de son empreinte. L'histoire entre United et Cristiano Ronaldo s'est donc terminée en queue de poisson, par une défaite à Aston Villa, le 6 novembre. Et il aura foulé Old Trafford, l'enceinte mythique du club, pour la dernière fois le 30 octobre. "Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux passages à Old Trafford et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, bonne chance pour l'avenir" a conclu United.

en savoir plus

Biographie courte de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, plus connu sous le nom de Cristiano Ronaldo, est l'un des joueurs de foot les plus doués de sa génération. C'est à l'âge de 12 ans que le jeune Cristiano Ronaldo quitte son île de Madère où il est élevé pour rejoindre les bancs du centre de formation du Sporting Portugal. Très vite, les performances exceptionnelles du sportif intéressent le club anglais Manchester United qui le recrute en 2003. La saison 2007-2008 révèle son talent au monde entier et lui permet d'accrocher à la fois le championnat d'Angleterre et le trophée de la Ligue des champions à son palmarès encore naissant.

En 2009, le club du Real Madrid parvient à faire venir le footballeur sur le sol espagnol. La transaction financière alors conclue pour le transfert du joueur se classe parmi les plus chères de toute l'histoire du football avec une indemnité de 94 millions d'euros versée au club britannique. Le club madrilène avait semble-t-il raison de faire ce pari puisque Cristiano Ronaldo devient année après année la star du club. Avec le Real, il disputera 438 matchs pour 450 buts et remportera 16 titres en neuf saisons, dont quatre Ligues des champions. Cristiano Ronaldo rejoindra ensuite la Juventus de Turin en 2018 pour un autre montant pharamineux (100 millions d'euros) et pour donner un nouveau souffle à sa carrière (deux victo

ires en championnats, une coupe d'Italie et deux Supercoupes mais pas de raid européen), puis, après trois saisons (134 match et 101 buts) retrouvera Manchester United en 2021. Il est également le capitaine de l'équipe nationale portugaise.

Travailleur acharné et grand compétiteur, le footballeur s'est forgé un physique hors norme qui lui a valu d'être déclaré à plusieurs reprises joueur le plus sexy de l'année. C'est d'ailleurs grâce à cette image qu'il s'est vu proposer plusieurs contrats publicitaires d'importance. Côté vie privée, Cristiano Ronaldo est l'heureux papa de cinq enfants dont le dernier est une fille née le 18 avril 2022. Après avoir enchaîné les conquêtes, le joueur est officiellement en couple avec le mannequin espagnol Georgina Rodriguez depuis 2017.

Couronné Ballon d'or en 2008, 2013 et 2014, 2016 et 2017, l'attaquant parvient à hisser le Portugal en finale de l'Euro 2016, durant laquelle il bat la France. Après avoir remporté sa 5e Ligue des Champions, Ronaldo quitte le Real Madrid, à l'été 2018, pour rejoindre la Juventus de Turin pour un montant de 105 millions d'euros. Il remporte la Série A et devient le premier joueur de l'histoire à remporter les championnats nationaux en Angleterre, Espagne et Italie. Le joueur remporte en 2019 la Supercoupe d'Italie contre l'AC Milan et devient champion d'Italie peu de temps après. Il marque en mai 2021 son 100e but au sein de l'équipe de Turin.

Depuis 2003, il comptabilise plus de 170 sélections nationales pour un total de 115 buts marqués. Il se révèle aux supporters et au grand public à l'occasion de l'Euro 2004, ainsi qu'aux Jeux olympiques d'Athènes, la même année. Toujours au sein de la Seleção, Cristiano Ronaldo confirme son talent et ses performances avec les éditions 2006 et 2010 de la Coupe du monde, ainsi que l'Euro 2008. Il devient capitaine de l'équipe du Portugal en 2007. Couronné Ballon d'or en 2008, 2013 et 2014, 2016 et 2017, l'attaquant parvient à hisser le Portugal en finale de l'Euro 2016, durant laquelle il bat la France. Le joueur fait encore parler de lui lors des qualifications de la Coupe du monde 2018, durant lesquelles il marque 4 buts lors d'un match contre Andorre. Peu après, il devient le meilleur buteur en sélection de tous les temps, devant l'Iranien Ali Daei.

De retour à Manchester United en 2021, Cristiano Ronaldo a connu des débuts compliqués avec une saison 2021-2022, marquée par les difficultés des Red Devils, sixièmes du championnat anglais et incapables de se qualifier pour la Ligue des champions.

Le Portugais possède l'un des plus beaux palmarès du football mondial. Depuis son passage en pro, Cristiano Ronaldo a remporté 5 Ligues des Champions, 6 titres de championnats nationaux, mais aussi l'Euro 2016 avec le Portugal. Toutes ses performances lui ont offert cinq Ballons d'Or, le dernier en date ayant été obtenu en 2017.

Son palmarès collectif comprend également 3 titres de Premier League, 2 sacres en Liga et 2 victoires en Serie A, respectivement avec les clubs de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus FC. A noter que Cristiano Ronaldo est le seul joueur du Real Madrid à avoir inscrit plus de 60 buts en l'espace d'une seule saison (2014-2015). Il est aussi le meilleur buteur du club avec 216 buts à son actif. En championnat majeur européen, on lui offre le titre de meilleur buteur avec 400 buts marqués. Cela vaut également pour la Ligue des champions UEFA et ses 120 buts.

En l'espace de 20 ans de carrière, toutes ses performances lui ont offert cinq Ballons d'or, le dernier en date ayant été obtenu en 2017. Parmi ses distinctions personnelles, Cristiano Ronaldo s'est également vu décerner le titre de meilleur joueur dans plusieurs compétitions et institutions telles que la FIFA et l'UEFA. Il est lauréat de nombreux Golden Soccer Awards, de Onze d'or, de Goal 50 et de Fan Best World Awards. Entre 2006 et 2012, le Portugal lui décerne le prix du meilleur joueur portugais pour 6 saisons consécutives.

On ne compte plus ses nominations et ses distinctions en tant que meilleur buteur, meilleur joueur de la saison et homme du match. Pour cette dernière distinction, on peut notamment évoquer la Coupe du monde 2010 lors des rencontres contre la Côte d'Ivoire, le Brésil, ainsi que la Corée du Nord. Cristiano Ronaldo se distingue également contre la Russie, la Nouvelle-Zélande et le Mexique à l'occasion de l'édition 2017 de la Coupe des confédérations. En 2020, l'ensemble de sa carrière est récompensé par le Golden Foot. La même année, il devient membre de la Ballon d'or Dream Team dans la catégorie "Onze de légende des internautes". Il est également lauréat du prix Di Stéfano. Sur plus de 1 060 matchs disputés, toutes sélections en club et nationales confondues, Cristiano Ronaldo a marqué 777 buts. À ce titre, il est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football.

En signant à la Juventus de Turin en 2018, Cristiano Ronaldo a vu son salaire s'établir à 30 millions d'euros net par saison. En considérant l'ensemble de ses sources de revenus, son salaire annuel excède les 96 millions d'euros dès 2019, soit une rémunération journalière de 86 000 euros. Le 6 juin 2020, Cristiano Ronaldo est devenu le premier footballeur milliardaire de l'histoire selon le magazine Forbes.

Cristiano Ronaldo a fait l'objet de nombreux contrats publicitaires pour de célèbres marques. Il est également la tête d'affiche de nombreux jeux vidéo de football, notamment pour les licences FIFA et Pro Evolution Soccer. Le footballeur s'implique dans différentes actions humanitaires en soulevant des fonds ou en organisant des ventes aux enchères, des matchs de charité. Il réalise des dons au profit d'associations et de victimes de catastrophes naturelles. De nombreux monuments et établissements portent son nom, comme l'aéroport Cristiano Ronaldo de Madère, anciennement aéroport Santa-Catarina. Il a par ailleurs créé des magasins CR7 et ouvert un musée éponyme, géré par son frère Hugo où la star portugaise affiche ses trophées.

Cristiano Ronaldo partage sa vie depuis 2016 avec Georgina Rodriguez. Présente à Madrid pour ses activités professionnelles de mannequinat, la jeune femme fait la connaissance du footballeur et officialise leur relation en décembre 2016. Quelques mois après, Georgina annonce sa grossesse et donne naissance à une fille prénommée Alana Martina en novembre 2017. Cristiano Ronaldo a également trois autres enfants nés de mères porteuses : Cristiano Jr., Mateo et Eva Maria.

La famille de Cristiano Ronaldo est originaire de l'île de Madère. Au cours de son enfance, il connaît la pauvreté, notamment due à une période de chômage de son père. Le football est tout d'abord un moyen d'évasion avant de devenir un moyen de subsistance. Il a également un frère prénommé Hugo, ainsi que deux sœurs : Elma et Cátia Lilian. Son père José Dinis Aveiro meurt en septembre 2005.