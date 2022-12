Antoine Griezmann : attention, "Grizou" a fait ami-ami avec l'ennemi !

Alors que la France affronte l'Angleterre en Coupe du monde ce samedi, la presse relaie les propos de Kieran Trippier en conférence de presse, qui ne tarit pas d'éloges sur son ancien coéquipier et vrai ami de l'Atlético...

Qui a dit qu'entre la France et l'Angleterre, la rivalité était ancestrale ? Alors que la tension monte avant le quart de finale entre les deux nations ce samedi en coupe du monde, les deux équipes se sont évertuées dans les toutes dernières conférences de presse à s'envoyer des amabilités. Didier Deschamps a dit tout le bien qu'il pensait de son homologue Gareth Southgate hier. Puis c'est le défenseur anglais Kieran Trippier qui a fait un éloge remarqué d'Antoine Griezmann, qu'il a brièvement côtoyé à l'Atlético Madrid.

Présent en conférence de presse d'avant match, le latéral droit de Newcastle a expliqué comment Griezmann l'a aidé à s'intégrer chez les Madrilènes en 2018 et comment les deux joueurs sont devenus de très bons amis. "Nous vivions dans le même quartier et passions beaucoup de temps ensemble en dehors du terrain. C'était comme une grande famille. Il m'a aidé avec la langue et était vraiment important pour moi", a-t-il déclaré selon des propos rapportés dans le Daily Mail.

Antoine Griezmann et Kieran Trippier étaient aussi proches géographiquement (ils habitaient "à 10 secondes" l'un de l'autre) que personnellement et sportivement. "Son anglais est bon et il m'a vraiment aidé quand j'étais là-bas, même s'il est arrivé après moi. J'ai un énorme respect pour lui. En tant que joueur à l'étranger, vous avez parfois du mal et Grizi m'a clairement aidé", a encore assuré l'adversaire du jour des Bleus qui vante par ailleurs la "qualité individuelle" de Grizou "pour trouver une passe, marquer un but ou arriver jusque dans la surface".

Si Tripier n'a pas le statut de titulaire incontestable chez les Three Lions, il pourrait trouver Antoine Griezmann sur sa route ce samedi lors d'Angleterre - France. La configuration de l'Angleterre face à la France pourrait en effet évoluer passant de trois à quatre défenseurs avec un Trippier latéral droit.

Antoine Griezmann entend pour sa part poursuivre sur sa lancée, lui qui retrouve match après match la place centrale qu'il a presque toujours occupée en équipe de France. Plus discret car plus bas dans le dispositif de Deschamps, l'attaquant de l'Atlético abat un gros travail défensif depuis le début du tournoi quand il n'oriente pas le jeu de l'équipe de France. Une forme rassurante pour le moment.

Son parcours en bleu

Grâce à son pied gauche, les portes de l'équipe nationale ont été ouvertes à Antoine Griezmann dès son plus jeune âge. A son poste d'attaquant ou milieu offensif, il va remporter notamment le championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2010. Avec les Bleus, il gravit les échelons un à un chez les moins de 19 ans, puis chez les moins de 20 ans, avant d'être sélectionné pour la première fois en février 2014 en équipe de France. Griezmann marquera ses premiers buts sous le maillot des Bleus lors de matchs de préparation pour le Mondial 2014 au Brésil. Remplaçant lors de la compétition, il entrera en cours de jeu dans tous les matchs, sans marquer, mais en montrant déjà tout son potentiel.

Participant en 2016 à l'Euro en France, Antoine Griezmann a déjà changé de dimension. Il vient de disputer une finale de Ligue des champions avec son club. Fatigué lors des premières rencontres, il va progressivement s'imposer dans le dispositif français et sera finalement considéré comme le meilleur footballeur de la compétition par l'UEFA, auteur notamment de six buts. L'attaquant devient dès lors l'une des stars des Bleus, vaincus en finale par le Portugal de Ronaldo. La même année, il sera classé à la troisième place du classement du Ballon d'or.

En 2018, lors de la Coupe du monde, Antoine Griezmann est inarrêtable, malgré des débuts poussifs une fois encore : il marque, entre autres, 2 des 4 buts français lors de la finale contre la Croatie (même si Mandzukic avait légèrement dévié le ballon sur l'ouverture du score), le 25 juillet 2018, à Moscou. Il sera élu l'homme du match et terminera deuxième meilleur buteur de cette édition avec 4 réalisations, derrière l'Anglais Harry Kane, ex aequo avec quatre autres joueurs, ainsi que le meilleur passeur ex aequo avec deux autres compétiteurs.

Sa sélection pour l'Euro 2021 permettra à Antoine Griezmann d'entrer encore plus dans l'histoire du football français, en dépassant la barre des 50 matchs consécutifs en sélection, malgré des performances en dent de scie et un épilogue moins heureux. L'élimination de la France face à la Suisse lors d'un match rocambolesque en huitièmes de finale sera à l'image de sa performance globale dans le tournoi : sur courant alternatif avec quelques belles phases de jeu, notamment une activité défensive remarquée face à l'Allemagne, Griezmann restera peu efficace face au but avec une seule réalisation (1 but égalisateur face à la Hongrie).

Après quelques moments de grâce retrouvés en qualification pour le Mondial 2022 (notamment un doublé face à la Finlande), des sorties plus moyennes encore en Ligue des Nations vont suivre, notamment une prestation fantomatique lors de la débâcle face au Danemark en septembre dernier. Mais Griezmann a été très clairement défendu par son sélectionneur Didier Deschamps lors des derniers rassemblements. " Pour tous les joueurs, c'est impossible aujourd'hui d'être, sur dix mois de compétition, dix mois au top. Ils ont tous un moment une période qui est plus ou moins difficile, liée à la situation sportive de leur équipe. Antoine, c'était une situation contractuelle ...", a expliqué le sélectionneur des Bleus (lire plus bas).

Son potentiel pour le Mondial

Un parcours brillant en équipe de France où il reste la pierre angulaire du jeu depuis 2016. 110 matchs au compteur et 42 buts (troisième meilleur buteur de l'équipe de France derrière Olivier Giroud et Thierry Henri).

où il reste la pierre angulaire du jeu depuis 2016. 110 matchs au compteur et 42 buts (troisième meilleur buteur de l'équipe de France derrière Olivier Giroud et Thierry Henri). Quelques signaux positifs depuis l'automne avec l'Atlético où il semble avoir retrouvé son influence dans le jeu lors des tout derniers matchs avant la Coupe du monde. Des performances récentes très éloignées de ses standards en équipe de France comme en club depuis 2020. Des prestations fantomatiques avec les Bleus cet été et à la rentrée.

en équipe de France comme en club depuis 2020. Des prestations fantomatiques avec les Bleus cet été et à la rentrée. Un temps de jeu limité depuis son retour à l'Atlético en 2021, à cause d'une blessure et d'un imbroglio juridique, après un passage déjà éprouvant au Barça.

Sa carrière de joueur

Né à Mâcon, le 21 mars 1991, Antoine Griezmann a suivi un parcours pour le moins original. Après une enfance baignée par le football, notamment autour de son père et son grand-père mordus de ballon rond, le jeune homme a su très vite qu'il ferait de sa passion son métier. C'est à Mâcon qu'il débute sa formation dès son plus jeune âge. Doté d'une excellente technique de jeu, il attire très vite l'attention de plusieurs clubs. Mais sa carrure jugée trop frêle l'empêche de gravir l'échelon supérieur. Il est alors rejeté par plusieurs structures en France. La chance lui sourit finalement à ses 14 ans, lorsque le club espagnol Real Sociedad de San Sebastian le recrute. Il choisit l'exil loin de sa famille pour vivre son rêve et y restera sept saisons, signant son premier contrat professionnel à ses 17 ans.

Après cinq saisons pro à la Real Sociedad (2009-2014), Antoine Griezmann a fait l'objet d'un premier transfert en juillet 2014, en signant à l'Atlético Madrid, un deal estimé à l'époque à 30 millions d'euros. Ses débuts chez le rival madrilène du Real sont très attendus et le jeune Français ne déçoit pas : il s'impose rapidement comme l'un des meilleurs buteurs du championnat espagnol. Dès lors, la carrière de celui que les fans surnomment "Grizou" s'écrira en rouge et blanc. Le talent du sportif est indéniable et les résultats suivent. Griezmann emmènera notamment l'Atletico au sommet, ou presque, vice-champion d'Espagne en 2018, 2019 et finaliste de la Ligue des champions 2016.

Un transfert polémique et décevant au FC Barcelone

Souvent convoité lors des mercatos par plusieurs clubs comme le PSG ou Chelsea, Griezmann va continuer de porter le maillot des Colchoneros avant d'annoncer, en mai 2019, son souhait de quitter l'Atlético, probablement pour faciliter un transfert vers le Barça. L'annonce a été faite le 12 juillet 2019 avec une somme de 120 millions d'euros à la clé. Mais le transfert sera immédiatement dénoncé par l'Atlético, qui estimait qu'Antoine Griezmann s'était entendu avec le FC Barcelone avant le 1er juillet, date jusqu'à laquelle la clause libératoire était encore de 200 millions d'euros.

Lors de la saison 2019-2020, Antoine Griezmann intègre néanmoins un des clubs les plus prestigieux au monde. Comme en équipe nationale, il y côtoie de très grands joueurs de football, et notamment le prodige Lionel Messi. Mais la sauce ne prend pas avec l'Argentin comme avec le reste de l'équipe, en crise. Un positionnement incertain, un manque d'inspiration chronique, notamment en Ligue des champions, et une inconstance problématique dans le dernier geste vont plomber ses deux saisons chez les Blaugranas. La saison 2019-2020 s'achève avec 9 buts et 4 passes décisive (15 buts toute compétitions confondues), soit son bilan comptable le plus faible en sept saisons et une place de titulaire perdue. La saison 2020-2021 sera néanmoins bien meilleure, avec 20 buts (ce qui en fera le deuxième meilleur buteur du club derrière Messi) et 12 passes décisives. Avec le Barça, Griezmann n'aura remporté que la convoitée Coupe du Roi en 2021.

Un retour perturbé chez les Colchoneros

Antoine Griezmann a depuis fait son retour à l'Atlético, en septembre 2021 avec un prêt d'abord, puis à partir d'octobre 2022 en tant que partie intégrante de l'équipe. Après des débuts timides, il va se blesser à la cuisse dès la fin d'année 2021, ce qui va affecter ses apparitions et ses perfs. Tout comme un nouvel imbroglio administratif avec le Barça, l'obligeant à ne jouer que 30 minutes lors des matchs de Liga entre la reprise cet été et le mois d'octobre dernier. Depuis, ses performances semblent avoir retrouvé un peu de leur éclat avec les Colchoneros.

Antoine Griezmann Age : 31 ans

31 ans Poste : attaquant

attaquant Club : Atlético Madrid

Atlético Madrid Salaire : 8 millions d'euros par an ► Le récap' ◄ En chiffres : 110 sélections en équipe de France au total et 42 buts

14 matchs joués en Liga cette saison avec 5 buts et 3 passes décisives, 26 matchs l'année dernière avec 3 buts et 4 passes décisives

6 matchs joués en Ligue des champions cette saison avec 1 but et 1 passe décisive, 9 matchs la saison dernière avec 4 buts et 2 passes décisives Quelques trophées : Championnat d'Europe des moins de 19 ans 2010 (France)

Championnat de Segunda Division 2010 (Real Sociedad)

Supercoupe d'Espagne 2014 (Atlético Madrid)

Ligue Europa 2018 (Atlético Madrid)

Supercoupe d'Europe 2018 (Atlético Madrid)

Coupe du monde 2018 (France)

Supercoupe d'Espagne 2020 (FC Barcelone)

Coupe du Roi en 2021 (FC Barcelone)

Ligue des nations 2021 (France)

Pour la petite histoire...

C'est une habitude pour "Grizou" que seuls les initiés auront remarquée : l'attaquant de Madrid et des Bleus joue toujours avec des maillots à manches longues, même en plein été ou sous la touffeur espagnole. De l'Atlético Madrid au FC Barcelone, Antoine Griezmann ne s'est jamais défait de cette particularité vestimentaire. Le meilleur buteur de l'Euro 2016 s'en était expliqué au magazine GQ la même année et n'a visiblement pas changé d'avis depuis : il s'agissait alors de rendre un petit hommage à son idole de jeunesse, un certain David Beckham. "Je joue en manches longues parce que lui le faisait, j'ai aussi pris son numéro 7", expliquait le joueur de 25 ans à l'époque. "Je suis un fan absolu. Sur le terrain, déjà, il avait la classe. Et en dehors du terrain, il est toujours clean, bien habillé, bien coiffé. Je me souviens de lui aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 : il arrive sur un bateau et sa coupe de cheveux ne bouge pas ! Je suis vraiment fan."

Une petite taille qui aurait pu le priver de carrière

Antoine Griezmann est doté de mensurations plutôt modestes pour un attaquant de ce niveau (1,75m, 69 kilos). Lors de l'adolescence, ce petit gabarit lui avait d'ailleurs fermé les portes des centres de formation en France et c'est finalement le club espagnol de la Real Sociedad, séduit notamment par ses qualités techniques, sa vivacité, sa vision du jeu et son sens du but, qui lui avait offert son premier contrat professionnel, en 2009.

Autre anicroche dans le démarrage d'Antoine Griezmann : le jeune attaquant des Bleus a été suspendu en 2013 par la Fédération française de football pour une virée nocturne, trois jours avant un match décisif contre la Norvège en qualifications pour l'Euro Espoirs (perdu 5-3). Il ne fera son retour en équipe internationale qu'en janvier 2014, juste avant d'être appelé par Didier Deschamps en équipe A.

Des revenus confortables et une vie de famille comblée

En 2020, le magazine Forbes publie la liste des footballeurs les mieux payés au monde et Antoine Griezmann figure au dixième rang du classement. Selon le magazine, le Français aurait empoché 26,7 millions d'euros au FC Barcelone en 2020. Au total, les gains annuels de l'attaquant s'élèveraient à plus de 30 millions d'euros, en prenant en compte le salaire en club, les sponsorings et revenus publicitaires ou encore les différents partenariats commerciaux. Le joueur de foot a réalisé plusieurs missions en plus de sa carrière en club : ambassadeur de Xbox Series X, ambassadeur de PMU, il a également travaillé pour Puma, Beats ou encore Sport 2000. Enfin, il a également créé avec son père une écurie de chevaux de course, une autre passion !

Joueur de football comblé, Antoine Griezmann est aussi un homme heureux dans sa vie privée. Depuis 2011, il est en couple avec Erika Choparena, une citoyenne espagnole originaire du Pays basque. Avant sa rencontre avec le footballeur, Erika Choperena tenait un blog de mode. Le couple a célébré son mariage à Tolède en juin 2017, un peu plus d'un an après avoir donné naissance à une petite fille prénommée Mia. Le 8 avril 2019, Erika Choparena donne naissance à un petit Amaro, trois ans jour pour jour après Mia. Puis le 8 avril 2021 naît Alba, deux ans jour pour jour après son grand frère et cinq ans après sa grande sœur. Le 8 avril, c'est aussi la date de naissance de leur papa.