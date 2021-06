Antoine Griezmann : penalty, famille, salaire... Tout savoir sur la star des Bleus

Antoine Griezmann, attaquant vedette des Français, a connu des débuts difficiles avant de briller en équipe de France et au FC Barcelone. Le joueur de foot au palmarès très complet est en couple avec Erika Choperena. De son salaire à son parcours et son palmarès, découvrez ce que vous devez savoir sur la vie du joueur.

Le tireur de penalty de la France durant l'Euro 2021 se nomme bien Antoine Griezmann. Après plusieurs jours de polémiques notamment nées d'une déclaration de Kylian Mbappé, Didier Deschamps aurait bien tranché selon L'Equipe. Après avoir dévoilé à la veille de France-Allemagne qu'un "tireur numéro un" avait bien été nommé, le sélectionneur des Bleus aurait tranché pour "Grizou", le surnom d'Antoine Griezmann. C'est déjà lui qui en avait la charge lors de la Coupe du monde 2018, marquant notamment lors du premier match France-Australie et rééditant cette performance en finale face à la Croatie.

L'attaquant de 1 mètre 76 est l'une des stars de l'équipe de France. A son poste d'attaquant ou milieu offensif, Antoine Griezmann a déjà remporté le championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2010 et la Coupe du Monde 2018. Auteur de 2 des 4 buts lors de la finale de la Coupe du Monde contre la Croatie (même si Mandzukic avait légèrement dévié le ballon sur l'ouverture du score), le 25 juillet 2018, à Moscou, Antoine Griezmann est élu l'homme du match. Meilleur buteur lors de l'Euro 2016, sa sélection pour l'Euro 2021 lui permettra d'entrer encore plus dans l'histoire du football français. De ses débuts en passant par son intégration dans l'équipe la plus prestigieuse, le FC Barcelone, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la star de l'équipe de France et ses secrets.

Né à Mâcon, le 21 mars 1991, Antoine Griezmann a suivi un parcours pour le moins original. Après une enfance baignée par le football, notamment autour de son père et son grand-père mordus de ballon rond, le jeune homme a su très vite qu'il ferait de sa passion son métier. C'est à Mâcon qu'il débute sa formation dès son plus jeune âge. Doté d'une excellente technique de jeu, il attire très vite l'attention de plusieurs clubs de formation. Mais sa carrure jugée trop frêle l'empêche de gravir l'échelon supérieur. Il est alors rejeté par de nombreux clubs français. La chance lui sourit finalement à ses 14 ans, lorsque le club espagnol Real Sociedad de San Sebastian le recrute. Il choisit l'exil loin de sa famille pour vivre son rêve et y restera sept saisons, signant son premier contrat professionnel à ses 17 ans.

Grâce à son pied gauche, les portes de l'équipe nationale lui ont été ouvertes ainsi que celles des plus grands clubs européens. Avec les Bleus, il gravit les échelons un à un chez les moins de 19 ans, puis chez les moins de 20 ans, avant d'être sélectionné pour la première fois en 2014 en équipe de France. Il marque ses premiers buts sous le maillot des Bleus lors des matchs de préparation de la compétition. C'est aussi en 2014 qu'il intègre un poids lourd du championnat espagnol : l'Atlético Madrid. Ses débuts chez le rival madrilène du Real Madrid sont très attendus, et le jeune Français ne déçoit pas : il s'impose rapidement comme l'un des meilleurs buteurs du championnat espagnol. Vice-champion d'Espagne en 2018, 2019 et 2020, Antoine Griezmann remporte la Coupe du Roi 2020-2021.

Dès lors, la carrière de celui que les fans surnomment "Grizou" s'écrira en rouge et blanc en club, et en bleu en équipe nationale. Le talent du sportif est indéniable et les résultats suivent. Il participe en 2016 à l'Euro et est considéré comme le meilleur footballeur de la compétition par l'UEFA. En 2018, lors de la Coupe du monde, Antoine Griezmann est inarrêtable : il marque, entre autres, 2 des 4 buts français lors de la finale.

Lors de la saison 2019-2020, Antoine Griezmann intègre un des clubs les plus prestigieux au monde : le FC Barcelone. Comme en équipe nationale, il y côtoie de très grands joueurs de football, et notamment le prodige argentin Lionel Messi. Il est par la suite sélectionné par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2021. Outre le football, il a signé depuis le début de sa carrière de nombreux contrats de partenariats, pour être ambassadeur pour différentes marques notamment. Enfin, il a également créé avec son père une écurie de chevaux de course, une autre passion !

Grâce à son talent de buteur et son esprit d'équipe, Antoine Griezmann est parvenu à se constituer un palmarès que beaucoup de bons joueurs peuvent envier. En 2010, il devient champion de la Segunda Division espagnole avec la Real Sociedad. Quatre ans plus tard, il offre la Supercoupe d'Espagne à l'Atlético Madrid, puis échoue deux ans plus tard en finale de la Ligue des champions, face au rival local : le Real Madrid. Il se rattrape néanmoins en 2018 en décrochant la Supercoupe d'Europe, toujours face au Real, puis la Ligue Europa, contre l'Olympique de Marseille. A la même époque, il porte également l'Atlético Madrid à bout de bras en championnat, puisque le club termine vice-champion d'Espagne en 2018 puis 2019. Le même parcours l'attend ensuite avec le FC Barcelone en 2020. Le club remporte également la Supercoupe d'Espagne ainsi que la Coupe du Roi en 2021.

Son parcours est également impressionnant en équipe de France. Antoine Griezmann remporte en effet le Championnat d'Europe en 2010 avec l'équipe des moins de 19 ans. Il est ensuite finaliste de l'Euro 2016 face à l'équipe du Portugal. Mais l'apothéose de sa carrière en équipe de France intervient le 15 juillet 2018 lorsqu'il remporte la Coupe du monde en Russie face à la Croatie. A noter qu'il termine pour l'occasion deuxième meilleur buteur de cette édition derrière le joueur anglais Harry Kane, ex aequo avec quatre autres joueurs, ainsi que le meilleur passeur ex aequo avec deux autres compétiteurs.

Après cinq saisons à la Real Sociedad (2009-2014), Antoine Griezmann a fait l'objet d'un premier transfert en juillet 2014, en signant à l'Atlético Madrid, un transfert estimé à l'époque à 30 millions d'euros. Souvent convoité lors des mercatos suivants par plusieurs clubs comme le PSG ou Chelsea, il avait jusqu'ici choisi de continuer à porter le maillot des Colchoneros avant d'annoncer, en ce mois de mai 2019, son souhait de quitter l'Atlético, probablement pour faciliter un transfert vers le Barça. L'annonce a été faite le 12 juillet 2019 avec un transfert à 120 millions d'euros. Le transfert a été immédiatement dénoncé par l'Atlético, qui estime qu'Antoine Griezmann s'est entendu avec la FC Barcelone avant le 1er juillet, date jusqu'à laquelle la clause libératoire était encore de 200 millions d'euros.

En 2020, le magazine Forbes publie la liste des footballeurs les mieux payés au monde, et Antoine Griezmann figure au dixième rang du classement. Selon le magazine, le Français aurait empoché 26,7 millions d'euros au FC Barcelone en 2020. Au total, les gains annuels de l'attaquant s'élèveraient à plus de 30 millions d'euros, en prenant en compte le salaire en club, les sponsorings et revenus publicitaires ou encore les différents partenariats commerciaux. En effet, le joueur de foot a réalisé plusieurs missions en plus de sa carrière en club : ambassadeur de Xbox Series X, ambassadeur de PMU, il a également travaillé pour Puma, Beats ou encore Sport 2000.

Joueur de football comblé, Antoine Griezmann est aussi un homme heureux dans sa vie privée. Depuis 2011, il est en couple avec Erika Choparena, une citoyenne espagnole originaire du Pays basque. Avant sa rencontre avec le footballeur, Erika Choperena tenait un blog de mode. Le couple a célébré son mariage à Tolède en juin 2017, un peu plus d'un an après avoir donné naissance à une petite fille prénommée Mia. Le 8 avril 2019, Erika Choparena donne naissance à un petit Amaro, trois ans jour pour jour après Mia. Puis le 8 avril 2021 naît Alba, deux ans jour pour jour après son grand frère et cinq ans après sa grande sœur.

Antoine Griezmann est né le 21 mars 1991 et est aujourd'hui âgé de 30 ans. Il est doté de mensurations plutôt modestes pour un attaquant de ce niveau (1,75m, 69 kilos). Lors de l'adolescence, ce petit gabarit lui avait d'ailleurs fermé les portes des centres de formation en France et c'est finalement le club espagnol de la Real Sociedad, séduit notamment par ses qualités techniques, sa vivacité, sa vision du jeu et son sens du but, qui lui avait offert son premier contrat professionnel, en 2009.