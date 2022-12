Antoine Griezmann : pour son avenir en bleu, sa décision a été prise avant la finale désastreuse

On l'a dit et répété : Antoine Griezmann aura sans doute été, sur l'ensemble du Mondial 2022 au Qatar, aussi important voire plus pour l'équipe de France qu'un Kylian Mbappé. Avant sa finale complètement ratée face à l'Argentine, il a pris sa décision sur son avenir...

On aurait rêvé d'un Antoine Griezmann étincelant face à Messi et sa bande. Un gros match du pilier de l'équipe de France aurait d'ailleurs certainement changé le cours du match et de l'histoire. Mais il faut se rendre à l'évidence : Antoine Griezmann est complètement passé à côté de la finale de Coupe du monde Argentine - France ce dimanche, transparent ou presque pendant toute la rencontre, jusqu'à ce que Didier Deschamps se résolve à le remplacer par Kingsley Coman à 20 minutes de la fin du temps réglementaire.

Difficile d'en vouloir au natif de Mâcon tant son apport pendant toute la compétition aura été précieux. Replié en position de milieu relayeur depuis le début du Mondial, le joueur - on n'ose plus dire l'attaquant - a enchaîné les courses, les phases de pressing, les récupérations dans plusieurs compartiments du terrain et même souvent dans la surface des Bleus, avec quelques sauvetages clés tout au long des quatre semaines de compétition. La prestation d'Antoine Griezmann, incroyable de justesse notamment lors de la demi-finale face au Maroc, sera saluée de toutes parts, l'installant comme l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du monde 2022. Jusqu'à la finale ce dimanche maudit.

Griezmann veut rester en équipe de France

C'est une consolation de taille pour ses supporters : à 31 ans, Antoine Griezmann devrait continuer avec l'équipe de France. Sa décision aurait d'ailleurs été prise avant même la finale du Mondial selon le journal L'Equipe. Griezmann aurait fait savoir au staff qu'il continuerait avec les Bleus "tant qu'il joue en Europe". Une précision qui n'est pas anodine puisqu'il a déjà déclaré qu'il envisageait une fin de carrière en MLS, le championnat américain de soccer.

La décision d'Antoine Griezmann n'est pas si évidente. Selon des révélations de L'Equipe encore, le Mâconais a plusieurs fois pensé à jeter l'éponge avec les Bleus, notamment au printemps 2019, juste avant son transfert au FC Barcelone et après le camouflet infligé lors de l'Euro 2021, avec une élimination en huitièmes de finale. La fatigue et le manque de motivation auront failli priver ses coéquipiers de leur maître à jouer. A chaque fois, Didier Deschamps sera allé cherché son stratège pour le ramener à la raison.

Si "Grizou", avec son rôle plus défensif, ne bénéficie pas (ou plus) d'une position favorable aux coups d'éclat comme un Kylian Mbappé ou un Olivier Giroud, il abat néanmoins un travail de titan pour récupérer les ballons et mettre l'équipe de France la tête à l'endroit dans les moments clés. Un rôle qui pourrait s'avérer précieux en vue de l'Euro 2024 en Allemagne voire, pourquoi pas, du Mondial 2026 en Amérique du Nord.