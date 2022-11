Steve Mandanda : pourquoi il peut jouer la Coupe du monde avec les Bleus

Doublure de Hugo Lloris pendant plusieurs années, Steve Mandanda a chuté dans la hiérarchie depuis plusieurs mois, mais pourrait faire un come back fracassant.

Encore une grande compétition internationale pour Steve Mandanda ? Alors que la présence du capitaine Hugo Lloris ne fait aucun doute, qui l'accompagnera en doublure et en troisième gardien. Si la condition physique de Mike Maignan est incertaines, celle de Mandanda est au beau fixe depuis qu'il a quitté Marseille pour signer à Rennes.

"On va regarder la télé tranquille, tranquille. On sait que la liste est à 20h00 mais honnêtement on verra bien, je ne sais pas du tout. Même si je le savais, je dirais la même chose. Et je ne sais pas. J'espère y être c'est tout ce que je peux dire " a lancé le portier international ce week-end.

Né le 28 mars 1985 à Kinshasa en République démocratique du Congo, Steve Mandanda déménage en France avec sa famille alors qu’il n’a que 2 ans. A Evreux où il habite, il pratique d’abord la boxe avant de changer de type de gants pour devenir gardien au club de l'ALM Evreux à l’âge de 9 ans. Entre 1994 et 2000, Steve Mandanda garde les cages de l’équipe d’Evreux où il est régulièrement surclassé, avant d’intégrer le centre de formation de la ville voisine du Havre à 15 ans.

Membre de l'effectif professionnel du Havre à partir de 2004, Steve Mandanda dispute le 11 décembre son premier match en pro contre l'US Quevilly en Coupe de France (défaite 1-2). Devenant gardien titulaire du HAC en 2005, son talent et ses prestations lui valent d'intégrer l'équipe de France espoirs la même année, avec une victoire au tournoi de Toulon et le titre de meilleur gardien de la compétition à la clef. Steve Mandanda est alors repéré par l'Olympique de Marseille, qui obtient son prêt pour la saison 2007-2008 pour pallier la blessure du gardien titulaire Cédric Carrasso. Il est désigné par l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) meilleur gardien de la saison de Ligue 1, et ses excellentes performances conduisent l'OM à lever l'option d'achat du prêt pour 3 millions d'euros. En parallèle, le sélectionneur Raymond Domenech lui offre sa première sélection avec les Bleus en mars 2008.

Titulaire en équipe de France lors de la saison 2008-2009, il devient dès juin 2009 la doublure de Hugo Lloris, qui est resté le gardien n°1 depuis. Avec l'Olympique de Marseille et sous les ordres de Didier Deschamps, Steve Mandanda remporte un titre de champion de France en 2010 et trois Coupes de la Ligue consécutives de 2010 à 2012. Il reste à l’OM jusqu’en 2016, année où le club échoue en finale de la Coupe de France (défaite 4-2 face au PSG).

Souhaitant vivre une expérience à l'étranger, Steve Mandanda signe à l'été 2016 en Angleterre, à Crystal Palace, mais le gardien international gallois Wayne Hennessey garde les faveurs de l’entraîneur Sam Allardyce. Jouant peu avec le club londonien (9 matchs de Premier League, 12 toutes compétitions confondues), Steve Mandanda ne va pas au bout de son contrat de 3 ans et retourne à l’OM dès la saison terminée.

A l’été 2017, il redevient le gardien titulaire de l’OM, avec qui il atteint la finale de la Ligue Europa en 2018 et la 2e place de Ligue 1 en 2020. Joueur ayant disputé le plus de matchs sous les couleurs de l’OM et ayant remporté de nombreux titres au sein de cette équipe, Steve Mandanda remporte avec l'équipe des Bleus la Coupe du monde en 2018 et est sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2020 disputé en 2021, en tant que deuxième gardien des Bleus.

Au niveau club, Steve Mandanda a remporté tous ses titres sous le maillot de l’OM, avec qui il a notamment réalisé un triplé national lors de la saison 2009-2010 (Ligue 1, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions). Il a aussi été quatre fois vice-champion de France en 2009, 2011, 2013 et 2020, et est parvenu à remporter de nouveau la Coupe de la Ligue en 2011 et 2012 (3 titres en tout) et le Trophée des Champions en 2011 (2 titres). A ce palmarès, il faut ajouter une place de finaliste de la Coupe de France en 2016 et de la Ligue Europa en 2018. Steve Mandanda a été élu cinq fois meilleur gardien de Ligue 1 aux trophées UNFP en 2008, 2011, 2015, 2016 et 2018.

Au niveau international, Steve Mandanda a remporté la Coupe du monde 2018 face à la Croatie et a été finaliste de l’Euro 2016 avec la France face au Portugal. En sélections de jeunes, il avait remporté en 2005 le tournoi de Toulon (Festival international Espoirs), dont il avait été élu meilleur gardien.

Le salaire de Steve Mandanda s'élèverait à 260 000 euros par mois (3,1 millions annuels). Ayant été prolongé par l’Olympique de Marseille en août 2020 avec un contrat qui court désormais jusqu’en juin 2024, le gardien a vu son salaire être revu à la baisse en raison de la politique budgétaire restrictive menée par les dirigeants phocéens depuis 2019. Lors de la saison 2019-2020, Steve Mandanda avait un salaire estimé à 350 000 euros par mois (4,2 millions annuels). Steve Mandanda aurait connu sa meilleure rémunération à Crystal Palace (380 000 euros mensuels / 4,6 millions annuels), lors de sa seule saison jouée en Premier League où le niveau de salaire moyen est supérieur à celui de la Ligue 1.

La femme de Steve Mandanda est Sandra Mandanda. Le couple se connaît depuis de nombreuses années et a un fils, Sacha, né en 2009. Les apparitions publiques de Sandra Mandanda sont très rares. Né de Franck Mandanda (électricien) et de Brigitte Mandanda (aide-soignante), Steve Mandanda a trois jeunes frères, qui sont tous footballeurs et gardiens de but. Parfait Mandanda, né en 1989, évolue à Charleroi (Jupiler Pro League). Riffi Mandanda, né en 1992, est actuellement sans club après avoir évolué à l'AC Ajaccio et au Stade Rennais. Over Mandanda, né en 1998, est le troisième gardien des Girondins de Bordeaux.