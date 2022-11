Steve Mandanda : sa fiche pour le Mondial

A 37 ans, Steve Mandanda est le joueur le plus âgé du groupe de l'équipe de France qui dispute la Coupe du monde, la troisième dans la carrière du gardien de but. Profil, statistiques, parcours avec les Bleus et état de forme pour le Mondial...

Il semblait sorti des radars de l'équipe de France, mais une blessure lui a finalement offert une place dans l'avion des Bleus vers le Qatar. A 37 ans, Steve Mandanda participe à la Coupe du monde 2022, sa troisième avec les Tricolores, après avoir fait partie du groupe en Afrique du Sud en 2010 et en Russie il y a quatre ans. Le gardien de but de Rennes, ex-portier historique de l'OM, devrait apporter son expérience au sein du groupe.

Avec l'équipe de France, Steve Mandanda est loin d'être un bleu. A 37 ans, il est le plus ancien du groupe qui s'est envolé pour le Qatar. Depuis 2008, le gardien de but est très régulièrement appelé avec la sélection. Mais en 14 ans de carrière internationale, jamais le Franco-Congolais n'a été le numéro 1 dans la hiérarchie, la faute à un Hugo Lloris qui n'a jamais bougé de son statut de titulaire indiscutable. 118 fois le portier a été inscrit sur la feuille de match sans entrer sur le terrain.

Cependant, Raymond Domenech, Laurent Blanc et Didier Deschamps -les trois sélectionneurs qu'il a connu- lui ont, tour à tour, donné du temps de jeu, la plupart du temps pour des matchs amicaux. A noter toutefois quelques apparitions lors d'éliminatoires pour la Coupe du monde ou l'Euro et une titularisation lors du Mondial 2018, à l'occasion du troisième match de poule face au Danemark (0-0).

Avec malgré tout 34 sélections au compteur, Steve Mandanda s'affiche comme un pilier du groupe France, lui qui avait connu les joies de la sélection nationale avec les espoirs en 2004, à 19 ans, alors qu'il évoluait encore au Havre (Ligue 2). Ses 16 prestations dans l'antichambre de l'équipe fanion accumulées lors du Tournoi de Toulon 2005 (dont il avait été élu meilleur gardien) et de l'Euro espoirs 2006, couplées à sa venue à Marseille en 2007 où il avait décroché le trophée de la révélation de l'année, lui avaient ouvert les portes du "vrai" Clairefontaine.

Mis sur la touche ces derniers mois en raison des performances d'Alphonse Aréola, Mike Maignan ou encore Benoît Costil, et dans un besoin de renouvellement pour préparer l'avenir à ce poste chez les Bleus, Steve Mandanda se voit donc offrir un baroud d'honneur au Qatar avant, probablement, de ranger définitivement le maillot tricolore au placard.

+ Son expérience est son atout indéniable pour cette compétition, lui qui cumule près de 750 matchs toutes compétitions confondues et trois participations à des Coupes du monde. - Relégué sur le banc à Marseille l'an dernier, parti à Rennes et plus apparu en Bleu depuis une défaite contre la Finlande en 2020, il pourrait manquer de rythme et de repères pour une telle compétition.

Après des débuts dans les cages de l'équipe d'Evreux entre 1994 et 2000, où il est régulièrement surclassé, Steve Mandanda intègre le centre de formation de la ville voisine du Havre à 15 ans. Membre de l'effectif professionnel du Havre à partir de 2004, il dispute le 11 décembre son premier match en pro contre l'US Quevilly en Coupe de France (défaite 1-2). Devenant gardien titulaire du HAC en 2005, son talent et ses prestations lui valent d'intégrer l'équipe de France espoirs la même année, avec une victoire au tournoi de Toulon et le titre de meilleur gardien de la compétition à la clef. Steve Mandanda est alors repéré par l'Olympique de Marseille, qui obtient son prêt pour la saison 2007-2008 pour pallier la blessure du gardien titulaire Cédric Carrasso. Il est désigné par l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) meilleur gardien de la saison de Ligue 1, et ses excellentes performances conduisent l'OM à lever l'option d'achat du prêt pour 3 millions d'euros. En parallèle, le sélectionneur Raymond Domenech lui offre sa première sélection avec les Bleus en mars 2008.

Titulaire en équipe de France lors de la saison 2008-2009, il devient dès juin 2009 la doublure de Hugo Lloris, qui est resté le gardien n°1 depuis. Avec l'Olympique de Marseille et sous les ordres de Didier Deschamps, Steve Mandanda remporte un titre de champion de France en 2010 et trois Coupes de la Ligue consécutives de 2010 à 2012. Il reste à l'OM jusqu'en 2016, année où le club échoue en finale de la Coupe de France (défaite 4-2 face au PSG).

Souhaitant vivre une expérience à l'étranger, Steve Mandanda signe à l'été 2016 en Angleterre, à Crystal Palace, mais le gardien international gallois Wayne Hennessey garde les faveurs de l'entraîneur Sam Allardyce. Jouant peu avec le club londonien (9 matchs de Premier League, 12 toutes compétitions confondues), Steve Mandanda ne va pas au bout de son contrat de 3 ans et retourne à l'OM dès la saison terminée.

A l'été 2017, il redevient le gardien titulaire de l'OM, avec qui il atteint la finale de la Ligue Europa en 2018 et la 2e place de Ligue 1 en 2020. Joueur ayant disputé le plus de matchs sous les couleurs de l'OM et ayant remporté de nombreux titres au sein de cette équipe, Steve Mandanda remporte avec l'équipe des Bleus la Coupe du monde en 2018 et est sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro 2020 disputé en 2021, en tant que deuxième gardien des Bleus.

Les trois saisons suivantes, il garde toujours la cage marseillaise, puis est mis le banc en 2021-2022 par Jorge Sampaoli, l'entraîneur d'alors de l'OM, qui procède à un turn-over avec sa nouvelle recrue Pau Lopez. L'historique portier marseillais ne joue que 20 matchs sur la saison, son plus faible total depuis la saison 2004-2005 (ses débuts avec Le Havre). A l'été 2022, il quitte à nouveau le club phocéen et s'engage avec Rennes jusqu'en 2024.

►Le récap' Steve mandanda Age : 37 ans

37 ans Poste : gardien de but

gardien de but Club actuel : Stade Rennais En chiffres 17 matchs en Ligue 1 cette saison, dont 3 sans but encaissé. 9 matchs la saison dernière avec l'OM, dont 5 sans but encaissé.

5 matchs en Europa League cette saison, dont 1 sans but encaissé. 9 matchs la saison dernière en Europa League et Europa League conférence, dont 4 sans but encaissé.

34 sélections avec l'équipe de France, dont 12 sans but encaissé. Quelques trophées Champion du monde 2018 (équipe de France)

Champion de France 2010 (Olympique de Marseille)

Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2010, 2011 et 2012 (Olympique de Marseille)

La carrière de Steve Mandanda est intimement liée à l'Olympique de Marseille. Pourtant, rien ne laissait présager que celui qui est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, allait devenir l'icône de la cité phocéenne. Repéré par la cellule de recrutement marseillaise après un échec dans le club anglais d'Aston Villa (Birmingham, Angleterre), il débarque à l'OM en doublure de Cédric Carrasso à l'été 2007, lequel était promis à prendre définitivement la succession de Fabien Barthez.

Une blessure au tendon d'Achille du numéro 1 au cours de l'été offre finalement le statut de titulaire au jeune portier, fraîchement débarqué du Havre. Il ne quittera plus jamais la cage olympienne jusqu'à l'été 2016. En neuf ans, il cumule 441 matchs sous les couleurs phocéennes. De quoi en faire le 2e joueur le plus capé de l'histoire du club marseillais, derrière Roger Scotti, le milieu offensif aux 452 matchs entre 1942 et 1958. Mandanda quitte alors l'OM pour l'Angleterre, au pied d'un record...

Mais à Crystal Palace, l'aventure vire au fiasco et le gardien de but fait le chemin inverse un an plus tard. Comme si rien n'avait changé, Steve Mandanda reprend sa place dans les buts de l'OM et, en octobre 2017, devient le joueur ayant disputé le plus de matchs avec le maillot de l'Olympique de Marseille grâce à une titularisation à Strasbourg. Qu'importe les trois buts encaissés ce 15 octobre là (3-3), l'histoire est écrite. Un record marqué à jamais dans les couloirs du stade Vélodrome, stoppé à 613 rencontres passées dans la cache marseillaise.